Базовая BMW 3 серии без «турботройки», новые хот-хэтчи VW и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW добавила новые и обновила уже существующие модификации своих моделей. Так, седан и универсал 3 серии получили базовое исполнение 318i. В отличие от предыдущего поколения, где на такой вариант ставились 1,5-литровые «турботройки», нынешнюю BMW 318i оснастили двухлитровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 156 л.с. (250 Н·м) в паре с восьмиступенчатым «автоматом». До
Все версии BMW 320d, включая полноприводные варианты xDrive, а также кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d теперь оснащаются умеренной гибридной системой
Названа дата премьеры хот-хэтчей VW Golf
Заряженный хэтчбек Volkswagen Golf GTI восьмого поколения дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2020 года. Ожидается, что он получит две модификации — на 245 и 290 сил. Полноприводный Golf R представят на Фестивале скорости в британском Гудвуде в июле. Базовое исполнение получит мотор мощностью более 300 л.с., а версия R Plus — около 350 сил. Все хот-хэтчи будут оснащаться двухлитровой «турбочетвёркой».
Источник: Autocar (англ.)
Впервые замечен купе-кроссовер Infiniti QX55
В США фотошпионы заметили прототип купеобразного кроссовера Infiniti QX55, который раньше мелькал только на тизерах. Спереди он напоминает соплатформенный QX50, тогда как задняя часть с покатой крышей и новыми фонарями — уникальна. Дата премьеры Infiniti QX55 до сих пор неизвестна, но объявлено, что старт продаж новинки намечен на лето 2020 года.
Источник: Autoblog (англ.)
Есть смысл в создании Infiniti QX55?
В Китае показали обновлённый Skoda Rapid. Он оказался проще российского
Спустя месяц после дебюта рестайлингового лифтбека Skoda Rapid в России обновилась и китайская версия модели, которая существует в виде седана и хэтчбека. Обе модификации выполнены в стиле европейской Scala и друг от друга отличаются небольшими деталями. Однако, если российский Rapid получил новую переднюю панель, то китайский вариант остался со старым интерьером: поменялся только экран мультимедийной системы — он стал больше. И в России, и в Китае старт продаж Рапида намечен на конец первого квартала 2020 года.
Какой Рапид понравился больше?
VW Golf R против Lamborghini Aventador: дрэг
На одном из гоночных треков в Нидерландах состоялись дрэг-заезды, где самым безбашенным оказался владелец 300-сильного Volkswagen Golf R. Он соревновался не только с аналогичными хот-хэтчами, но и с настоящими суперкарами. Например, с 610-сильным Audi R8 и 740-сильным Lamborghini Aventador.