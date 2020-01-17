Про побег экс-главы Renault-Nissan из Японии снимут фильм

Базовая BMW 3 серии без «турботройки», новые хот-хэтчи VW и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Компания BMW добавила новые и обновила уже суще­ствующие модификации своих моделей. Так, седан и универсал 3 серии получили базовое исполнение 318i. В отличие от предыдущего поколе­ния, где на такой вариант ставились 1,5-литровые «турботройки», нынешнюю BMW 318i оснастили двух­литровым четырёх­цилиндровым турбомотором мощностью 156 л.с. (250 Н·м) в паре с восьмиступен­чатым «автоматом». До 100 км/ч седан разгоняется за 8,4 секунды, максимальная скорость — 223 км/ч.

Все версии BMW 320d, включая полно­приводные варианты xDrive, а также кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d теперь оснаща­ются умеренной гибридной системой с 48-вольто­вой сетью и 11-силь­ным стартер-генератором. Последний помогает двух­литровому дизелю мощностью 190 л.с. в первые секунды разгона и отключает ДВС при движении накатом на скоростях до 15 км/ч.

Названа дата премьеры хот-хэтчей VW Golf

Гибридный Volkswagen Golf GTE

Заряженный хэтчбек Volkswagen Golf GTI восьмого поколения дебюти­рует на Женевском автосалоне в марте 2020 года. Ожидается, что он получит две моди­фикации — на 245 и 290 сил. Полно­приводный Golf R представят на Фестивале скорости в британском Гудвуде в июле. Базовое испол­нение получит мотор мощностью более 300 л.с., а версия R Plus — около 350 сил. Все хот-хэтчи будут оснащаться двух­литровой «турбочетвёркой».

Источник: Autocar (англ.)

Впервые замечен купе-кроссовер Infiniti QX55

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В США фотошпионы заметили прототип купеобраз­ного кроссовера Infiniti QX55, который раньше мелькал только на тизерах. Спереди он напоминает соплатформенный QX50, тогда как задняя часть с покатой крышей и новыми фонарями — уникальна. Дата премьеры Infiniti QX55 до сих пор неизвестна, но объявлено, что старт продаж новинки намечен на лето 2020 года.

Источник: Autoblog (англ.)

Есть смысл в создании Infiniti QX55?

В Китае показали обновлённый Skoda Rapid. Он оказался проще российского

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Спустя месяц после дебюта рестайлингового лифтбека Skoda Rapid в России обновилась и китайская версия модели, которая существует в виде седана и хэтчбека. Обе моди­фикации выполнены в стиле европейской Scala и друг от друга отличаются небольшими деталями. Однако, если российский Rapid получил новую переднюю панель, то китайский вариант остался со старым интерьером: поменялся только экран мульти­медийной системы — он стал больше. И в России, и в Китае старт продаж Рапида намечен на конец первого квартала 2020 года.

Какой Рапид понравился больше?

VW Golf R против Lamborghini Aventador: дрэг

На одном из гоночных треков в Нидерландах состоялись дрэг-заезды, где самым безбашенным оказался владелец 300-сильного Volkswagen Golf R. Он соревно­вался не только с аналогичными хот-хэтчами, но и с настоящими супер­карами. Например, с 610-сильным Audi R8 и 740-сильным Lamborghini Aventador. 

This time I have filmed a white Volkswagen Golf 7 R 2.0 TSI 4Motion in action on the drag strip racing against a brand new Lamborghini Aventador S, Audi S3 and more! Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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