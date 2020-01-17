Базовая BMW 3 серии без «турботройки», новые хот-хэтчи VW и другие новости за ночь

Компания BMW добавила новые и обновила уже суще­ствующие модификации своих моделей. Так, седан и универсал 3 серии получили базовое исполнение 318i. В отличие от предыдущего поколе­ния, где на такой вариант ставились 1,5-литровые «турботройки», нынешнюю BMW 318i оснастили двух­литровым четырёх­цилиндровым турбомотором мощностью 156 л.с. (250 Н·м) в паре с восьмиступен­чатым «автоматом». До 100 км/ч седан разгоняется за 8,4 секунды, максимальная скорость — 223 км/ч.

Все версии BMW 320d, включая полно­приводные варианты xDrive, а также кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d теперь оснаща­ются умеренной гибридной системой с 48-вольто ­вой сетью и 11-силь ­ным стартер-генератором. Последний помогает двух­литровому дизелю мощностью 190 л.с. в первые секунды разгона и отключает ДВС при движении накатом на скоростях до 15 км/ч.