Datsun готовит для России две новинки, включая кроссовер

Самый быстрый VW Golf GTI и другие новости за ночь

Новости
Volkswagen Golf GTI TCR
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Volkswagen Golf GTI TCR

Volkswagen представил серийную версию хот-хэтча Golf GTI TCR, построенную в честь гоночной версии для кузовного чемпионта Touring Car Racing. Концепт показали в мае 2018 на фестивале GTI Wörthersee, а теперь известны полные технические характеристики серийной машины.

Мощность двухлитрового мотора на Golf GTI TCR довели до 290 лошадиных сил, а в паре с ним работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний самоблокирующийся дифференциал. До сотни хэтч разгоняется за 5,6 секунды (на 0,1 секундны быстрее 310-сильной спецверсии Clubsport S 2016 года), а максималка составляет 250 км/ч (260 км/ч при снятом ограничителе). Внешне новинку можно отличить по новому аэродинамическому обвесу и наклейкам. Цены на Golf GTI TCR в Германии начинаются от 38 950 евро (2,95 миллиона рублей).

Элекрокроссовер Cadillac получит запас хода в 640 километров

Концепт Cadillac

Глава Cadillac Стивен Карлайл рассказал подробности о серийной версии концепта, который показали на Детройтском автосалоне. В компании работают над тем, чтобы электрический кроссовер стал лидером в классе по запасу хода на одной зарядке, обогнав конкурента Tesla Model X 100D, который проезжает 474 километра. Планируется, что электрокар Cadillac сможет проезжать до 640 километров без подзарядки. Первый электромобиль Cadillac выйдет до 2021 года.

Источник: GM Inside News (англ.)

Французское правительство назначит нового президента Renault

Карлос Гон

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство, которое является крупнейшим акционером Renault и владеет 15 процентами акций, проведёт встречу совета директоров автопроизводителя для назначения нового президента компании вместо Карлоса Гона, который с 19 ноября находится в японской тюрьме. Сразу после ареста Гон лишился аналогичных постов в компаниях Nissan и Mitsubishi Motors.

Источник: LCI (фр.)

В Toyota уверены, что Supra покажет хорошее время в Нюрбургринге

Главный инженер Toyota Supra пятого поколения Тецуя Тада заявил о том, что 340-сильная новинка, представленная на автосалоне в Детройте, сможет проехать 20,8-километровый круг легендарной трассы Нюрбургринг за 7 минут 40 секунд. Соплатформенный родстер BMW Z4 с той же «турбошестёркой» уже попробовал свои силы на Петле и показал время на 15 секунд медленнее. Правда, Toyota ещё не пробовала установить официальное время на новом купе, и пока непонятно, будет ли пробовать. 

Источник: Road & Track (англ.)

Что может быть общего у старой «Мазды» и Bugatti Chiron? Четыре турбины у двигателя!

Парни с канала Life OD взяли седан Mazda Protege (так в Америке называли модель 323) и оснастили каждый цилиндр двухлитрового мотора собственной турбиной. Они не стали заморачиваться с компактной установкой – из-за новых деталей теперь нельзя закрыть капот, но вы только послушайте рёв этого зверя!

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