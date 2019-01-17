Самый быстрый VW Golf GTI и другие новости за ночь

Volkswagen представил серийную версию хот-хэтча Golf GTI TCR, построенную в честь гоночной версии для кузовного чемпионта Touring Car Racing. Концепт показали в мае 2018 на фестивале GTI Wörthersee, а теперь известны полные технические характеристики серийной машины.

Мощность двухлитрового мотора на Golf GTI TCR довели до 290 лошадиных сил, а в паре с ним работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний самоблокирующийся дифференциал. До сотни хэтч разгоняется за 5,6 секунды (на 0,1 секундны быстрее 310-сильной спецверсии Clubsport S 2016 года), а максималка составляет 250 км/ч (260 км/ч при снятом ограничителе). Внешне новинку можно отличить по новому аэродинамическому обвесу и наклейкам. Цены на Golf GTI TCR в Германии начинаются от 38 950 евро (2,95 миллиона рублей).