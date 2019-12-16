Проблемы с сертификацией пикапа Tesla, продление жизни BMW i3 и другие новости за ночь

Специалист немецкой сертификационной органи­зации SGS-TÜV Saar Штефан Теллер рассказал, что Tesla Cybertruck в нынешнем виде не сможет получить разреше­ние на выезд на европей­ские дороги. Кузов пикапа из нержаве­ющей стали, выдержи­вающий выстрелы из писто­летов, провалит нормы по пассивной безопас­ности и защите пеше­ходов в Европе. Также у модели нет обяза­тельных дворников на лобовом стекле.

Во время премьеры компания Tesla заявила, что серийное производ­ство Cybertruck начнётся в конце 2021 года. Пикап точно появится в продаже в Северной Америке, но о других странах пока информации нет.