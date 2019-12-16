Новый лифтбек Skoda для России, конкурент Газели от КамАЗа и другие события недели

Проблемы с сертификацией пикапа Tesla, продление жизни BMW i3 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Специалист немецкой сертификационной органи­зации SGS-TÜV Saar Штефан Теллер рассказал, что Tesla Cybertruck в нынешнем виде не сможет получить разреше­ние на выезд на европей­ские дороги. Кузов пикапа из нержаве­ющей стали, выдержи­вающий выстрелы из писто­летов, провалит нормы по пассивной безопас­ности и защите пеше­ходов в Европе. Также у модели нет обяза­тельных дворников на лобовом стекле.

Во время премьеры компания Tesla заявила, что серийное производ­ство Cybertruck начнётся в конце 2021 года. Пикап точно появится в продаже в Северной Америке, но о других странах пока информации нет.

Источник: Spiegel (нем.)

BMW i3 будут выпускать дольше, чем изначально планировалось

Глава BMW Оливер Зипсе заявил, что электриче­ский хэтчбек i3 продолжат выпускать до 2024 года, хотя пред­полагалось, что его снимут с производ­ства вместе с гибридом i8 в 2020 году. BMW i3, дебютиро­вавший в 2013 году, ждёт ещё одна модерни­зация, в рамках которой модель получит тяговый аккуму­лятор большей ёмкости для увели­чения запаса хода.

Источник: Leipziger Volkszeitung (нем.)

Вьетнамский VinFast собирается продавать машины не только в России, но и в США

VinFast Lux SA2.0
VinFast Lux A2.0
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VinFast Lux SA2.0

Компания VinFast, являющаяся первым автопро­изводи­телем из Вьетнама, плани­рует выйти на рынок США уже в 2021 году. На это основатель марки Фам Нят Выонг готов выделить два милли­арда долларов собствен­ных средств. Ожидается, что первыми в продажу поступят седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, построенные на базе BMW 5 серии (F10) и BMW X5 (F15) соответ­ственно. На 2020 год заплани­рован выход VinFast на российif qский рынок, и даже про­рабаты­вается вопрос о локальной сборке.

Источник: Bloomberg (англ.)

Раскрыта внешность серийного электрокара Seat

Серийный Seat el-Born
Серийный Seat el-Born
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Серийный Seat el-Born

В официальном видео Seat, рассказывающем о мульти­медийной системе автомобилей марки, на короткое время появилось изобра­жение серийного электро­хэтч­бека el-Born. Во время премьеры одно­имённого прото­типа на автосалоне в Женеве весной разработ­чики заявляли, что он на 97 процентов повторяет готовую к производ­ству модель. И это похоже на правду: отличия видны только в фарах и переднем бампере. Задне­приводный Seat el-Born построят на базе Volkswagen ID.3 и его премьера состоится в 2020 году.

Источник: Seat Sverige

Главный инженер нового LR Defender показал, как надо ездить на внедорожнике. Спойлер: жёстко

Майк Кросс, который отвечал за разработку нового Land Rover Defender, проехался на своём детище по гравийным трамп­линам и водным преградам, причём не снижая скорости. Так он решил показать запас проч­ности внедорож­ника, который во втором поколении получил несущий кузов вместо рамной конструкции.

Jump on board the new Defender 110 prototype with his chief engineer Mike Cross. Full review at https://www.largus.fr/actualite-automobile/jai-roule-dans-le-nouveau-land-rover-defender-10168397.html Follow us on social media : Facebook : https://www.facebook.com/Largus.auto Instagram : https://www.instagram.com/largus_auto/ Twitter : https://twitter.com/Largus_auto

Готовы ездить также на новом Defender?

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