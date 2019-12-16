Проблемы с сертификацией пикапа Tesla, продление жизни BMW i3 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Специалист немецкой сертификационной организации
Во время премьеры компания Tesla заявила, что серийное производство Cybertruck начнётся в конце 2021 года. Пикап точно появится в продаже в Северной Америке, но о других странах пока информации нет.
Источник: Spiegel (нем.)
BMW i3 будут выпускать дольше, чем изначально планировалось
Глава BMW Оливер Зипсе заявил, что электрический хэтчбек i3 продолжат выпускать до 2024 года, хотя предполагалось, что его снимут с производства вместе с гибридом i8 в 2020 году. BMW i3, дебютировавший в 2013 году, ждёт ещё одна модернизация, в рамках которой модель получит тяговый аккумулятор большей ёмкости для увеличения запаса хода.
Источник: Leipziger Volkszeitung (нем.)
Вьетнамский VinFast собирается продавать машины не только в России, но и в США
Компания VinFast, являющаяся первым автопроизводителем из Вьетнама, планирует выйти на рынок США уже в 2021 году. На это основатель марки Фам Нят Выонг готов выделить два миллиарда долларов собственных средств. Ожидается, что первыми в продажу поступят седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, построенные на базе BMW 5 серии (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. На 2020 год запланирован выход VinFast на российif qский рынок, и даже прорабатывается вопрос о локальной сборке.
Источник: Bloomberg (англ.)
Раскрыта внешность серийного электрокара Seat
В официальном видео Seat, рассказывающем о мультимедийной системе автомобилей марки, на короткое время появилось изображение серийного электрохэтчбека
Источник: Seat Sverige
Главный инженер нового LR Defender показал, как надо ездить на внедорожнике. Спойлер: жёстко
Майк Кросс, который отвечал за разработку нового Land Rover Defender, проехался на своём детище по гравийным трамплинам и водным преградам, причём не снижая скорости. Так он решил показать запас прочности внедорожника, который во втором поколении получил несущий кузов вместо рамной конструкции.