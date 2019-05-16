Интерьер «восьмого» VW Golf, очень быстрая новая Toyota Supra и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Volkswagen недавно опубликовала дизайн-скетч салона хэтчбека Golf восьмого поколения, а теперь переднюю панель настоящего автомобиля поймали в свой объектив фотошпионы. Интерьер новинки радикально отличается от предшественника. Прежде всего в глаза бросается крупный экран мультимедиасистемы, практически сросшийся с виртуальной приборной панелью, а также сильно уменьшенное количество физических кнопок — всё как на рисунке. Премьера нового Volkswagen Golf состоится в октябре 2019 года.
Источник: Аutoblog (англ.)
Новая Supra оказалась быстрее, чем ожидала Toyota
Издание Car and Driver провело замеры динамики Toyota Supra нового поколения, и оказалось, что японское купе разгоняется с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,8 секунды. Интересно, что, по официальным данным Toyota, новая 340-сильная Supra имеет динамику разгона до 97 км/ч, равную 4,1 секунды. Четверть мили (402 метра) Supra проходит за 12,3 секунды, разгоняясь при этом до 181 км/ч. В России купе поступит в продажу во второй половине 2019 года.
Источник: Car and Driver (англ.)
Российский Haval F7 получил три комплектации
После публикации технических характеристик китайского кроссовера Haval F7, который будут выпускать под Тулой, компания раскрыла данные о комплектациях новинки. Младшая версия Comfort имеет четыре подушки безопасности, обогрев передних сидений и руля, климат-контроль, систему бесключевого доступа, датчики дождя и света, противотуманки и задний парктроник.
Средняя комплектация Elite получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и электрохромное зеркало в салоне. Наконец, топ-версия Premium предложит боковые шторки безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, камеры кругового обзора, обивку салона искусственной кожей и панорамную крышу. Цены на Haval F7 пока не объявлены, это произойдёт ближе к старту продаж, который намечен на июнь.
Как вам Haval F7?
Volkswagen готовит электрический универсал
Глава проекта электрических автомобилей Volkswagen Томас Ульбрих рассказал, что компания не исключает расширения линейки моделей электромобилей ID за счёт универсала. На рынок он выйдет не раньше 2022 года: сначала автопроизводитель запустит в продажу более массовые хэтчбеки и кроссоверы. Первый серийный автомобиль семейства – ID.3 – появится у европейских дилеров осенью 2019 года.
Источник: Autocar (англ.)
Маленький Fiat превратили в зверя
Итальянское тюнинг-ателье Gabucci Autotecnica взяло старенький Fiat Uno и установило под его капот 1,6-литровую «турбочетвёрку», разогнанную до 600 лошадиных сил. Теперь переднеприводный хэтчбек пуляет по прямой как ракета!