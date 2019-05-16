Интерьер «восьмого» VW Golf, очень быстрая новая Toyota Supra и другие новости за ночь

После публикации технических характеристик китайского кроссовера Haval F7, который будут выпускать под Тулой, компания раскрыла данные о комплектациях новинки. Младшая версия Comfort имеет четыре подушки безопасности, обогрев передних сидений и руля, климат-контроль, систему бесключевого доступа, датчики дождя и света, противотуманки и задний парктроник.

Средняя комплектация Elite получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и электрохромное зеркало в салоне. Наконец, топ-версия Premium предложит боковые шторки безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, камеры кругового обзора, обивку салона искусственной кожей и панорамную крышу. Цены на Haval F7 пока не объявлены, это произойдёт ближе к старту продаж, который намечен на июнь.