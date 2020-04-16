Возобновление производства VW, перенос новых экзаменов на права и другие новости за ночь

Компания Volkswagen раскрыла график возобнов­ления работы своих заводов. С 27 апреля запустят конвейеры в Калуге и Нижнем Нов­городе. Эти предприятия перестали работать ещё 30 марта из-за прекращения поставок с европейских заводов, закрытых на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Одновременно с российскими предприятиями возобновят работу на всех площадках Volkswagen в Германии, Испании, Португалии и США. Уже 20 апреля придут в движение конвейеры в немецком Цвиккау и словацкой Брати­славе. На май намечен пере­запуск пред­приятий в Аргентине, Бразилии, Мексике и Южной Африке.