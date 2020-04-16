Возобновление производства VW, перенос новых экзаменов на права и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Volkswagen раскрыла график возобновления работы своих заводов. С 27 апреля запустят конвейеры в Калуге и Нижнем Новгороде. Эти предприятия перестали работать ещё 30 марта из-за прекращения поставок с европейских заводов, закрытых на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Одновременно с российскими предприятиями возобновят работу на всех площадках Volkswagen в Германии, Испании, Португалии и США. Уже 20 апреля придут в движение конвейеры в немецком Цвиккау и словацкой Братиславе. На май намечен перезапуск предприятий в Аргентине, Бразилии, Мексике и Южной Африке.
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Источник: Коммерсантъ
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Источник: Росстандарт
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