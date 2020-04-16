Телефонную будку оснастили 380-сильным V8. Теперь её можно купить

Возобновление производства VW, перенос новых экзаменов на права и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Volkswagen раскрыла график возобнов­ления работы своих заводов. С 27 апреля запустят конвейеры в Калуге и Нижнем Нов­городе. Эти предприятия перестали работать ещё 30 марта из-за прекращения поставок с европейских заводов, закрытых на карантин в связи с пандемией коронавируса.

Одновременно с российскими предприятиями возобновят работу на всех площадках Volkswagen в Германии, Испании, Португалии и США. Уже 20 апреля придут в движение конвейеры в немецком Цвиккау и словацкой Брати­славе. На май намечен пере­запуск пред­приятий в Аргентине, Бразилии, Мексике и Южной Африке.

В России отложат введение новых правил экзаменов на водительские права

Минэкономразвития России и МВД согласовали проект постановления, который переносит с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года введение новых правил сдачи экзаменов на получение водитель­ских прав. Они пред­полагают отказ от поездок на закрытой площадке и вводят единый экзамен, проходящий на городских дорогах с мало­интенсивным движением.

Источник: Коммерсантъ

УАЗ Патриот получит метановую версию

Ульяновский автозавод сертифицировал новую модифи­кацию Патриота, которая может ездить как на бензине АИ-92, так и на метане. Такой внедорожник получил 2,7-литровый двигатель с изменён­ными форсунками и блоком управ­ления. Макси­мальная мощность снижена со 150 до 128 л.с., крутящий момент — с 235 до 196 Н·м. Пока неизвестно, когда газовый Патриот появится в продаже.

Источник: Росстандарт

Взяли бы УАЗ Патриот на метане?

Отказ от Bentley Mulsanne отложили из-за коронавируса

Bentley Mulsanne 6.75 Edition
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Bentley Mulsanne 6.75 Edition

Ещё в январе компания Bentley объявила о завершении производ­ства флагманского седана Mulsanne, который выпускается с 2009 года. Однако из-за закрытия завода в Крю не успели собрать прощальную версию Mulsanne 6.75 Edition тиражом 30 экзем­пляров. Эти машины произведут не раньше лета. Вместе с седаном уйдёт в историю самый старый серийный двигатель — 6,75-литровый V8. Первая его версия появилась ещё в 1958 году на седане Bentley S2.

Toyota выпустила 10-миллионный RAV4

Оригинальный кроссовер Toyota RAV4

Компания Toyota сообщила, что тираж кроссовера RAV4 преодолел отметку в 10 миллионов экземпляров. На это ушло почти 26 лет и пять поколений модели. В 2019 году компания праздновала выпуск 10-милли­онного внедорожника Land Cruiser — восьми­значный рубеж он перешагнул через 68 лет после премьеры.

Bentley и McLaren сравнили в прохождении слалома

Bentley Continental GT с 550-сильным 4.0 V8 и 620-сильный McLaren GT созданы для комфортных поездок на дальние расстояния, но авторы канала AutoTrader решили проверить их управля­емость с помощью слалома между конусами. Результаты оказались неожиданными.

Rory Reid teamed up with Don Robbie and Mr DT from AFTV for a driving challenge with a difference. We asked the two Arsenal fans to select from the Bentley Continental GT V8 or the McLaren GT to see who could complete our slalom course the quickest. Will it be Don Robbie or Mr DT? Place your bets. Looking for your next car? Auto Trader will help make finding your next vehicle easier than ever. Compare expert car reviews and recommendations, and find your perfect car through our official YouTube channel. Auto Trader: https://www.autotrader.co.uk Check back for the latest new car reviews on everything from SUVs to supercars, plus ✅ the latest car news ✅ top tips and car advice ✅ used and new car guides ✅ best-ofs Subscribe for more from Auto Trader UK: http://bit.ly/1AqiIny Want to be the first to see our new videos? Enable notifications Looking for more inspiration? • Auto Trader: https://www.autotrader.co.uk • Facebook: https://www.facebook.com/autotraderuk • Twitter: https://twitter.com/AutoTrader_UK • Instagram: https://instagram.com/autotraderuk • Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/autotraderuk/
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