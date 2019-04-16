Электрический Genesis, купе-кроссовер Skoda и другие новости за ночь

Купе и кабриолет Ford Mustang получили опциональный пакет доработок 2.3L High Performance Package. В его состав входит 335-сильная «турбочетвёрка» 2.3 EcoBoost от модели Focus RS (на хэтчбеке развивает 350 л.с. при тех же 475 Н·м), а также тормоза, аэродинамические элементы и компоненты подвески от восьмицилиндрового Mustang GT.

Снаружи машины отличаются задним спойлером, зачернённой решёткой радиатора, серыми корпусами зеркал, декоративными полосками такого же цвета на капоте и шильдиками спецверсии. У американских дилеров такие Мустанги появятся в конце весны, тогда же озвучат цены. Двухдверки с базовой 314-сильной «турбочетвёркой» по-прежнему останутся в продаже.