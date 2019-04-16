Ford защитил автомобильные ключи от угонщиков

Электрический Genesis, купе-кроссовер Skoda и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Премиальный бренд Hyundai показал первые тизеры концепта электрического купе. Его премьера состоится уже совсем скоро – на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Skoda показала дизайн нового купе-кроссовера

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В рамках Шанхайского автосалона компания Skoda опубликовала скетчи концепта Vision GT. Он является предвестником купеобразного кроссовера, построенного на базе компактного паркетника Kamiq. Но какой именно Камик возьмут за основу, китайский или глобальный, пока неизвестно.

Новый Kia Cerato начали производить в России по полному циклу

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На калининградском предприятии «Автотор» началось производство седанов Kia Cerato четвёртого поколения по полному циклу CKD – со сваркой и окраской кузовов. Ранее четырёхдверку выпускали там же мелкоузловым способом. Это уже третья модель Kia, которую завод производит по полному циклу: в ноябре 2013 года на конвейер встал кроссовер Sorento второго поколения, а годом позже – «третий» Cerato, который остаётся на конвейере и сейчас продаётся под названием Cerato Classic. Новые седаны, собранные по такому методу, появятся в салонах дилеров во второй половине апреля.

Ford Mustang получил двигатель от хот-хэтча Focus RS

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Купе и кабриолет Ford Mustang получили опциональный пакет доработок 2.3L High Performance Package. В его состав входит 335-сильная «турбочетвёрка» 2.3 EcoBoost от модели Focus RS (на хэтчбеке развивает 350 л.с. при тех же 475 Н·м), а также тормоза, аэродинамические элементы и компоненты подвески от восьмицилиндрового Mustang GT.

Снаружи машины отличаются задним спойлером, зачернённой решёткой радиатора, серыми корпусами зеркал, декоративными полосками такого же цвета на капоте и шильдиками спецверсии. У американских дилеров такие Мустанги появятся в конце весны, тогда же озвучат цены. Двухдверки с базовой 314-сильной «турбочетвёркой» по-прежнему останутся в продаже.

Источник: Motor1 (англ.)

Мустанг с четырёхцилиндровым мотором – это...

Посмотрите на дрэг McLaren и Porsche

Французский журнал Motorsport выставил 700-сильный Porsche GT2 RS против 600-сильного McLaren 600LT на взлётно-посадочной полосе для гонки по прямой. И, несмотря на приличную разницу в мощности, на финише автомобили оказались очень близко друг к другу.

Drag race with the new McLaren 600LT (600 PS) and the 911 GT2 RS (720 PS) on Lurcy Levis straight line. SUBSCRIBE HERE ►https://www.youtube.com/channel/UCTCo8fXHTrOfOcY4QL9a_Ww?sub_confirmation=1 JOIN US ON FACEBOOK► http://www.facebook.com/MagazineMotorsport?ref=hl MOTORSPORT WEBSITE►http://www.motorsport-magazine.fr MOTORSPORT DIGITAL►http://www.relay.com/Motor-sport/numero-courant-1183.html?origin=2AF8600C99BD43CD
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