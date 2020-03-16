Ещё один кроссовер VW, бесплатные Hyundai из-за коронавируса и другие новости за ночь

В Мексике на улице заметили кроссовер Tarek, который является аналогом Skoda Karoq от Volkswagen. С осени 2018 года эта модель продаётся в Китае под названием Tharu. Однако в КНР у вседорожника другие фары, бамперы и радиаторная решётка, а также увеличенная колёсная база.

Весной 2019 года компания Volkswagen на специальном мероприятии в Аргентине объявила, что Tarek/Tharu станет глобальной моделью. Производство кроссовера наладят и в России, но пока неизвестно, когда это случится.