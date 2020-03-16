Найдена 18-летняя «Ока» в заводской плёнке. И она продаётся

Ещё один кроссовер VW, бесплатные Hyundai из-за коронавируса и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Мексиканский Volkswagen Tarek
Мексиканский Volkswagen Tarek
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Мексиканский Volkswagen Tarek

В Мексике на улице заметили кроссовер Tarek, который является аналогом Skoda Karoq от Volkswagen. С осени 2018 года эта модель продаётся в Китае под названием Tharu. Однако в КНР у вседорожника другие фары, бамперы и радиаторная решётка, а также увеличенная колёсная база.

Весной 2019 года компания Volkswagen на специальном мероприятии в Аргентине объявила, что Tarek/Tharu станет глобальной моделью. Производство кроссовера наладят и в России, но пока неизвестно, когда это случится.

Источник: Parabrisas (исп.)

Хотели бы видеть такой VW в России?

Hyundai и Genesis временно не будут брать деньги за автомобили

Hyundai Santa Fe

В США компания Hyundai и премиальный бренд Genesis решили временно освободить клиентов от выплат по кредитам и программам подписки на автомобили из-за пандемии коронавируса. Максимальный срок отсрочки составляет 90 дней. При потере работы до 30 апреля отсрочку продлят ещё на три месяца. Пока нет информации, появится ли такая услуга в других странах.

В России отзывают 4 тысячи Peugeot и Citroen из-за утечки топлива

Citroen SpaceTourer
Peugeot Traveller
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Citroen SpaceTourer

Росстандарт объявил об отзыве 4246 микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, а также фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert, проданных с ноября 2017-го по ноябрь 2019 года. У них обнаружен дефект крепления топливного насоса, который может привести к утечке топлива. На отзываемых автомобилях заменят гайку крепления и уплотнения топливного насоса и бака, если в этом есть необходимость.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстан­дартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государ­ственный номер или VIN-код. Также есть возмож­ность бесплатно подписаться на оповеще­ние о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля — они будут приходить на электронную почту.

Источник: Росстандарт

Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером

Bentley Bentayga

Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что компания ведёт разработку полноразмерного кроссовера. Он заменит седан Mulsanne, снятый с производства в начале года. Не исключено, что новая модель станет удлинённой и более роскошной версией Bentayga. Кроме того, Холлмарк рассказал, что к 2023 году все модели Bentley получат гибридные версии, а в 2025-м дебютирует первый электромобиль марки.

Источник: Car (англ.)

Вот как уничтожают броневики американских дипломатов

Ранее в Сети появился ролик, в котором неудачно попытались уничтожить бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, списанный посольством США в Казахстане. Оказалось, что вместе с ним под пресс отправили пуленепробиваемые Toyota Land Cruiser 100, Chevrolet Suburban и Cadillac DTS. Посмотрите, что с ними стало.

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