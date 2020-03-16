Ещё один кроссовер VW, бесплатные Hyundai из-за коронавируса и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Мексике на улице заметили кроссовер Tarek, который является аналогом Skoda Karoq от Volkswagen. С осени 2018 года эта модель продаётся в Китае под названием Tharu. Однако в КНР у вседорожника другие фары, бамперы и радиаторная решётка, а также увеличенная колёсная база.
Весной 2019 года компания Volkswagen на специальном мероприятии в Аргентине объявила, что Tarek/Tharu станет глобальной моделью. Производство кроссовера наладят и в России, но пока неизвестно, когда это случится.
Источник: Parabrisas (исп.)
Хотели бы видеть такой VW в России?
Hyundai и Genesis временно не будут брать деньги за автомобили
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В России отзывают 4 тысячи Peugeot и Citroen из-за утечки топлива
Росстандарт объявил об отзыве 4246 микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, а также фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert, проданных с ноября
Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля — они будут приходить на электронную почту.
Источник: Росстандарт
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Источник: Car (англ.)
Вот как уничтожают броневики американских дипломатов
Ранее в Сети появился ролик, в котором неудачно попытались уничтожить бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200, списанный посольством США в Казахстане. Оказалось, что вместе с ним под пресс отправили пуленепробиваемые Toyota Land Cruiser 100, Chevrolet Suburban и Cadillac DTS. Посмотрите, что с ними стало.