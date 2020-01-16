Очень широкий BMW i3, дата премьеры нового Land Cruiser и другие новости за ночь
Николай Андреев
Фотошпионам попался прототип электрического хэтчбека BMW i3 с очень широкими колёсными арками. При этом на нём стоят стандартные для модели колёса шириной всего 155 миллиметров. По слухам, этот прототип подразделение BMW i использует для тестирования разных модификаций подвесок и шин, которые получат будущие электромобили марки.
Источник: Motor1 (англ.)
Как ещё можно использовать этот BMW i3?
Новый Крузак покажут раньше, чем предполагалось
Японское издание Best Car со ссылкой на собственные источники заявило, что премьера Toyota Land Cruiser 300 состоится в августе 2020 года. Ранее этот же журнал сообщал, что новый внедорожник выйдет не раньше осени. Российское представительство Toyota заявляет, что и старые, и новые даты премьеры не соответствуют действительности.
Со сменой поколения Крузак сохранит рамную конструкцию и получит элементы архитектуры TNGA, которая используется на легковых моделях марки. На некоторых рынках на внедорожник не будут ставить двигатели V8, заменив их на шестицилиндровые двигатели, в том числе в составе гибридной силовой установки.
Источник: Best Car (яп.)
Genesis показал будущий модельный ряд
Премиальный бренд компании Hyundai во время презентации кроссовера Genesis GV80 показал тизер будущей линейки, состоящей из шести моделей. Помимо первого вседорожника, в неё войдут кроссовер GV70 (конкурент BMW X3 и Volvo XC60), компактный хэтчбек Mint, большое купе Essentia и два седана. Сейчас, помимо GV80, Genesis выпускает три четырёхдверки: G70, G80 и G90.
Morgan готовит прощальную версию 70-летней модели
Британская компания Morgan показала тизер родстера Plus 4 в юбилейной версии 70th Anniversary Edition. Она завершит историю модели, представленной в 1950 году. Юбилейные родстеры получат покрашенное золотым цветом шасси, платиновый цвет кузова, кожаную отделку интерьера и памятные шильдики. Двухлитровый мотор Ford форсируют со 156 до 183 л.с., что позволит сократить время разгона до 100 км/ч менее чем до семи секунд. Тираж юбилейного Morgan Plus 4 составит 20 экземпляров с ценой 60 995 фунтов стерлингов (4,9 миллиона рублей) за каждый родстер. Вся партия уже куплена.
Три очень мощных масл-кара сравнили в дрэге
Издание Edmunds провело дрэг-заезд между настоящими американскими масл-карами. В гонке поучаствовали новый 771-сильный Ford Mustang Shelby GT 500, 659-сильный Chevrolet Camaro ZL1 1LE и 808-сильный Dodge Challenger Hellcat Redeye. Проще говоря, на одной прямой собрали 2238 лошадиных сил.