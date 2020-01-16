Очень широкий BMW i3, дата премьеры нового Land Cruiser и другие новости за ночь

Японское издание Best Car со ссылкой на собственные источники заявило, что премьера Toyota Land Cruiser 300 состоится в августе 2020 года. Ранее этот же журнал сообщал, что новый внедорожник выйдет не раньше осени. Российское представительство Toyota заявляет, что и старые, и новые даты премьеры не соответствуют действительности.

Со сменой поколения Крузак сохранит рамную конструкцию и получит элементы архитектуры TNGA, которая используется на легковых моделях марки. На некоторых рынках на внедорожник не будут ставить двигатели V8, заменив их на шестицилиндровые двигатели, в том числе в составе гибридной силовой установки.