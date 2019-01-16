Следующий VW Amarok будет выпускать Ford: компании договорились о сотрудничестве

Официальные фотографии новой «семёрки» BMW и другие новости за ночь

Новости
BMW 750Li
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BMW 750Li

Презентация обновлённого седана BMW 7 серии состоится уже сегодня, 16 января, но ранее в сеть уже слили изображения из конфигуратора, а теперь появились и официальные пресс-фотографии модификации 750Li. На них можно рассмотреть как внешность с огромными «ноздрями», так и интерьер с новой цифровой приборкой от BMW X5. Подробности и технические характеристики узнаем совсем скоро.

Источник: Carscoops (англ.)

Infiniti QX30 признан «неудачным продуктом» – его заменят на собственную модель

Новый президент Infiniti Кристиан Менье (вступил в должность 9 января 2019 года) заявил, что кроссовер QX30, представленный в 2016 году, не смог добиться рыночного успеха. Эта модель построена на базе Mercedes-Benz GLA, но продаётся в три раза хуже – в 2018 году в США был продан 8101 экземпляр QX30 (и более 24 тысяч GLA). 

Менье подчеркнул, что компания не намерена досрочно прекращать выпуск этой модели, но уже готовит замену, разработанную собственными силами. Дата премьеры неизвестна. Кристиан лишь намекнул, что будущий кроссовер получит новый двигатель с переменной степенью сжатия, но будет иметь рабочий объём меньше двух литров.

Источник: Motor Authority (англ.)

Российский завод General Motors выкупит белорусская компания

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку завода концерна General Motors в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом компанией ООО «Юнисон Авто Россия». Фирма принадлежит белорусскому ЗАО «Юнисон» – оно занимается сборкой в Белоруссии китайских автомобилей Zotye и некоторых моделей Peugeot и Citroen. Завод GM в Шушарах был закрыт в 2015 год и тогда же законсервирован. С 2008 года на нём собирали модели марок Opel, Chevrolet и Cadillac.

Источник: ТАСС

Ателье Italdesign покажет собственную модель в Женеве

Итальянская фирма Italdesign, которая принадлежит концерну Volkswagen, показала первый тизер будущей машины. Но кроме того, что новинка будет красной, ничего не понятно. До премьеры на Женевском автосалоне в марте 2019 года ателье обещает публиковать новые изображения каждую неделю, поэтому подробности об автомобиле должны появится раньше официальной презентации.

Источник: Italdesign

Это «Хаммер», но очень громкий – у него 86 динамиков

Рафаэль Капоне из Атланты превратил свой внедорожник Hummer H2 в передвижную студию звукозаписи. В машине установлено три генератора и семь аккумуляторов для питания 11 усилителей, 86 динамиков и более километра светодиодной подсветки – звукового монстра можно услышать, даже находясь в пяти километрах от него!

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 86 SPEAKERS, 11 amplifiers, and more than a mile of LED light wiring have been crammed into an H2 Hummer to create a deafening party-mobile. Rafael Capone has modified cars all his life, but his ‘Soul Asylum H2’ Hummer, built to promote his recording studio of the same name, has taken things to a new level. The speaker-packed behemoth has been dominating car show competitions around Rafael’s native Atlanta, wowing crowds with its all-custom interior and LED light set-up. Rafael told Barcroft Media: “No piece of this car was left factory. The reaction when we pull up is always a, ‘Wow, I love your car’. Video Credits: Videographer / director: Aakash Bakshi Producer: Joe Roberts, Ruby Coote Editor: Ed Rius Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en
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