Официальные фотографии новой «семёрки» BMW и другие новости за ночь

Новый президент Infiniti Кристиан Менье (вступил в должность 9 января 2019 года) заявил, что кроссовер QX30, представленный в 2016 году, не смог добиться рыночного успеха. Эта модель построена на базе Mercedes-Benz GLA, но продаётся в три раза хуже – в 2018 году в США был продан 8101 экземпляр QX30 (и более 24 тысяч GLA).

Менье подчеркнул, что компания не намерена досрочно прекращать выпуск этой модели, но уже готовит замену, разработанную собственными силами. Дата премьеры неизвестна. Кристиан лишь намекнул, что будущий кроссовер получит новый двигатель с переменной степенью сжатия, но будет иметь рабочий объём меньше двух литров.