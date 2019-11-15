Автохолдинг «Рольф» выставлен на продажу

Фонари нового УАЗа, Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В базе Роспатента продолжают появляться изображения деталей, которые Ульяновский автозавод регистрирует для нового внедорожника. На этот раз рассекречен дизайн задних фонарей (возможно, светодиодных) и заднего бампера с отверстиями под патрубки выхлопной системы. Ранее патенты раскрыли дизайн фар и деталей интерьера. Внедорожник УАЗ, который получит модернизированную раму, представят в 2020 году.

Источник: Роспатент

Новый Mercedes-Benz GLA станет короче

Журналистам британского издания Autocar удалось прокатиться на прототипе Mercedes-Benz GLA второго поколения. Модель сохранит концепцию предшествен­ника: это будет компактный кроссовер, внешне максимально унифицированный с хэтчбеком A-класса.

При длине 4424 милли­метра новый GLA почти на 20 милли­метров короче предше­ственника. Колёсная база, наоборот, выросла на 30 милли­метров (до 2729 мм), а высота увеличилась чуть меньше, чем на 100 мм (у нынешнего поколения – 1494 мм). Премьера Mercedes-Benz GLA второго поколения состоится до конца ноября.

Источник: Autocar (англ.)

Новое купе Ferrari Roma получило ключ-эмблему

Редактор Top Gear Джек Рикс, побывавший на презентации 620-сильного купе Ferrari Roma, поделился фото­графиями брелока новинки. И нет, это не отвалившаяся эмблема с кузова и даже не магнит на холодильник. С одной стороны на брелок нанесён логотип Ferrari, выполненный в ретро­стиле, а с другой есть две кнопки для открывания и закрывания автомобиля, отделанные кожей.

Источник: Джек Рикс (англ.)

Понравился дизайн брелока?

Audi привезёт в Лос-Анджелес два новых кроссовера

Компания Audi опубликовала фотографию передней оптики электрического кроссовера e-tron Sportback – он станет купеобразной версией серийного e-tron, дебютировавшего в 2018 году. Новинку привезут на автосалон в Лос-Анджелесе, открывающийся 18 ноября, а вдобавок там состоится премьера 600-сильного RS Q8, недавно ставшего рекордсменом Нюрбургринга среди кроссоверов.

Ford F-150 Raptor оказывается более эффективным, если тащит за собой Теслу

Автор канала Engineering Explained взял Ford F-150 Raptor с атмосферным 6,2-литро­­вым V8 мощностью 411 л.с. и прицепил к нему на буксир электрический седан Tesla Model 3. Оказалось, что в таком режиме на одном галлоне бензина (4,5 литра) пикап способен проехать 3,4 мили (5,5 километра), а электромобиль при этом подзаряжа­ется с помощью рекуперации, и его дальность хода увеличивается на 18,1 мили (19,1 кило­метра). Суммарно получается 21,5 мили (34,6 кило­метра), а в одиночку Raptor проезжает на таком количе­стве топлива всего 10,7 мили (17,2 кило­метра). Выходит в два раза эффективнее, но такой метод всё-таки не очень удобен.

Can Towing A Tesla Model 3 With A Ford Raptor Recharge It? The Straight Pipes high mileage Ford Raptor is used to tow the Tesla Model 3 Performance while driving around Toronto Motorsports Park. Can you recharge a Tesla Model 3 by towing it? That's a great question, and we're going to to use a Ford Raptor to find out. We'll also need to determine how quickly a Tesla can be recharged by towing it, and how far you'd need to travel to fully recharge the battery. The Tesla Model 3 can charge its battery through regenerative braking, where the wheels of the car force the electric motor to spin, which forces a charge into the battery. This is used to slow the car down, and improve its efficiency. However, if you tow the car, you might be able to use that regenerative braking to charge the battery, that is what this video seeks to find out. On top of this, we'll determine what's more efficient - Option 1: traveling with a Ford Raptor from A to B, or Option 2: Using a Raptor to tow a Tesla, then driving the Tesla from A to B. To do this, we'll need to determine the Tesla's efficiency, the Ford's efficiency, and the Ford's efficiency while towing. Then, using the regen rate of the Tesla, we can find out what the Tesla's true fuel economy is while using a Ford Raptor to tow it. It's a super fun video with a fascinating conclusion; have a watch! Check out The Straight Pipes! - https://www.youtube.com/channel/UC86SBFIAgnYL3ll2ZDgmsuA EE Shirts! - http://bit.ly/2BHsiuo Recommended Books & Car Products - http://amzn.to/2BrekJm Subscribe for new videos every Wednesday! - https://goo.gl/VZstk7 ------------------- #tesla #model3 #fordraptor ------------------- Engineering Explained is a participant in the Amazon Influencer Program. Don't forget to check out my other pages below! Facebook: http://www.facebook.com/engineeringexplained Official Website: http://www.howdoesacarwork.com Twitter: http://www.twitter.com/jasonfenske13 Instagram: http://www.instagram.com/engineeringexplained Car Throttle: https://www.carthrottle.com/user/engineeringexplained Amazon: https://www.amazon.com/shop/engineeringexplained EE Extra: https://www.youtube.com/channel/UCsrY4q8xGPJQbQ8HPQZn6iA NEW VIDEO EVERY WEDNESDAY!
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