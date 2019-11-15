Фонари нового УАЗа, Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь

Ford F-150 Raptor оказывается более эффективным, если тащит за собой Теслу

Автор канала Engineering Explained взял Ford F-150 Raptor с атмосферным 6,2-литро ­­вым V8 мощностью 411 л.с. и прицепил к нему на буксир электрический седан Tesla Model 3. Оказалось, что в таком режиме на одном галлоне бензина (4,5 литра) пикап способен проехать 3,4 мили (5,5 километра), а электромобиль при этом подзаряжа­ется с помощью рекуперации, и его дальность хода увеличивается на 18,1 мили (19,1 кило­метра). Суммарно получается 21,5 мили (34,6 кило­метра), а в одиночку Raptor проезжает на таком количе­стве топлива всего 10,7 мили (17,2 кило­метра). Выходит в два раза эффективнее, но такой метод всё-таки не очень удобен.