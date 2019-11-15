Фонари нового УАЗа, Mercedes-Benz GLA и другие новости за ночь
Николай Андреев
В базе Роспатента продолжают появляться изображения деталей, которые Ульяновский автозавод регистрирует для нового внедорожника. На этот раз рассекречен дизайн задних фонарей (возможно, светодиодных) и заднего бампера с отверстиями под патрубки выхлопной системы. Ранее патенты раскрыли дизайн фар и деталей интерьера. Внедорожник УАЗ, который получит модернизированную раму, представят в 2020 году.
Источник: Роспатент
Новый Mercedes-Benz GLA станет короче
Журналистам британского издания Autocar удалось прокатиться на прототипе Mercedes-Benz GLA второго поколения. Модель сохранит концепцию предшественника: это будет компактный кроссовер, внешне максимально унифицированный с хэтчбеком
При длине 4424 миллиметра новый GLA почти на 20 миллиметров короче предшественника. Колёсная база, наоборот, выросла на 30 миллиметров (до 2729 мм), а высота увеличилась чуть меньше, чем на 100 мм (у нынешнего поколения – 1494 мм). Премьера Mercedes-Benz GLA второго поколения состоится до конца ноября.
Источник: Autocar (англ.)
Новое купе Ferrari Roma получило ключ-эмблему
New Ferrari key... way more visible when you drop it in the bowl on the way in pic.twitter.com/3BOzGkCmy2— Jack Rix (@jack_rix) 14 ноября 2019 г.
Редактор Top Gear Джек Рикс, побывавший на презентации 620-сильного купе Ferrari Roma, поделился фотографиями брелока новинки. И нет, это не отвалившаяся эмблема с кузова и даже не магнит на холодильник. С одной стороны на брелок нанесён логотип Ferrari, выполненный в ретростиле, а с другой есть две кнопки для открывания и закрывания автомобиля, отделанные кожей.
Источник: Джек Рикс (англ.)
Понравился дизайн брелока?
Audi привезёт в Лос-Анджелес два новых кроссовера
Компания Audi опубликовала фотографию передней оптики электрического кроссовера e-tron Sportback – он станет купеобразной версией серийного e-tron, дебютировавшего в 2018 году. Новинку привезут на автосалон в Лос-Анджелесе, открывающийся 18 ноября, а вдобавок там состоится премьера 600-сильного RS Q8, недавно ставшего рекордсменом Нюрбургринга среди кроссоверов.
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Автор канала Engineering Explained взял Ford