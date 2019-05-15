Ещё одно купе Porsche Cayenne, заряженный Ford Puma и другие новости за ночь

Новинка разгоняется до «сотни» за пять секунд ровно или за 4,9 секунды — с одним из трёх пакетов опционального оборудования для снижения массы. У обычного Cayenne S время разгона варьирует от 4,9 до 5,2 секунды. При этом максималка купе-кроссовера всё равно чуть ниже – 263 км/ч против 265 км/ч у Cayenne S. В России Porsche Cayenne S Coupe появится в октябре 2019 года, начальная стоимость — 7 630 000 рублей, что на 698 000 рублей дороже обычного Кайена с таким же мотором.