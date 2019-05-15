70-летний американец включил круиз-контроль и прокатился на крыше автомобиля

Ещё одно купе Porsche Cayenne, заряженный Ford Puma и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Porsche расширила линейку купеобразного Cayenne, предложив третий мотор: помимо базового 340-сильного 3.0 V6 и 550-сильного 4.0 V8 (версия Turbo), модель теперь доступна с 2,9-литровым V6 мощностью 440 л.с. Модификация называется Cayenne S Coupe. Точно такой же агрегат устанавливается на Cayenne S в традиционном кузове.

Porsche Cayenne S Coupe
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Porsche Cayenne S Coupe

Новинка разгоняется до «сотни» за пять секунд ровно или за 4,9 секунды — с одним из трёх пакетов опционального оборудования для снижения массы. У обычного Cayenne S время разгона варьирует от 4,9 до 5,2 секунды. При этом максималка купе-кроссовера всё равно чуть ниже – 263 км/ч против 265 км/ч у Cayenne S. В России Porsche Cayenne S Coupe появится в октябре 2019 года, начальная стоимость — 7 630 000 рублей, что на 698 000 рублей дороже обычного Кайена с таким же мотором.

Стоит ли купеобразный Cayenne такой доплаты?

Ford Puma получит заряженную версию. Напоминаем, что это кроссовер!

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Фотошпионы поймали на Нюрбургринге компактный кроссовер Ford Puma в версии ST. Его можно отличить по увеличенным тормозным дискам, длинному спойлеру и насадкам на выхлопных трубах. Ожидается, что Ford Puma ST получит «турботройку» 1.5 EcoBoost мощностью 200 л.с. от хот-хэтча Fiesta ST. Премьера базового кроссовера Ford Puma состоится в 2019 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Электромобиль Volkswagen собрал кассу до премьеры

Компания Volkswagen похвасталась результатами предзаказов на электрохэтчбек ID.3, который ещё полностью не раскрыт. С 8 мая принято 15 тысяч заявок на стартовую спецверсию ID.3 с аккумулятором ёмкостью 55 кВт·ч и запасом хода на 420 километров, которую выпустят тиражом в 30 тысяч экземпляров. Для оформления заявки необходимо внести депозит 1000 евро, но подтверждение и оформление заказа намечены только на апрель 2020 года. До этого момента клиенты смогут вернуть депозит, если пожелают.

Наглядное пособие, как не надо дорабатывать Камри

В США очевидцы сфотографировали седан Toyota Camry последнего поколения, владелец которого очень любит хром: на автомобиле установлено максимально возможное количество хромированных молдингов. Завершает образ большое антикрыло, которое прибавляет Камри как минимум 70 лошадиных сил. Но это не точно.

Источник: Reddit

Седан Audi RS3 сразился с Ferrari на прямой, и...

На соревновании по дрэгу в Германии против четырёхдверного 400-сильного Audi RS3 выставили множество более мощных соперников, а самым грозным оказался 720-сильный суперкар Ferrari 488 Pista. Сможет ли немец одолеть итальянца? Смотрите!

This video shows you a 2018 Audi RS3 Sedan racing against a Ferrari 488 Pista, Audi RS6 Avant, Audi R8, RS3 Sportback and Mercedes-AMG A45! I have filmed this during the 2019 Petrolhead Spring Events in Germany! I hope you enjoy the video. Feel free to hit the 'thumbs up' button if you like the video! Make sure that you follow me on YouTube and subscribe to my supercar channel for the latest videos! FOLLOW ME ALSO ON OTHER SOCIAL MEDIA: Facebook: http://www.fb.com/cvdzijden Instagram: https://instagram.com/cvdzijden BE SURE AND WATCH THIS VIDEO IN 1080p HD 50FPS QUALITY! Thanks for watching! Ciao, Chris /#cvdzijden
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