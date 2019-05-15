Ещё одно купе Porsche Cayenne, заряженный Ford Puma и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Porsche расширила линейку купеобразного Cayenne, предложив третий мотор: помимо базового 340-сильного 3.0 V6 и 550-сильного 4.0 V8 (версия Turbo), модель теперь доступна с 2,9-литровым V6 мощностью 440 л.с. Модификация называется Cayenne S Coupe. Точно такой же агрегат устанавливается на Cayenne S в традиционном кузове.
Новинка разгоняется до «сотни» за пять секунд ровно или за 4,9 секунды — с одним из трёх пакетов опционального оборудования для снижения массы. У обычного Cayenne S время разгона варьирует от 4,9 до 5,2 секунды. При этом максималка купе-кроссовера всё равно чуть ниже – 263 км/ч против 265 км/ч у Cayenne S. В России Porsche Cayenne S Coupe появится в октябре 2019 года, начальная стоимость — 7 630 000 рублей, что на 698 000 рублей дороже обычного Кайена с таким же мотором.
Стоит ли купеобразный Cayenne такой доплаты?
Ford Puma получит заряженную версию. Напоминаем, что это кроссовер!
Фотошпионы поймали на Нюрбургринге компактный кроссовер Ford Puma в версии ST. Его можно отличить по увеличенным тормозным дискам, длинному спойлеру и насадкам на выхлопных трубах. Ожидается, что Ford Puma ST получит «турботройку» 1.5 EcoBoost мощностью 200 л.с. от хот-хэтча Fiesta ST. Премьера базового кроссовера Ford Puma состоится в 2019 году.
Источник: Motor1 (англ.)
Электромобиль Volkswagen собрал кассу до премьеры
Компания Volkswagen похвасталась результатами предзаказов на электрохэтчбек ID.3, который ещё полностью не раскрыт. С 8 мая принято 15 тысяч заявок на стартовую спецверсию ID.3 с аккумулятором ёмкостью 55 кВт·ч и запасом хода на 420 километров, которую выпустят тиражом в 30 тысяч экземпляров. Для оформления заявки необходимо внести депозит 1000 евро, но подтверждение и оформление заказа намечены только на апрель 2020 года. До этого момента клиенты смогут вернуть депозит, если пожелают.
Наглядное пособие, как не надо дорабатывать Камри
В США очевидцы сфотографировали седан Toyota Camry последнего поколения, владелец которого очень любит хром: на автомобиле установлено максимально возможное количество хромированных молдингов. Завершает образ большое антикрыло, которое прибавляет Камри как минимум 70 лошадиных сил. Но это не точно.
Источник: Reddit
Седан Audi RS3 сразился с Ferrari на прямой, и...
На соревновании по дрэгу в Германии против четырёхдверного 400-сильного Audi RS3 выставили множество более мощных соперников, а самым грозным оказался 720-сильный суперкар Ferrari 488 Pista. Сможет ли немец одолеть итальянца? Смотрите!