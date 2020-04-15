Пробки из-за пропусков в Москве, Hyundai Tucson с сервисами Яндекса и другие новости за ночь

В первый день действия пропускного режима на въездах в Москву образовались большие пробки, так как полиция проверяет каждый автомобиль. Согласно Яндекс.Картам, утром загруженность дорог составила четыре балла вместо одного днём ранее. Самая большая пробка образовалась на Симферопольском шоссе.

Система электронных пропусков для поездок на любом виде транспорта введена в Москве и Подмосковье ради уменьшения темпов распространения коронавируса. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5000 рублей. Полицейские могут штрафовать водителей без соответствующих документов несколько раз в день.