Пробки из-за пропусков в Москве, Hyundai Tucson с сервисами Яндекса и другие новости за ночь
Николай Андреев
В первый день действия пропускного режима на въездах в Москву образовались большие пробки, так как полиция проверяет каждый автомобиль. Согласно Яндекс.Картам, утром загруженность дорог составила четыре балла вместо одного днём ранее. Самая большая пробка образовалась на Симферопольском шоссе.
Система электронных пропусков для поездок на любом виде транспорта введена в Москве и Подмосковье ради уменьшения темпов распространения коронавируса. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5000 рублей. Полицейские могут штрафовать водителей без соответствующих документов несколько раз в день.
Оформили себе электронный пропуск?
Hyundai Tucson оснастили сервисами Яндекса
Кроссовер Hyundai Tucson получил спецверсию Way, оснащённую мультимедийной системой Яндекс.Авто с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Помимо Apple CarPlay и Android Auto, в ней есть встроенные сервисы Яндекса, в том числе голосовой помощник Алиса и Навигатор. Спецверсия лимитирована, но её тираж неизвестен. Кроссовер в комплектации Way доступен с двумя бензиновыми атмосферниками: 2.0 мощностью 150 л.с. (от 1 749 000 рублей) и 2.4 отдачей 184 силы (от 1 939 000 ₽).
На тестах заметили BMW M4 нового поколения с «механикой»
Фотошпионам удалось снять интерьер BMW M4 второго поколения. Причём замеченный прототип оснащён механической коробкой передач. В 2019 году глава подразделения BMW M Маркус Флаш заявил, что седан M3 и купе M4 получат трёхлитровую «турбошестёрку» S58 от 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут оснащаться на выбор как шестиступенчатой «механикой» с задним приводом, так и восьмиступенчатым «автоматом» с полным приводом. Когда дебютируют следующие M3 и M4, пока неизвестно.
Источник: Motor1 (англ.)
Renault сворачивает в Китае продажи автомобилей с ДВС
Компания Renault объявила о продаже своей доли в СП с компанией Dongfeng и о прекращении продаж легковых автомобилей с ДВС на китайском рынке. Производство кроссоверов марки началось в КНР в 2016 году на уханьском предприятии проектной мощностью 110 тысяч машин в год. Однако в 2019 году в стране продали менее 19 тысяч собранных там автомобилей, а в нынешнем году спрос упал ещё сильнее. Однако Renault останется на китайском рынке — на других заводах продолжится выпуск электромобилей и коммерческой техники.
Источник: Automotive News (англ.)
Mitsubishi Lancer Evolution осовременили с помощью iPad
Ателье Soundman Car Audio создало новую центральную консоль для снятого с производства Mitsubishi Lancer Evolution X, в которой вместо старой мультимедийки установлен