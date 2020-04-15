В США утопили два внедорожника и трактор, пытаясь достать из воды полицейскую машину

Пробки из-за пропусков в Москве, Hyundai Tucson с сервисами Яндекса и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В первый день действия пропускного режима на въездах в Москву образовались большие пробки, так как полиция проверяет каждый автомобиль. Согласно Яндекс.Картам, утром загруженность дорог составила четыре балла вместо одного днём ранее. Самая большая пробка образовалась на Симферопольском шоссе.

Система электронных пропусков для поездок на любом виде транспорта введена в Москве и Подмосковье ради уменьшения темпов распространения коронавируса. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5000 рублей. Полицейские могут штрафовать водителей без соответствующих документов несколько раз в день.

Оформили себе электронный пропуск?

Hyundai Tucson оснастили сервисами Яндекса

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Кроссовер Hyundai Tucson получил спецверсию Way, оснащённую мульти­медийной системой Яндекс.Авто с восьми­дюймовым сенсорным дисплеем. Помимо Apple CarPlay и Android Auto, в ней есть встроенные сервисы Яндекса, в том числе голосовой помощник Алиса и Навигатор. Спецверсия лимитирована, но её тираж неизвестен. Кроссовер в комплектации Way доступен с двумя бензиновыми атмо­сферниками: 2.0 мощностью 150 л.с. (от 1 749 000 рублей) и 2.4 отдачей 184 силы (от 1 939 000 ₽).

На тестах заметили BMW M4 нового поколения с «механикой»

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Фотошпионам удалось снять интерьер BMW M4 второго поколения. Причём замеченный прототип оснащён механической коробкой передач. В 2019 году глава подразде­ления BMW M Маркус Флаш заявил, что седан M3 и купе M4 получат трёх­литровую «турбошестёрку» S58 от 510-сильных кроссоверов X3 M и X4 M. Обе новинки будут оснащаться на выбор как шестиступен­чатой «механикой» с задним приводом, так и восьмиступен­­чатым «автоматом» с полным приводом. Когда дебютируют следующие M3 и M4, пока неизвестно.

Источник: Motor1 (англ.)

Renault сворачивает в Китае продажи автомобилей с ДВС

Renault Captur для китайского рынка

Компания Renault объявила о продаже своей доли в СП с компанией Dongfeng и о прекращении продаж легковых автомо­билей с ДВС на китайском рынке. Производство кроссоверов марки началось в КНР в 2016 году на уханьском пред­приятии проектной мощностью 110 тысяч машин в год. Однако в 2019 году в стране продали менее 19 тысяч собранных там автомо­билей, а в нынешнем году спрос упал ещё сильнее. Однако Renault останется на китайском рынке — на других заводах продолжится выпуск электро­мобилей и коммерческой техники.

Источник: Automotive News (англ.)

Mitsubishi Lancer Evolution осовременили с помощью iPad

Ателье Soundman Car Audio создало новую центральную консоль для снятого с производства Mitsubishi Lancer Evolution X, в которой вместо старой мультимедийки установлен 11-дюймо­вый планшет Apple iPad Pro. И вот как это выглядит.

This is a customer dash mod that I recently completed. The customer sent us his Lancer Android screen because he was unhappy with its performance. I grafted a Soundman iPad PRO 11" dash kit in place of the android touch screen. The result is fantastic! The customer can now dock and undock his 11" iPad pro into the dash of his Lancer Evolution X! ✅ Find iPad dash kits and guides at http://soundman.co
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