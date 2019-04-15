Официальные фотографии нового Mercedes-Benz GLS, BMW 1-й серии без камуфляжа и другие новости за ночь

Посмотрите на сумасшедший Mitsubishi Lancer Evolution

В Швейцарии тюнинг-ателье J-Spec Performance построило кольцевой болид на базе последнего Mitsubishi Lancer Evolution. На итальянском треке Муджелло он проехал круг за 1:49.665, что на секунду лучше 755-сильного Maserati MC12 и всего на три секунды медленнее абсолютного рекорда трассы, который установил Валентино Росси на гоночном мотоцикле серии MotoGP.