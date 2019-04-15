Официальные фотографии нового Mercedes-Benz GLS, BMW 1-й серии без камуфляжа и другие новости за ночь
Николай Андреев
Швейцарский сайт Mercedes-Benz раньше времени опубликовал страницу самого большого кроссовера марки – GLS нового поколения. Изображения демонстрируют как внешний облик, так и салон новинки. Полноценная премьера модели состоится совсем скоро – 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Источник: Almuraba (араб.)
Раскрыта внешность новой BMW 1-й серии
В Сети появились фотографии хэтчбека BMW 1-й серии третьего поколения в самой мощной версии M135i xDrive – с 306-сильной двухлитровой «турбочетвёркой». Модель впервые основана на переднеприводной платформе. Премьера состоится в 2019 году.
Источник: Bimmerfile (англ.)
Как вам внешность новой BMW 1-й серии?
Volkswagen покажет в Шанхае два купе-кроссовера
Благодаря фотошпионам, запечатлевшим подготовку стенда Volkswagen, стало известно, что помимо серийного купеобразного Teramont X компания покажет концептуальный купе-кроссовер Volkswagen, который создан на базе кроссовера Tayron – он чуть больше Тигуана и продаётся только в Китае.
Источник: Autohome (кит.)
Genesis готовит новинку для автосалона в Нью-Йорке
На своей официальной странице в Фейсбук премиальный бренд Hyundai опубликовал короткий видеотизер, который анонсирует некую премьеру на автосалоне в Нью-Йорке. Ролик стал подтверждением слов главного дизайнера Hyundai Group Люка Донкервольке. Он рассказал, что фирма привезёт на выставку электрический концепт-кар.
Источник: Genesis
Посмотрите на сумасшедший Mitsubishi Lancer Evolution
В Швейцарии тюнинг-ателье J-Spec Performance построило кольцевой болид на базе последнего Mitsubishi Lancer Evolution. На итальянском треке Муджелло он проехал круг за 1:49.665, что на секунду лучше 755-сильного Maserati MC12 и всего на три секунды медленнее абсолютного рекорда трассы, который установил Валентино Росси на гоночном мотоцикле серии MotoGP.