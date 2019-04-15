Шесть крутых пикапов Jeep, кабриолет Aurus и другие новости недели

Официальные фотографии нового Mercedes-Benz GLS, BMW 1-й серии без камуфляжа и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Швейцарский сайт Mercedes-Benz раньше времени опубликовал страницу самого большого кроссовера марки – GLS нового поколения. Изображения демонстрируют как внешний облик, так и салон новинки. Полноценная премьера модели состоится совсем скоро – 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Источник: Almuraba (араб.)

Раскрыта внешность новой BMW 1-й серии

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В Сети появились фотографии хэтчбека BMW 1-й серии третьего поколения в самой мощной версии M135i xDrive – с 306-сильной двухлитровой «турбочетвёркой». Модель впервые основана на переднеприводной платформе. Премьера состоится в 2019 году.

Источник: Bimmerfile (англ.)

Как вам внешность новой BMW 1-й серии?

Volkswagen покажет в Шанхае два купе-кроссовера

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Благодаря фотошпионам, запечатлевшим подготовку стенда Volkswagen, стало известно, что помимо серийного купеобразного Teramont X компания покажет концептуальный купе-кроссовер Volkswagen, который создан на базе кроссовера Tayron – он чуть больше Тигуана и продаётся только в Китае.

Источник: Autohome (кит.)

Genesis готовит новинку для автосалона в Нью-Йорке

На своей официальной странице в Фейсбук премиальный бренд Hyundai опубликовал короткий видеотизер, который анонсирует некую премьеру на автосалоне в Нью-Йорке. Ролик стал подтверждением слов главного дизайнера Hyundai Group Люка Донкервольке. Он рассказал, что фирма привезёт на выставку электрический концепт-кар.

Источник: Genesis

Посмотрите на сумасшедший Mitsubishi Lancer Evolution

В Швейцарии тюнинг-ателье J-Spec Performance построило кольцевой болид на базе последнего Mitsubishi Lancer Evolution. На итальянском треке Муджелло он проехал круг за 1:49.665, что на секунду лучше 755-сильного Maserati MC12 и всего на три секунды медленнее абсолютного рекорда трассы, который установил Валентино Росси на гоночном мотоцикле серии MotoGP.

The winner of the first 2019 Time Attack Italy round at Mugello Circuit was Serse Zeli in his Mitsubishi Lancer Evo X setting an insane 1'49.665 lap (which is the new lap record for the series on this Italian track too)! #MitsubishiLancerEvoX #TimeAttack #JSpecPerf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I have to thank my friends and youtubers Italiansupercarvideo (https://www.youtube.com/user/Italiansupercarvideo) and Davide458Italia (https://www.youtube.com/user/davide458italia) for letting me use their shots taken during the event and for the great collaboration done. Don't forget to subscribe to their channels!! -- Subscribe to my 2nd channel here: https://www.youtube.com/channel/UC3XVG02cKYsLyUUewv-qkoQ You can also find and follow me on: - Flickr: http://www.flickr.com/photos/19bozzy92/ - Facebook: https://www.facebook.com/19Bozzy92YT - Instagram: https://www.instagram.com/ste19bozzy92 Camcorder: Canon Legria HF G40 & G30 + Canon DM-100 Microphone & GoPro Hero 7 Black Event: Time Attack Italy 2019 Where: Mugello Circuit, Italy Link To My Channel: http://www.youtube.com/user/19Bozzy92 THANKS FOR WATCHING AND SUBSCRIBE!!!
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