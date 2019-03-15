Ford напомнил о гибридном Мустанге, конкурент Tesla продаёт землю и другие новости за ночь

Калифорнийская фирма Karma Automotive показала изображение последней, третьей новинки, которую привезут на Шанхайский автосалон в апреле. Ей стал обновлённый гибридный седан Revero (он же Fisker Karma, который дебютировал в 2011 году и «перезапустился» в 2016 году после банкротства фирмы), но подробностей о модели пока нет. Также на выставку фирма привезёт концепт Vision и проект, созданный совместно с ателье Pininfarina.