Tesla представила маленький семиместный кроссовер Model Y

Ford напомнил о гибридном Мустанге, конкурент Tesla продаёт землю и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В день премьеры кроссовера Tesla Model Y компания Ford опубликовала очередной тизер гибридного купе Mustang с подписью «держите своих коней». Автопроизводитель показал лишь бирюзовую эмблему модели, которая засветилась ещё в прошлогодней рекламе. По слухам, в продажу гибридный Мустанг поступит только в 2021 году.

Источник: Ford

Фирма Faraday Future продаёт землю, на которой хотела строить завод

План завода Faraday Future

Китайская компания Faraday Future, которая планировала выпускать электромобили, способные конкурировать с Теслами, выставила на продажу за 40 миллионов долларов 364 гектара земли в Лас-Вегасе. Она собиралась построить на участке, купленном в 2015 году, завод стоимостью миллиард долларов. Первая партия автомобилей должна была выйти в 2018 году, но планы нарушили судебные разбирательства из-за долгов основателя фирмы Цзя Юэтина.

Источник: South China Morning Post (англ.)

Австралийские полицейские получили 320-сильный Honda Civic Type R. Но его нельзя использовать в погонях

Компания Honda предоставила полицейскому департаменту штата Новый Южный Уэльс хот-хэтч Civic Type R. Автомобиль имеет специальную окраску и мигалки на крыше, но в патрульной работе он участвовать не будет. Единственное его предназначение – участие в общественных мероприятиях Eyewatch, которые должны популяризировать работу полиции среди населения.

Источник: Autoevolution (англ.)

Гибридный седан Karma Revero готовится к обновлению

Калифорнийская фирма Karma Automotive показала изображение последней, третьей новинки, которую привезут на Шанхайский автосалон в апреле. Ей стал обновлённый гибридный седан Revero (он же Fisker Karma, который дебютировал в 2011 году и «перезапустился» в 2016 году после банкротства фирмы), но подробностей о модели пока нет. Также на выставку фирма привезёт концепт Vision и проект, созданный совместно с ателье Pininfarina.

Источник: Motor1 (англ.)

Посмотрите на пончики в исполнении LaFerrari

Редкий (всего произведено 499 экземпляров) 963-сильный гиперкар Ferrari LaFerrari с каждым годом только дорожает, поэтому большинство автомобилей хранятся, как картины в музее. Но владелец этого чёрного купе знает, как развлечь себя и нас.

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