Ford напомнил о гибридном Мустанге, конкурент Tesla продаёт землю и другие новости за ночь
Николай Андреев
В день премьеры кроссовера Tesla Model Y компания Ford опубликовала очередной тизер гибридного купе Mustang с подписью «держите своих коней». Автопроизводитель показал лишь бирюзовую эмблему модели, которая засветилась ещё в прошлогодней рекламе. По слухам, в продажу гибридный Мустанг поступит только в 2021 году.
Источник: Ford
Фирма Faraday Future продаёт землю, на которой хотела строить завод
Китайская компания Faraday Future, которая планировала выпускать электромобили, способные конкурировать с Теслами, выставила на продажу за 40 миллионов долларов 364 гектара земли в Лас-Вегасе. Она собиралась построить на участке, купленном в 2015 году, завод стоимостью миллиард долларов. Первая партия автомобилей должна была выйти в 2018 году, но планы нарушили судебные разбирательства из-за долгов основателя фирмы Цзя Юэтина.
Источник: South China Morning Post (англ.)
Австралийские полицейские получили 320-сильный Honda Civic Type R. Но его нельзя использовать в погонях
Компания Honda предоставила полицейскому департаменту штата Новый Южный Уэльс хот-хэтч Civic Type R. Автомобиль имеет специальную окраску и мигалки на крыше, но в патрульной работе он участвовать не будет. Единственное его предназначение – участие в общественных мероприятиях Eyewatch, которые должны популяризировать работу полиции среди населения.
Источник: Autoevolution (англ.)
Гибридный седан Karma Revero готовится к обновлению
Калифорнийская фирма Karma Automotive показала изображение последней, третьей новинки, которую привезут на Шанхайский автосалон в апреле. Ей стал обновлённый гибридный седан Revero (он же Fisker Karma, который дебютировал в 2011 году и «перезапустился» в 2016 году после банкротства фирмы), но подробностей о модели пока нет. Также на выставку фирма привезёт концепт Vision и проект, созданный совместно с ателье Pininfarina.
Источник: Motor1 (англ.)
Посмотрите на пончики в исполнении LaFerrari
Редкий (всего произведено 499 экземпляров) 963-сильный гиперкар Ferrari LaFerrari с каждым годом только дорожает, поэтому большинство автомобилей хранятся, как картины в музее. Но владелец этого чёрного купе знает, как развлечь себя и нас.