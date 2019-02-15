Ford передумал закрывать завод под Санкт-Петербургом и другие новости за ночь
Компания Ford Sollers и правительство Ленинградской области договорились о продолжении производства на заводе во Всеволожске в 2019 году. Сейчас на этом предприятии собирают модели Focus и Mondeo. Губернатор области Александр Дрозденко даже заявил, что на заводе начнётся выпуск совершенно нового автомобиля, но какого именно – не уточнил. В январе 2019 года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения и судьба трёх российских заводов будет объявлена во втором квартале этого года.
Источник: ТАСС
Российский VW Tiguan подключили к смартфонам вслед за Polo
Компания Volkswagen подготовила для российского рынка кроссовер Tiguan в двух новых комплектациях – Connect (от 1 859 000 рублей) и Connect Plus (от 1 899 000 рублей). Они заменили прежние исполнения Comfortline и City, у которых унаследовали большую часть оснащения, но получили модуль доступа к фирменному онлайн-сервису (как у седана Polo). Этот сервис позволяет получать данные о состоянии машины и анализировать стиль вождения через приложение на смартфоне. Также кроссовер получил оригинальные 17-дюймовые колёса, чёрные корпуса наружных зеркал, новый голубой цвет кузова и новый вариант тканевой обивки салона.
Классический Mini превратили в электрический рестомод
Пока компания MINI работает над электрической версией современного хэтчбека, британская фирма Swind представила элекромобиль, созданный на базе классического Mini. Swind E Classic Mini не отличить от оригинала, пока он не стоит на зарядке. В него установлен 110-сильный электромотор и аккумулятор ёмкостью 24 кВт·ч.
Запас хода составляет 200 километров, а зарядка занимает 4 часа. Разгон до сотни – за 9,2 секунды, а максималка – 130 км/ч. После всех доработок Mini потяжелел всего на 80 килограммов и весит 720 килограммов. Всего соберут 100 экземпляров по цене 79 000 фунтов стерлингов (6,75 миллиона рублей).
Источник: Autoblog (англ.)
Российский тюнер привезет в Женеву очень злой «Гелик»
Ателье TopCar представила пакет доработок для внедородника Mercedes-Benz G-класса под названием Inferno. В него вошли 70 компонентов из карбона и кевлара – сложный аэродинамический обвес с расширенными колёсными арками, капот с воздухозаборниками, спойлер, и даже кожух запасного колеса. Салон можно отделать натуральной крокодиловой кожи с позолоченными вставками. Такой комплект готовится в течение двух недель и стоит без малого три миллиона рублей. Премьера обвеса пройдет на автосалоне в Женеве.
Источник: Сarscoops (англ.)
Американское ателье устроило дрэг-заезд стокового внедорожника и доработанного. Угадаете с трёх раз, кто победил?
Фирма Hennessey Performance представило пакет доработок для Lincoln Navigator, увеличивающий мощность 3,5-литровой «битурбошестёрки» с 456 до 608 лошадиных сил. И чтобы наглядно продемонстрировать, как доработки сказались на динамике, тюнеры выставили модифицированый Navigator на дрэге против стоковой версии.