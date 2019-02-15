Ford передумал закрывать завод под Санкт-Петербургом и другие новости за ночь

Компания Ford Sollers и правительство Ленинградской области договорились о продолжении производства на заводе во Всеволожске в 2019 году. Сейчас на этом предприятии собирают модели Focus и Mondeo. Губернатор области Александр Дрозденко даже заявил, что на заводе начнётся выпуск совершенно нового автомобиля, но какого именно – не уточнил. В январе 2019 года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения и судьба трёх российских заводов будет объявлена во втором квартале этого года.