Bentley Bentayga вернул себе звание быстрейшего кроссовера на планете

Ford передумал закрывать завод под Санкт-Петербургом и другие новости за ночь

Новости

Компания Ford Sollers и правительство Ленинградской области договорились о продолжении производства на заводе во Всеволожске в 2019 году. Сейчас на этом предприятии собирают модели Focus и Mondeo. Губернатор области Александр Дрозденко даже заявил, что на заводе начнётся выпуск совершенно нового автомобиля, но какого именно – не уточнил. В январе 2019 года компания Ford объявила о реорганизации европейского подразделения и судьба трёх российских заводов будет объявлена во втором квартале этого года.

Источник: ТАСС

Российский VW Tiguan подключили к смартфонам вслед за Polo

Компания Volkswagen подготовила для российского рынка кроссовер Tiguan в двух новых комплектациях – Connect (от 1 859 000 рублей) и Connect Plus (от 1 899 000 рублей). Они заменили прежние исполнения Comfortline и City, у которых унаследовали большую часть оснащения, но получили модуль доступа к фирменному онлайн-сервису (как у седана Polo). Этот сервис позволяет получать данные о состоянии машины и анализировать стиль вождения через приложение на смартфоне. Также кроссовер получил оригинальные 17-дюймовые колёса, чёрные корпуса наружных зеркал, новый голубой цвет кузова и новый вариант тканевой обивки салона.

Классический Mini превратили в электрический рестомод

Пока компания MINI работает над электрической версией современного хэтчбека, британская фирма Swind представила элекромобиль, созданный на базе классического Mini. Swind E Classic Mini не отличить от оригинала, пока он не стоит на зарядке. В него установлен 110-сильный электромотор и аккумулятор ёмкостью 24 кВт·ч.

Swind E Classic
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Swind E Classic

Запас хода составляет 200 километров, а зарядка занимает 4 часа. Разгон до сотни – за 9,2 секунды, а максималка – 130 км/ч. После всех доработок Mini потяжелел всего на 80 килограммов и весит 720 килограммов. Всего соберут 100 экземпляров по цене 79 000 фунтов стерлингов (6,75 миллиона рублей).

Источник: Autoblog (англ.)

Российский тюнер привезет в Женеву очень злой «Гелик»

TopCar Inferno
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TopCar Inferno

Ателье TopCar представила пакет доработок для внедородника Mercedes-Benz G-класса под названием Inferno. В него вошли 70 компонентов из карбона и кевлара – сложный аэродинамический обвес с расширенными колёсными арками, капот с воздухозаборниками, спойлер, и даже кожух запасного колеса. Салон можно отделать натуральной крокодиловой кожи с позолоченными вставками. Такой комплект готовится в течение двух недель и стоит без малого три миллиона рублей. Премьера обвеса пройдет на автосалоне в Женеве.

Источник: Сarscoops (англ.)

Американское ателье устроило дрэг-заезд стокового внедорожника и доработанного. Угадаете с трёх раз, кто победил?

Фирма Hennessey Performance представило пакет доработок для Lincoln Navigator, увеличивающий мощность 3,5-литровой «битурбошестёрки» с 456 до 608 лошадиных сил. И чтобы наглядно продемонстрировать, как доработки сказались на динамике, тюнеры выставили модифицированый Navigator на дрэге против стоковой версии.

How does a 2019 Lincoln Navigator with HPE600 upgrade compare to its stock counterpart? We visited the Pennzoil Proving Grounds to find out. For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com
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