Маленький кроссовер Toyota, прощание с Bentley Mulsanne и другие новости за ночь
Николай Андреев
В линейке кроссоверов Toyota появится автомобиль, более компактный и дешёвый, чем
Bentley Mulsanne уходит на покой
Компания Bentley объявила о завершении производства флагманского седана Mulsanne, дебютировавшего в 2009 году. В честь этого выпустят прощальную модификацию Mulsanne 6.75 Edition тиражом 30 экземпляров. Спецверсия имеет стандартный для модели 6,75-литровый V8 с двумя турбинами и отдачей в 537 л.с. (1100 Н·м) — этот двигатель в атмосферном варианте появился ещё в 1958 году на седане Bentley S2.
Прощальный Bentley Mulsanne получил
Четырёхцилиндровая Toyota Supra добралась до Европы
В марте 2020 года на европейском рынке появится Toyota Supra с двухлитровым бензиновым турбомотором BMW B48 мощностью 258 л.с. (400 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Такая версия на 100 килограммов легче Супры с 340-сильной «турбошестёркой», которая весит 1541 килограмм, и у неё половинная развесовка по осям (50:50). Но в итоге в разгоне до
Ранее четырёхцилиндровая Toyota Supra предлагалась только в Японии. Более того, с момента старта продаж в 2019 году на японском рынке доступна двухлитровая Супра в дефорсированной версии на 197 л.с. (320 Н·м).
Нужна Toyota Supra с «турбочетвёркой» в России?
Раскрыта дата окончания производства BMW i8
На семейство BMW i8, состоящее из купе и родстера, перестанут принимать заказы в конце февраля 2020 года, а производство модели остановят в апреле. i8 оснащается 374-сильной гибридной установкой, состоящей из бензиновой «турботройки» 1.5 и электромотора. В России купе ещё можно купить по цене от 9 910 000 рублей, а родстер — минимум за 11 610 000 рублей.
Источник: Autocar (англ.)
Посмотрите на работу катализатора изнутри
Канал Warped Perception продемонстрировал процесс работы каталитического нейтрализатора, который используется в автомобилях для уменьшения вредных выбросов двигателя. Для этого катализатор распилили и вставили в него прозрачную стенку. И вот что происходит внутри: