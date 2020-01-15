Маленький кроссовер Toyota, прощание с Bentley Mulsanne и другие новости за ночь

Компания Bentley объявила о завершении производ­ства флагманского седана Mulsanne, дебютиро­вавшего в 2009 году. В честь этого выпустят прощальную моди­фикацию Mulsanne 6.75 Edition тиражом 30 экзем­пляров. Спецверсия имеет стандартный для модели 6,75-литровый V8 с двумя турбинами и отдачей в 537 л.с. (1100 Н·м) — этот двигатель в атмо­сферном варианте появился ещё в 1958 году на седане Bentley S2.

Прощальный Bentley Mulsanne получил 21-дюймовые колёса уникального дизайна, отделку декора­тивных элементов тёмным хромом, рукоятки управ­ления заслонками венти­ляции, выпол­ненные в виде крышек масло­заливной горловины, и множество памятных табличек. О стоимости спецверсии информации нет.