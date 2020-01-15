7 фактов про первый кроссовер Genesis — конкурента X5 и GLE

Маленький кроссовер Toyota, прощание с Bentley Mulsanne и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В линейке кроссоверов Toyota появится автомобиль, более компактный и дешёвый, чем CH-R, – компания опублико­вала его первый тизер. Маленький паркетник будет построен на платформе GA-B архи­тектуры TNGA, как и хэтчбек Yaris нового поколения, однако пока безымянный автомобиль получит уникальный дизайн. Производ­ство модели наладят на француз­ском заводе Toyota, где сейчас выпускается Yaris, но дата премьеры модели держится в секрете.

Bentley Mulsanne уходит на покой

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Компания Bentley объявила о завершении производ­ства флагманского седана Mulsanne, дебютиро­вавшего в 2009 году. В честь этого выпустят прощальную моди­фикацию Mulsanne 6.75 Edition тиражом 30 экзем­пляров. Спецверсия имеет стандартный для модели 6,75-литровый V8 с двумя турбинами и отдачей в 537 л.с. (1100 Н·м) — этот двигатель в атмо­сферном варианте появился ещё в 1958 году на седане Bentley S2.

Прощальный Bentley Mulsanne получил 21-дюймовые колёса уникального дизайна, отделку декора­тивных элементов тёмным хромом, рукоятки управ­ления заслонками венти­ляции, выпол­ненные в виде крышек масло­заливной горловины, и множество памятных табличек. О стоимости спецверсии информации нет.

Четырёхцилиндровая Toyota Supra добралась до Европы

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В марте 2020 года на европейском рынке появится Toyota Supra с двухлитровым бензиновым турбомотором BMW B48 мощностью 258 л.с. (400 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и задним приводом. Такая версия на 100 кило­граммов легче Супры с 340-сильной «турбо­шестёркой», которая весит 1541 кило­грамм, и у неё половинная развесовка по осям (50:50). Но в итоге в разгоне до 100 км/ч она уступает старшей версии 0,9 секунды (5,2 против 4,3 секунды). Максимальная скорость в любом случае составляет 250 км/ч.

Ранее четырёх­цилиндровая Toyota Supra пред­лагалась только в Японии. Более того, с момента старта продаж в 2019 году на японском рынке доступна двух­литровая Супра в дефорси­рованной версии на 197 л.с. (320 Н·м).

Нужна Toyota Supra с «турбочетвёркой» в России?

Раскрыта дата окончания производства BMW i8

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На семейство BMW i8, состоящее из купе и родстера, перестанут принимать заказы в конце февраля 2020 года, а производ­ство модели остановят в апреле. i8 оснащается 374-сильной гибридной установкой, состоящей из бензиновой «турботройки» 1.5 и электро­мотора. В России купе ещё можно купить по цене от 9 910 000 рублей, а родстер — минимум за 11 610 000 рублей.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите на работу катализатора изнутри

Канал Warped Perception продемонстрировал процесс работы каталитического нейтрализатора, который используется в автомобилях для уменьшения вредных выбросов двигателя. Для этого катализатор распилили и вставили в него прозрачную стенку. И вот что происходит внутри:

Ever wonder what's happening inside your catalytic converter? I Make a See Through Catalytic Converter to see what's happening inside the catalytic converter when it's functioning. you can clearly see that when it's not within its normal operating temperature it's not doing too much, I'm guessing this is why most cars put out the majority of their pollution during the first 5 minutes of startup. if you're interested in learning more about how the catalytic converter works and the process that happens inside there are a few links to some really good videos below Donut Media Catalytic Converter: How It Works | Science Garage: https://youtu.be/lJiznlz5buc Engineering Explained Catalytic Converters - Explained: https://youtu.be/HADOcrcMikA Automotive Basics How Car Exhaust System Works: https://youtu.be/W6dIsC_eGBI ↓↓Social media Links↓↓ ► Twitter: https://twitter.com/WarpPerception ► Facebook: https://www.facebook.com/WarpPerception/ ◙ ► Instagram: https://www.instagram.com/warped.perception ☢ ► IMDB: http://www.imdb.com/title/tt5548028/? I sometimes post things early or post previews on FB and Instagram so if you like that sort of thing give them a visit. Please leave any opinions suggestions or comments Below and don't forget to check out our other videos and subscribe, Thank you. Watch this in 4k when possible, it looks incredibly awesome ! Carbon 12 http://www.c12.tv Produced By: Carbon 12 Directed By: Matt Mikka
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