Новая Toyota Supra приедет в Россию и другие новости за ночь

Производство «Супры» для всех рынков наладят на предприятии Magna Steyr в австрийском Граце – здесь уже выпускают BMW Z4 последнего поколения. Первыми новинку получат японцы – продажи начнутся весной 2019 года. И в Японии спорткар получит четырёхцилиндровые двигатели.

Как и рядную «турбошестёрку», моторы взяли у BMW. Двухлитровые агрегаты выдают 197 л.с. (320 Н·м) и 258 л.с. (400 Н·м). Базовая «Супра» разгоняется до сотни за 6,5 секунд, а более мощная – за 5,2 секунды. Все версии оснащены восьмиступенчатым автоматом и активным задним дифференциалом.