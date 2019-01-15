Новая Toyota Supra приедет в Россию и другие новости за ночь
Возрожденное купе Toyota Supra будет продаваться в России! Модель появится на нашем рынке уже в 2019 году. Но с какими моторами, в каких комплектациях и за какие деньги, пока неизвестно.
Производство «Супры» для всех рынков наладят на предприятии Magna Steyr в австрийском Граце – здесь уже выпускают BMW Z4 последнего поколения. Первыми новинку получат японцы – продажи начнутся весной 2019 года. И в Японии спорткар получит четырёхцилиндровые двигатели.
Как и рядную «турбошестёрку», моторы взяли у BMW. Двухлитровые агрегаты выдают 197 л.с. (320 Н·м) и 258 л.с. (400 Н·м). Базовая «Супра» разгоняется до сотни за 6,5 секунд, а более мощная – за 5,2 секунды. Все версии оснащены восьмиступенчатым автоматом и активным задним дифференциалом.
Мини-«Гелик» будет электрическим
Компания Mercedes-Benz в конце 2019 года представит кроссовер GLB, построенный на платформе MFA2 от хэтбека А-класса. Помимо версий с ДВС, модель получит полностью электрический вариант. Он получит название EQ B и аккумуляторы ёмкостью 60 кВт·ч. На одной зарядке электрический кроссовер проедет около 500 километров. В продажу он поступит в 2021 году.
Источник: Autocar (англ.)
Cadillac начал приём заказов на модель, от которой уже отказались
Компания Cadillac начала прием заказов на заряженный седан CT6-V, хотя ранее стало известно, что автопроизводитель скоро откажется от этой модели. Для США выпустят 275 экземпляров 557-сильной четырехдверки, но не исключено, что дополнительные машины соберут для других рынков. Каких именно и когда, неизвестно.
Источник: Motor1 (англ.)
Асимметричный Hyundai подготовили для гонок
Компания Hyundai представила гоночную версию хэтчбека Veloster N, подготовленную для кузовного чемпионата TCR. Автомобиль получил двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 350 л.с. и шестиступенчатую «секвенталку». В Veloster N TCR использовано около 85 процентов деталей от стандартной версии, но стоимость всё равно получилась внушительной – 135 тысяч евро (10,4 миллиона рублей). Гражданский Veloster N стоит в США 26 900 долларов.
Посмотрите на очень быстрый Nissan GT-R
В дубайской компании Alpha Logic Performance построили 3000-сильный Nissan GT-R. Четверть мили (402 метра) этот монстр проезжает за 6,58 секунды и разгоняется на финише до 373,8 км/ч! Выглядит это вот так.