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Шоу Кларксона на Amazon продлили на четвёртый сезон (и другие новости за ночь)

Новости

Стриминговый сервис Amazon Prime продлил шоу The Grand Tour на четвёртый сезон. В заявлении говорится, что стриминговый сервис Prime Video останется пристанищем для Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда ещё «на долгие годы». Правда, в четвёртом сезоне шоу откажется от съёмок в огромной палатке, которую ведущие использовали раньше, и «отправится в грандиозные путешествия», но подробностей пока нет. А пока к выходу готовится третий сезон – первая серия выйдет 18 января 2019 года.

Источник: The Grand Tour (англ.)
Прототип Ford Courier
Прототип Ford Courier
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Прототип Ford Courier

Пикап Ford Focus вышел на тесты

Слухи подтвердились – прототипы легкового пикапа Ford впервые попались фотошпионам. Только что мы рассказывали о пикапе Courier, построенном на легковой платформе C2 от «Фокуса» четвёртого поколения. Попавшийся фотографам автомобиль укрыт в плотный камуфляж и больше похож на фургон, но это обманка. Серийный Ford Courier представят в 2021 году.

Источник: Motor1 (англ.)

Зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

Госавтоинспекция начнет регистрацию транспорта в многофункциональных центрах – соответствующее постановление правительства разработало МВД. Идея в том, чтобы перевезти часть сотрудников ГИБДД, ответственных за регистрацию, в МФЦ. 

Сегодня в многофункциональных центрах уже можно сдать документы для проведения экзамена получение водительских прав или их замены, а также можно обменять иностранные права на российские и получить международные права.

Источник: ТАСС

Марка Lincoln намекнула на возвращение «суицидальных» дверей

Премиальный бренд компании Ford опубликовал в твиттере рисунок двух дверных ручек седана Lincoln Continental 1960-х годов – на той модели задние двери открывались против хода движения. Ожидается, что эту фишку вернут современному седану Continental, причём случится это уже в 2019 году.

Источник: Lincoln (англ.)

В США инкассаторы рассыпали деньги на трассе и спровоцировали несколько аварий

В Нью-Джерси у инкассаторской машины во время движения по шоссе открылась дверь и сотни купюр разлетелись по дороге. Проезжающие мимо люди не смогли удержаться и стали останавливаться для сбора денег, не съезжая на обочину, что спровоцировало несколько ДТП. Теперь полиция попросила вернуть деньги «по-хорошему» – без предъявления обвинений – в общей сложности уже удалось собрать шесть тысяч долларов, хотя общая сумма утери не называется.

Occurred on December 13, 2018 / East Rutherford, New Jersey, USA Info from Licensor: "An armored truck poured money onto a New Jersey highway on 12/13/18, causing two crashes as drivers attempted to collect the cash scattered across several lanes. East Rutherford Police said one of the Brinks truck's doors may have malfunctioned and become unsecured shortly before 8:30 a.m. Drivers leaving their vehicles to pick up the cash caused two accidents, police said." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage to ViralHog @ https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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