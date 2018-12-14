Шоу Кларксона на Amazon продлили на четвёртый сезон (и другие новости за ночь)

Зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

Госавтоинспекция начнет регистрацию транспорта в многофункциональных центрах – соответствующее постановление правительства разработало МВД. Идея в том, чтобы перевезти часть сотрудников ГИБДД, ответственных за регистрацию, в МФЦ.

Сегодня в многофункциональных центрах уже можно сдать документы для проведения экзамена получение водительских прав или их замены, а также можно обменять иностранные права на российские и получить международные права.