Шоу Кларксона на Amazon продлили на четвёртый сезон (и другие новости за ночь)
Источник: The Grand Tour (англ.)
Пикап Ford Focus вышел на тесты
Слухи подтвердились – прототипы легкового пикапа Ford впервые попались фотошпионам. Только что мы рассказывали о пикапе Courier, построенном на легковой платформе C2 от «Фокуса» четвёртого поколения. Попавшийся фотографам автомобиль укрыт в плотный камуфляж и больше похож на фургон, но это обманка. Серийный Ford Courier представят в 2021 году.
Источник: Motor1 (англ.)
Зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ
Госавтоинспекция начнет регистрацию транспорта в многофункциональных центрах – соответствующее постановление правительства разработало МВД. Идея в том, чтобы перевезти часть сотрудников ГИБДД, ответственных за регистрацию, в МФЦ.
Сегодня в многофункциональных центрах уже можно сдать документы для проведения экзамена получение водительских прав или их замены, а также можно обменять иностранные права на российские и получить международные права.
Источник: ТАСС
Источник: Lincoln (англ.)
В США инкассаторы рассыпали деньги на трассе и спровоцировали несколько аварий
В Нью-Джерси у инкассаторской машины во время движения по шоссе открылась дверь и сотни купюр разлетелись по дороге. Проезжающие мимо люди не смогли удержаться и стали останавливаться для сбора денег, не съезжая на обочину, что спровоцировало несколько ДТП. Теперь полиция попросила вернуть деньги «по-хорошему» – без предъявления обвинений – в общей сложности уже удалось собрать шесть тысяч долларов, хотя общая сумма утери не называется.