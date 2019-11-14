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Пикап Hyundai, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Концепт Hyundai Santa Cruz
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Концепт Hyundai Santa Cruz

Компания Hyundai объявила, что в 2021 году на заводе в Алабаме начнётся выпуск пикапа под названием Santa Cruz. Сейчас на американском предприятии фирмы производят кроссоверы Santa Fe, а также седаны Elantra и Sonata. На модерни­зацию производства под новую модель выделят 410 миллионов долларов и на заводе дополни­тельно создадут 200 рабочих мест.

Концептуальный Hyundai Santa Cruz представили ещё в 2015 году. Пикап с несущим кузовом комплектовался двухлитровым турбо­дизелем мощностью 190 л.с. (406 Н·м), однако, по слухам, серийная модель может получить рамную конструкцию.

Каким должен быть пикап Hyundai?

Peugeot готовит гоночный гиперкар

Виртуальный концепт Peugeot L500 R HYbrid Vision Gran Turismo 2017 года

Спортивное подразделение Peugeot подтвердило своё участие в чемпионате мира на выносливость WEC, начиная с 2022 года. Для гоночной серии с сентября 2020 года вводят топовый класс Hypercars, по правилам которого допускаются два варианта создания болида – спорт­прототипа с нуля или гоночной версии суще­ствующего дорожного гиперкара. В последнем случае должно быть выпущено не менее 20 серийных гипер­каров в течение двух лет. Компания Peugeot, которая покинула WEC в 2012 году, расскажет подробности о своём гоночном болиде в начале 2020 года.

Премьера хот-хэтча Toyota Yaris отложена из-за пожаров

Дебют «заряженной» версии хэтчбека Toyota Yaris нового поколения пришлось отложить. Изначально планировалось, что премьера пройдёт 17 ноября во время ралли Австралии, но этап чемпионата мира WRC отменили из-за сильных лесных пожаров на континенте. Новую дату презентации в Toyota пока не назвали. Мощная версия Яриса получит приставку GR-4, что намекает на появление полного привода.

Объявлена дата начала производства гибридного суперкара Maserati

После завершения производства купе GranTurismo и кабриолета GranCabrio компания Maserati закрыла завод в Модене для реконструкции. Теперь объявлено, что производство заработает вновь в мае 2020 года. На нём начнут выпускать полноприводное купе Alfieri с гибридной силовой установкой. Позднее модель получит полностью электрическую версию и открытый тип кузова.

Mitsubishi Eclipse превратили в 1800-сильный дрэгстер

В США на мероприятии по дрэг-рейсингу появилось купе Mitsubishi Eclipse, превращённое в монстра с двигателем мощностью более 1800 лошадиных сил. Причём двухлитровая «турбочетвёрка» – родная, но серьёзно модернизированная. Чего только стоит огромная турбина, вынесенная за пределы кузова. После множества доработок у этой двухдверки практически нет конкурентов на дрэг-стрипе.

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