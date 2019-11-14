Пикап Hyundai, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Hyundai объявила, что в 2021 году на заводе в Алабаме начнётся выпуск пикапа под названием Santa Cruz. Сейчас на американском предприятии фирмы производят кроссоверы Santa Fe, а также седаны Elantra и Sonata. На модернизацию производства под новую модель выделят 410 миллионов долларов и на заводе дополнительно создадут 200 рабочих мест.
Концептуальный Hyundai Santa Cruz представили ещё в 2015 году. Пикап с несущим кузовом комплектовался двухлитровым турбодизелем мощностью 190 л.с. (406 Н·м), однако, по слухам, серийная модель может получить рамную конструкцию.
Каким должен быть пикап Hyundai?
Peugeot готовит гоночный гиперкар
Спортивное подразделение Peugeot подтвердило своё участие в чемпионате мира на выносливость WEC, начиная с 2022 года. Для гоночной серии с сентября 2020 года вводят топовый класс Hypercars, по правилам которого допускаются два варианта создания болида – спортпрототипа с нуля или гоночной версии существующего дорожного гиперкара. В последнем случае должно быть выпущено не менее 20 серийных гиперкаров в течение двух лет. Компания Peugeot, которая покинула WEC в 2012 году, расскажет подробности о своём гоночном болиде в начале 2020 года.
Премьера хот-хэтча Toyota Yaris отложена из-за пожаров
Дебют «заряженной» версии хэтчбека Toyota Yaris нового поколения пришлось отложить. Изначально планировалось, что премьера пройдёт 17 ноября во время ралли Австралии, но этап чемпионата мира WRC отменили из-за сильных лесных пожаров на континенте. Новую дату презентации в Toyota пока не назвали. Мощная версия Яриса получит приставку
Объявлена дата начала производства гибридного суперкара Maserati
The countdown to a new era has officially started. #MaseratiMMXX pic.twitter.com/5O2RTCNs3P— Maserati (@Maserati_HQ) 11 ноября 2019 г.
После завершения производства купе GranTurismo и кабриолета GranCabrio компания Maserati закрыла завод в Модене для реконструкции. Теперь объявлено, что производство заработает вновь в мае 2020 года. На нём начнут выпускать полноприводное купе Alfieri с гибридной силовой установкой. Позднее модель получит полностью электрическую версию и открытый тип кузова.
Mitsubishi Eclipse превратили в 1800-сильный дрэгстер
В США на мероприятии по дрэг-рейсингу появилось купе Mitsubishi Eclipse, превращённое в монстра с двигателем мощностью более 1800 лошадиных сил. Причём двухлитровая «турбочетвёрка» – родная, но серьёзно модернизированная. Чего только стоит огромная турбина, вынесенная за пределы кузова. После множества доработок у этой двухдверки практически нет конкурентов на дрэг-стрипе.