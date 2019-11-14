Пикап Hyundai, гиперкар Peugeot и другие новости за ночь

Компания Hyundai объявила, что в 2021 году на заводе в Алабаме начнётся выпуск пикапа под названием Santa Cruz. Сейчас на американском предприятии фирмы производят кроссоверы Santa Fe, а также седаны Elantra и Sonata. На модерни­зацию производства под новую модель выделят 410 миллионов долларов и на заводе дополни­тельно создадут 200 рабочих мест.

Концептуальный Hyundai Santa Cruz представили ещё в 2015 году. Пикап с несущим кузовом комплектовался двухлитровым турбо­дизелем мощностью 190 л.с. (406 Н·м), однако, по слухам, серийная модель может получить рамную конструкцию.