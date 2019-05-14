Новый кроссовер Kia в России, обновлённый Skoda Superb и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Kia представила первые изображения своего компактного кроссовера. Заявлено, что модель, которая является серийной версией концепта SP Concept — аналога Hyundai Creta нового поколения, станет продаваться по всему миру. Официальная премьера кроссовера состоится летом 2019 года, а во второй половине года он сначала появится у дилеров в Корее, после чего начнутся продажи в других странах. До России новинка доберётся в 2020 году.
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Названа дата премьеры обновлённого Skoda Superb
Обновлённый лифтбек Skoda Superb представят 23 мая — на одной из четвертьфинальных игр в рамках чемпионата мира по хоккею IIHF, партнёром которого является чешская марка. Пока же опубликован видеотизер, в котором показана полностью светодиодная оптика новинки — до этого фары были максимум ксеноновыми, а теперь матричные. Также у флагманской модели появятся динамические поворотники.
Китайцы хотят купить немного Daimler
Китайский автомобильный концерн BAIC сделал запрос в местные антимонопольные органы, чтобы согласовать покупку 4–5 процентов акций Daimler. Также об этом уведомлён сам немецкий концерн. Сделка обойдётся китайцам примерно в три миллиарда евро. В начале 2018 года другая китайская компания – Geely – приобрела 9,69 процента акций Daimler, став его крупнейшим акционером.
Источник: Reuters (англ.)
Volkswagen работает над кроссовером на базе хэтчбека Polo
В прошлом году Volkswagen представил компактный кроссовер T-Cross, но этого компании показалось мало – уже в 2020 году продемонстрируют бюджетный кросс-хэтч T-Sport, который встанет на ступень ниже T-Cross!
Пока данных о технических характеристиках модели нет, однако известно, что кроссовер построят на платформе MQB-A0, он будет максимально унифицирован с хэтчбеком Polo последнего поколения.
Источник: Autocar India (англ.)
В Китае автомобиль безопасности спровоцировал аварию в гонке
Во время дождевой гонки в китайском туринговом чемпионате CTCC сейфти-кар – электрокроссовер NIO – попытался обеспечить безопасность, но вышло наоборот. Он выехал на трассу слишком резко, из-за чего два лидера гонки столкнулись друг с другом.