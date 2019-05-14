Новый кроссовер Kia в России, обновлённый Skoda Superb и другие новости за ночь

В прошлом году Volkswagen представил компактный кроссовер T-Cross, но этого компании показалось мало – уже в 2020 году продемонстрируют бюджетный кросс-хэтч T-Sport, который встанет на ступень ниже T-Cross!

Пока данных о технических характеристиках модели нет, однако известно, что кроссовер построят на платформе MQB-A0, он будет максимально унифицирован с хэтчбеком Polo последнего поколения.