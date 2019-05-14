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Новый кроссовер Kia в России, обновлённый Skoda Superb и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Kia представила первые изображения своего компактного кроссовера. Заявлено, что модель, которая является серийной версией концепта SP Concept — аналога Hyundai Creta нового поколения, станет продаваться по всему миру. Официальная премьера кроссовера состоится летом 2019 года, а во второй половине года он сначала появится у дилеров в Корее, после чего начнутся продажи в других странах. До России новинка доберётся в 2020 году.

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Названа дата премьеры обновлённого Skoda Superb

Get a first glimpse of the revised ŠKODA SUPERB! It is the first ŠKODA production model to feature full LED Matrix headlights and dynamic lighting functions. Do you want to know more? Click here: https://www.skoda-storyboard.com/en/models/superb/revised-superb-introduces-full-led-matrix-headlights

Обновлённый лифтбек Skoda Superb представят 23 мая — на одной из четвертьфинальных игр в рамках чемпионата мира по хоккею IIHF, партнёром которого является чешская марка. Пока же опубликован видеотизер, в котором показана полностью светодиодная оптика новинки — до этого фары были максимум ксеноновыми, а теперь матричные. Также у флагманской модели появятся динамические поворотники.

Китайцы хотят купить немного Daimler

Китайский автомобильный концерн BAIC сделал запрос в местные антимонопольные органы, чтобы согласовать покупку 4–5 процентов акций Daimler. Также об этом уведомлён сам немецкий концерн. Сделка обойдётся китайцам примерно в три миллиарда евро. В начале 2018 года другая китайская компания – Geely – приобрела 9,69 процента акций Daimler, став его крупнейшим акционером.

Источник: Reuters (англ.)

Volkswagen работает над кроссовером на базе хэтчбека Polo

Volkswagen T-Cross

В прошлом году Volkswagen представил компактный кроссовер T-Cross, но этого компании показалось мало – уже в 2020 году продемонстрируют бюджетный кросс-хэтч T-Sport, который встанет на ступень ниже T-Cross!

Пока данных о технических характеристиках модели нет, однако известно, что кроссовер построят на платформе MQB-A0, он будет максимально унифицирован с хэтчбеком Polo последнего поколения.

Источник: Autocar India (англ.)

В Китае автомобиль безопасности спровоцировал аварию в гонке

Во время дождевой гонки в китайском туринговом чемпионате CTCC сейфти-кар – электрокроссовер NIO – попытался обеспечить безопасность, но вышло наоборот. Он выехал на трассу слишком резко, из-за чего два лидера гонки столкнулись друг с другом.

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