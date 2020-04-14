Штрафы для водителей в Москве, дата начал продаж следующего Nissan X-Trail и другие новости за ночь
Николай Андреев
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что с 15 апреля полиция сможет штрафовать водителей за передвижение по столице на автомобиле без цифрового пропуска неограниченное количество раз в день. Первый штраф за это нарушение составляет 5000 рублей, а за повторное придётся отдать от 15 000 до 50 000 рублей. Цифровые пропуски начали выдавать в Москве 13 апреля для уменьшения распространения коронавируса. В первый день их оформили 1,8 миллиона человек.
Источник: Интерфакс
Новый Nissan X-Trail поступит в продажу осенью
Стало известно, что Nissan X-Trail четвёртого поколения должны были представить в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но выставку отменили из-за пандемии коронавируса. При этом план выхода модели на рынок остался без изменений: сначала кроссовер появится в США, где он продаётся под названием Rogue. Это произойдёт осенью. Однако уже известно, как будет выглядеть модель: недавно появились патентные изображения вседорожника.
Новый Nissan X-Trail получит несколько гибридных модификаций, продвинутый круиз-контроль, который сможет самостоятельно вести автомобиль по шоссе, и цифровую панель приборов. Также в течение 2020 года представят Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который построят на базе Ниссана.
Источник: Automotive News (англ.)
Ждёте новый Nissan X-Trail?
Хот-хэтчи Hyundai получат «роботы»
Компания Hyundai опубликовала видеотизер 275-сильного хэтчбека Veloster N, оснащённого роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями. Пока модель предлагается только с шестиступенчатой «механикой». Дата премьеры новой версии до сих пор неизвестна. Позже «робот» получит аналогичный по технике хот-хэтч Hyundai i30 N, который продаётся в России. Цены на него начинаются с 2,2 миллиона рублей.
Посмотрите на разгон 1239-сильной Супры
Автор канала AutoTopNL взял старое купе Toyota Supra, тюнингованное до 1239 сил, и отправился на нём на безлимитный немецкий автобан. Хорошо, что дорога была пустой — автомобиль оказался очень своенравным.