Штрафы для водителей в Москве, дата начал продаж следующего Nissan X-Trail и другие новости за ночь

Стало известно, что Nissan X-Trail четвёртого поколения должны были представить в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но выставку отменили из-за пандемии коронавируса. При этом план выхода модели на рынок остался без изменений: сначала кроссовер появится в США, где он продаётся под названием Rogue. Это произойдёт осенью. Однако уже известно, как будет выглядеть модель: недавно появились патентные изображения вседорожника.

Новый Nissan X-Trail получит несколько гибридных модификаций, продвинутый круиз-контроль, который сможет самостоятельно вести автомобиль по шоссе, и цифровую панель приборов. Также в течение 2020 года представят Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который построят на базе Ниссана.