Редчайший Lamborghini продают в России — за 293 миллиона рублей

Штрафы для водителей в Москве, дата начал продаж следующего Nissan X-Trail и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что с 15 апреля полиция сможет штрафовать водителей за пере­движение по столице на автомо­биле без цифрового пропуска неограни­ченное количество раз в день. Первый штраф за это нарушение составляет 5000 рублей, а за повторное придётся отдать от 15 000 до 50 000 рублей. Цифровые пропуски начали выдавать в Москве 13 апреля для уменьшения распро­странения коронавируса. В первый день их оформили 1,8 миллиона человек.

Источник: Интерфакс

Новый Nissan X-Trail поступит в продажу осенью

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Стало известно, что Nissan X-Trail четвёртого поколения должны были представить в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но выставку отменили из-за пандемии коронавируса. При этом план выхода модели на рынок остался без изменений: сначала кроссовер появится в США, где он продаётся под названием Rogue. Это произойдёт осенью. Однако уже известно, как будет выглядеть модель: недавно появились патентные изображения вседорожника.

Новый Nissan X-Trail получит несколько гибридных модификаций, продвинутый круиз-контроль, который сможет самостоятельно вести автомобиль по шоссе, и цифровую панель приборов. Также в течение 2020 года представят Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который построят на базе Ниссана.

Источник: Automotive News (англ.)

Ждёте новый Nissan X-Trail?

Хот-хэтчи Hyundai получат «роботы»

Shift the Moment. The cornering excitement of a Corner Rascal, the shifting ease of an Everyday Sports Car, and N’s fun-to-drive feeling. The new 2020 Veloster N. #HyundaiN #2020VelosterN #DCT

Компания Hyundai опубликовала видеотизер 275-сильного хэтчбека Veloster N, оснащённого роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями. Пока модель предлагается только с шестиступенчатой «механикой». Дата премьеры новой версии до сих пор неизвестна. Позже «робот» получит аналогичный по технике хот-хэтч Hyundai i30 N, который продаётся в России. Цены на него начинаются с 2,2 миллиона рублей.

Посмотрите на разгон 1239-сильной Супры

Автор канала AutoTopNL взял старое купе Toyota Supra, тюнингованное до 1239 сил, и отправился на нём на безлимитный немецкий автобан. Хорошо, что дорога была пустой — автомобиль оказался очень своенравным.

1239HP Toyota Supra HUGE TURBO! on AUTOBAHN (NO SPEED LIMIT) by AutoTopNL Subscribe to be the first to see new content! http://bit.ly/2aWQXw9 Check out our 100-200 GPS Scoreboard https://bit.ly/2PSakev Check out our Brand Store: http://IgnitionCollection.com Instagram: http://bit.ly/22Yp1yw AutoTopNL Facebook Fanpage: http://on.fb.me/1jlG5pQ #AutoTopNL UK: Auto-Top is an honest and pure car filming and testing company. We're not interested in eco & green (unless it's like, really superfast). Screaming exhausts, whining superchargers and blowing turbo's is what we want to hear! We review all sorts of performance cars. In the different playlists you can enjoy exhaust sounds, acceleration tests (0-100, 0-200) with launch control, onboard cams and the revving sound of each car. Exotic cars, hothatches, power sedans. We have it all! DE: Wir nehmen alle möglichen leistungsstarken Autos unter ein Lupe. In den verschiedenen Playlists könnt ihr ausreizende Sounds genießen, Beschleunigungstests (0-100, 0-200) mit Startkontrolle, onboard-Kameras und den hochtourigen Sound der Autos. Exotische Autos, sportliche Kompaktwagen und kraftvolle Limousinen. Wir haben sie alle! FR: A travers les différentes playlists, vous pourrez apprécier des bruits d’échappements, des tests d’accélérations (0- 100, 0-200), des caméras embarquées ainsi que le son à l’accélération des voitures. Des voitures de rallyes aux berlines surpuissantes en passant par des bolides hors-norme...nous avons tout ce qu’il vous faut ! PL: Testujemy i oceniamy samochody - w naszych playlistach posłuchasz dźwięku silników, obejrzysz testy przyspieszenia (0-100, 0-200) z launch control, kamerami wewnątrz kabiny i wibrującym dźwiękiem każdego samochodu. Egzotyczne auta, hothatch, sportowe sedany - znajdziesz je wszystkie tutaj! IT: Auto-Top è una società che si occupa di riprese e test drive. Non siamo interessati a macchine che consumano o inquinano poco (a meno che non siamo veramente veloci). Noi vogliamo sentire scarichi che urlano e turbo che soffiano!! Facciamo recensioni su ogni tipo di auto sportiva. Nelle nostre playlist troverai sound di scarichi, riprese onboard, test di accelerazione con launch control (0-100, 0-200) e il suono unico e riconoscibile di ogni auto. Supersportive, hothatches e berline cavallate.. Proviamo di tutto!! ES: Auto-Top es una empresa de pruebas y grabación de coches sincera. No estamos interesados en la ecología. Tubos de escape rugiendo y motores echando humo, es todo lo que nos interesa oir! Hacemos reviews de todo tipo de coches. En las listas de reproducción podéis encontrar desde sonidos del ultramundo hasta tests de aceleración (0-100, 0-200), cámaras a bordo de los coches, hasta el sonido de aceleración de cada coche. Coches exóticos, coches compactos, deportivos. Lo tenemos todo!
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