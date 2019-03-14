Volkswagen начнёт продавать электромобиль ID. за четыре месяца до премьеры

Джеймс Бонд пересядет на электромобиль, турбомоторы Volkswagen российской сборки и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

В очередной, уже 25-й по счёту Бондиане, исполнитель главной роли агента 007 Дэниел Крейг будет водить электромобиль. Но это по-прежнему будет автомобиль марки Aston Martin – седан Rapide E. Такое решение принял режиссёр фильма Кэри Фукунага, который является защитником окружающей среды. Съёмка фильма начнётся в апреле 2019 года.

Концепт Aston Martin RapidE 2015 года

В электрическом Rapid E место шестилитрового V12 занимает блок батарей на 65 кВт⋅ч, который питает два электромотора на задней оси суммарной мощностью 610 л.с. Первую сотню электрокар набирает менее чем за четыре секунды, максимальная скорость достигает 250 км/ч, а на одной зарядке он способен проехать более 320 километров. Всего выпустят 155 Aston Martin Rapide E, а первые автомобили отправятся к клиентам в конце 2019 года.

Источник: The Sun (англ.)

Volkswagen наладит сборку турбомоторов в Калуге

Компания Volkswagen локализует в России производство бензиновых двигателей 1.4 TSI на калужском моторном заводе, где уже выпускаются атмосферники 1.6. Об этом рассказал глава российского подразделения VW Маркус Озегович. Также планируется увеличить производство 1,6-литрового двигателя в два раза – моторы российской сборки отправятся на экспорт по всему миру.

Источник: Коммерсантъ

Все Mercedes-AMG станут гибридными

Mercedes-AMG GLE 53

Глава отдела по контролю выбросов вредных веществ Mercedes-Benz Фрэнк Овермейер рассказал, что версии с электродвигателями появятся у всех автомобилей спортивного подразделения Mercedes-AMG. Сейчас в гамме заряженных машин (E-класс, CLS, GT и GLE) уже есть версии с индексом 53, которые оснащаются гибридной силовой установкой.

Источник: Autocar (англ.)

Audi S5 впервые получит дизель

В начале года марка Audi представила модификацию заряженного кроссовера SQ5 с новым 347-сильным трёхлитровым дизельным двигателем, а следующей моделью с этим дизелем, по слухам, станет семейство S5. Причём новый мотор получат и купе, и кабриолет, и лифтбэк. Это случится в 2020 или в 2021 году. 

Источник: Automobile Magazine (фр.)

Посмотрите, как превратить внедорожник в пикап за одну минуту

В США владелец внедорожника Mercury Mountaineer (копия Ford Explorer) решил слегка доработать свой внедорожник и сделал из него пикап. Грубым, но очень быстрым способом.

Occurred on March 5, 2019 / Carleton, Michigan, USA "Removing the rear off of the body to use the vehicle for parts, but hooked to tree for dramatic effect. The rear of body flew off." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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