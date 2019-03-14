Джеймс Бонд пересядет на электромобиль, турбомоторы Volkswagen российской сборки и другие новости за ночь

В электрическом Rapid E место шестилитрового V12 занимает блок батарей на 65 кВт⋅ч, который питает два электромотора на задней оси суммарной мощностью 610 л.с. Первую сотню электрокар набирает менее чем за четыре секунды, максимальная скорость достигает 250 км/ч, а на одной зарядке он способен проехать более 320 километров. Всего выпустят 155 Aston Martin Rapide E, а первые автомобили отправятся к клиентам в конце 2019 года.