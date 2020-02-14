Гелик в стиле мощной яхты, 250-сильный Toyota C-HR и другие новости за ночь
Николай Андреев
Американская судостроительная фирма Cigarette Racing совместно с Mercedes-Benz построила скоростной катер, посвящённый Mercedes-AMG G 63. А автопроизводитель, в свою очередь, подготовил для внедорожника спецверсию Cigarette Edition. Gelandewagen получил кованые
Яхта Tirranna AMG Edition длиной 18 метров рассчитана на 26 человек. Её корпус почти целиком сделан из карбона, сзади установлены шесть 4,6-литровых 450-сильных двигателей V8 Mercury Racing 450R, суммарно выдающих 2700 сил. На борту есть кухня с грилем и холодильником, телевизор и 5200-ваттная аудиосистема с 29 динамиками. И яхта, и внедорожник созданы в единственном экземпляре, и их скоро выставят на продажу.
Кто круче?
Toyota C-HR получит «заряженную» версию. Но не скоро
Компания Toyota решила оснастить кроссовер C-HR 1,6-литровой бензиновой «турботройкой» от хот-хэтча GR Yaris. Двигатель будет развивать около 250 л.с. и идти в паре только с шестиступенчатой «механикой». Также такое сочетание получит хэтчбек Corolla, но обе модели поступят в продажу на европейском рынке только в 2023 году — к тому времени Toyota
Источник: Auto Express (англ.)
Над BMW M2 поработал уличный художник
Купе BMW M2 Competition получило спецверсию с уникальной окраской кузова, нанесённой вручную Леонардом МакГурром — он известен под псевдонимом Futura 2000 как один из первых граффити-художников Америки. Всего будет создано три дизайнерские версии 410-сильной модели, а их салоны отделаны белой кожей и двухцветной алькантарой. Тираж сделают ограниченным, но точное количество не называется.
Следующий Audi R8 станет гибридом
Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн подтвердил, что готовится третье поколение среднемоторного суперкара R8. Он сохранит двигатель V10, но бензиновому атмосфернику будет помогать электромотор. Когда представят гибридный Audi R8, Хоффманн не рассказал.
Источник: Top Gear (англ.)
Доработанная Тесла почти побила время круга McLaren F1
На японском треке Цукуба 456-сильный электромобиль Tesla Model 3 Performance с широкими шинами, доработанной подвеской и карбон-керамическими тормозными дисками показал время круга 1:04.7. Это оказалось очень близко к лучшему времени McLaren F1, когда-то проехавшего трассу за 1:04.62, хотя 627-сильный суперкар с 1993 по 2005 год считался самым быстрым в мире серийным автомобилем.