Очень странный автомобиль из 1980-х выставили на аукцион

Гелик в стиле мощной яхты, 250-сильный Toyota C-HR и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Американская судостроительная фирма Cigarette Racing совместно с Mercedes-Benz построила скоростной катер, посвящён­ный Mercedes-AMG G 63. А авто­производитель, в свою очередь, под­готовил для внедорож­ника спецверсию Cigarette Edition. Gelandewagen получил кованые 22-дюймовые колёса, новый внешний декор и отделку интерьера, а 585-сильный 4.0 V8 остался без изменений.

Яхта Tirranna AMG Edition длиной 18 метров рассчитана на 26 человек. Её корпус почти целиком сделан из карбона, сзади установ­лены шесть 4,6-литровых 450-сильных двигате­лей V8 Mercury Racing 450R, суммарно выдающих 2700 сил. На борту есть кухня с грилем и холодиль­ником, теле­визор и 5200-ваттная аудио­система с 29 динамиками. И яхта, и внедорожник созданы в един­ственном экземп­ляре, и их скоро выставят на продажу.

Кто круче?

Toyota C-HR получит «заряженную» версию. Но не скоро

Toyota C-HR GR Sport
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Toyota C-HR GR Sport

Компания Toyota решила оснастить кроссовер C-HR 1,6-литровой бензиновой «турботройкой» от хот-хэтча GR Yaris. Двигатель будет развивать около 250 л.с. и идти в паре только с шести­ступен­чатой «механикой». Также такое сочетание получит хэтчбек Corolla, но обе модели поступят в продажу на европейском рынке только в 2023 году — к тому времени Toyota C-HR сменит поколение. У нынешнего кроссовера сейчас есть только версия GR Sport со «спортив­ным» обвесом, дорабо­танной подвеской и стандарт­ными моторами.

Источник: Auto Express (англ.)

Над BMW M2 поработал уличный художник

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Купе BMW M2 Competition получило спецверсию с уникальной окраской кузова, нанесённой вручную Леонардом МакГурром — он известен под псевдо­нимом Futura 2000 как один из первых граффити-худож­ников Америки. Всего будет создано три дизайнер­ские версии 410-сильной модели, а их салоны отделаны белой кожей и двух­цветной алькантарой. Тираж сделают ограничен­ным, но точное количе­ство не называется.

Следующий Audi R8 станет гибридом

Нынешние родстер и купе Audi R8

Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн подтвердил, что готовится третье поколение средне­моторного супер­кара R8. Он сохранит двигатель V10, но бензиновому атмосфернику будет помогать электро­мотор. Когда пред­ставят гибридный Audi R8, Хоффманн не рассказал.

Источник: Top Gear (англ.)

Доработанная Тесла почти побила время круга McLaren F1

На японском треке Цукуба 456-сильный электро­мобиль Tesla Model 3 Performance с широкими шинами, дорабо­танной подвеской и карбон-керамиче­скими тормозными дисками показал время круга 1:04.7. Это оказалось очень близко к лучшему времени McLaren F1, когда-то проехав­шего трассу за 1:04.62, хотя 627-сильный суперкар с 1993 по 2005 год считался самым быстрым в мире серийным автомобилем.

HUGE Thanks to everyone in Japan that helped out and the Tesla Owners Club of Japan! Can't wait to come back! Tsukuba Lap Times: https://fastestlaps.com/tracks/Tsukuba Mclaren F1 at Tsukuba: https://youtu.be/YcRY15toko0 Awesomeize Your Tesla @ https://www.abstractocean.com/?aff=te... *Use code "teslainventory" for 15% off! Tesla Referral Code for 1,000 Supercharging miles: http://ts.la/erik1286 Amazon Shop for Products I Use & Recommend: https://www.amazon.com/shop/tesla_inventory Go-Pro Hero 5 4K: http://amzn.to/2dHBqzw 4K Vlogging Camera: http://amzn.to/2fVJ9ve 4K Video Camera: http://amzn.to/2frjuOP Facebook - https://www.facebook.com/TeslaInventory Twitter - https://twitter.com/TeslaInventory Instagram - https://www.instagram.com/erikstrait FanMail? Email at admin@teslainventory.com or mail to: Tesla Inventory PO Box 1233 Morrison, Colorado 80465
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