Гелик в стиле мощной яхты, 250-сильный Toyota C-HR и другие новости за ночь

Американская судостроительная фирма Cigarette Racing совместно с Mercedes-Benz построила скоростной катер, посвящён­ный Mercedes-AMG G 63. А авто­производитель, в свою очередь, под­готовил для внедорож­ника спецверсию Cigarette Edition. Gelandewagen получил кованые 22-дюймовые колёса, новый внешний декор и отделку интерьера, а 585-сильный 4.0 V8 остался без изменений.

Яхта Tirranna AMG Edition длиной 18 метров рассчитана на 26 человек. Её корпус почти целиком сделан из карбона, сзади установ­лены шесть 4,6-литровых 450-сильных двигате­лей V8 Mercury Racing 450R, суммарно выдающих 2700 сил. На борту есть кухня с грилем и холодиль­ником, теле­визор и 5200-ваттная аудио­система с 29 динамиками. И яхта, и внедорожник созданы в един­ственном экземп­ляре, и их скоро выставят на продажу.