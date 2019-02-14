Компания Ford придумала кровать с «системой удержания в полосе»

На российских дорогах появится «суперасфальт» и другие новости за ночь

Новости

Росавтодор готовится к масштабному внедрению новой технологии объёмного проектирования дорожного покрытия под названием «суперасфальт». Асфальтобетонная смесь для такого покрытия будет создаваться в зависимости от условий эксплуатации: погоды, плотности движения, грунта. Асфальт замешивается поэтапно и на каждом этапе подвергается испытаниям. Срок службы такого покрытия увеличится с 4-5 до 12 лет, а капитальный ремонт будет проводится раз в 24 года вместо нынешних 12 лет.

Испытания технологии заняли около трёх лет – из «суперасфальта» уже построены около 550 километров федеральных трасс. Теперь Росавтодор планирует внести новое покрытие в ГОСТ, после чего в ближайшие два года им покроуют ещё тысячу километров дорог. Новая технология дороже обычного асфальта, но в ведомстве отмечают, что стоимость можно снизить за счёт частичного использования местных материалов и старого покрытия.

Источник: Известия

Renault лишила Карлоса Гона «золотого парашюта»

Карлос Гон

Совет директоров Renault лишил бывшего руководителя компании Карлоса Гона выходного пособия в размере 460 000 акций общей стоимостью 25,9 миллиона евро, которое полагалось ему по результатам работы с 2014 по 2018 год. Как заявила компания, необходимым условием для получения этих акций было то, чтобы Гон продолжал работать в Renault, но в конце января он ушел с постов гендиректора и председателя совета директоров. Сейчас Гон находится под арестом в Японии и не может выполнять свои обязанности.

Источник: Reuters (англ.)

Фотошпионы поймали «раллийный» электрохэтчбек Rivian

Американская фирма Rivian заявила о себе в конце 2018 года, когда представила электрический пикап R1T и внедорожник R1S, а также анонсировала третью модель – автомобиль с короткой колесной базой, чем-то похожий на раллийную машину с большим дорожным просветом. Кому-то удалось сфотографировать в районе штаб-квартиры этой компании снять макет, подтверждающий постройку такого автомобиля – только посмотрите на эти раздутые колёсные арки (смотреть на картинку в кружке)!

Источник: Rivian Forums (англ.)

Мульимедийку «Яндекса» теперь можно купить не только в Нижнем Новгороде

В январе 2019 года начались розничные продажи головных устройств для автомобилей с фирменной оболочкой «Яндекс.Авто», но только в Нижнем Новгороде. Теперь его можно купить через авторизованных партнёров в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. К лету «Яндекс» обещает начать поставки в большинство регионов страны.

Источник: Яндекс

Во время съёмок Top Gear ведущие едва не утопили Ferrari и Porsche

Телекомпания BBC продолжает дразнить короткими отрывками из нового сезона шоу Top Gear. В этот раз Мэтт Леблан и Крис Харрис тестировали купе Ferrari GTC4Lusso и универсал Porsche Panamera. В одном из заданий им надо было остановиться на взлётной полосе аэродрома, за которой сразу начинается море. И всё чуть не закончилось очень плачевно (но мы же с вами понимаем, что это всё не по-настоящему)

WARNING: Do not imitate. Matt LeBlanc and Chris Harris go head to head in a Ferrari vs Porsche late braking battle. Loser is the slowest... or whoever ends up in the sea! Top Gear returns this Sunday 8PM on BBC Two. Find out where to watch the new series where you are: http://bit.ly/WhereToWatchS26 WATCH MORE TOP GEAR: Matt LeBlanc: http://bit.ly/TG-MattLeBlanc Chris Harris Drives: http://bit.ly/ChrisHarrisDrives Series 25 Best Bits: http://bit.ly/Series25 Subscribe to Top Gear for more videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Make sure you're subscribed to the official Top Gear YouTube channel: http://bit.ly/SubscribeToTopGear This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.
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