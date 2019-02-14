На российских дорогах появится «суперасфальт» и другие новости за ночь
Росавтодор готовится к масштабному внедрению новой технологии объёмного проектирования дорожного покрытия под названием «суперасфальт». Асфальтобетонная смесь для такого покрытия будет создаваться в зависимости от условий эксплуатации: погоды, плотности движения, грунта. Асфальт замешивается поэтапно и на каждом этапе подвергается испытаниям. Срок службы такого покрытия увеличится с 4-5 до 12 лет, а капитальный ремонт будет проводится раз в 24 года вместо нынешних 12 лет.
Испытания технологии заняли около трёх лет – из «суперасфальта» уже построены около 550 километров федеральных трасс. Теперь Росавтодор планирует внести новое покрытие в ГОСТ, после чего в ближайшие два года им покроуют ещё тысячу километров дорог. Новая технология дороже обычного асфальта, но в ведомстве отмечают, что стоимость можно снизить за счёт частичного использования местных материалов и старого покрытия.
Источник: Известия
Renault лишила Карлоса Гона «золотого парашюта»
Совет директоров Renault лишил бывшего руководителя компании Карлоса Гона выходного пособия в размере 460 000 акций общей стоимостью 25,9 миллиона евро, которое полагалось ему по результатам работы с 2014 по 2018 год. Как заявила компания, необходимым условием для получения этих акций было то, чтобы Гон продолжал работать в Renault, но в конце января он ушел с постов гендиректора и председателя совета директоров. Сейчас Гон находится под арестом в Японии и не может выполнять свои обязанности.
Источник: Reuters (англ.)
Фотошпионы поймали «раллийный» электрохэтчбек Rivian
Американская фирма Rivian заявила о себе в конце 2018 года, когда представила электрический пикап R1T и внедорожник R1S, а также анонсировала третью модель – автомобиль с короткой колесной базой, чем-то похожий на раллийную машину с большим дорожным просветом. Кому-то удалось сфотографировать в районе штаб-квартиры этой компании снять макет, подтверждающий постройку такого автомобиля – только посмотрите на эти раздутые колёсные арки (смотреть на картинку в кружке)!
Источник: Rivian Forums (англ.)
Мульимедийку «Яндекса» теперь можно купить не только в Нижнем Новгороде
В январе 2019 года начались розничные продажи головных устройств для автомобилей с фирменной оболочкой «Яндекс.Авто», но только в Нижнем Новгороде. Теперь его можно купить через авторизованных партнёров в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. К лету «Яндекс» обещает начать поставки в большинство регионов страны.
Источник: Яндекс
Во время съёмок Top Gear ведущие едва не утопили Ferrari и Porsche
Телекомпания BBC продолжает дразнить короткими отрывками из нового сезона шоу Top Gear. В этот раз Мэтт Леблан и Крис Харрис тестировали купе Ferrari GTC4Lusso и универсал Porsche Panamera. В одном из заданий им надо было остановиться на взлётной полосе аэродрома, за которой сразу начинается море. И всё чуть не закончилось очень плачевно (но мы же с вами понимаем, что это всё не по-настоящему)