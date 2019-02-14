На российских дорогах появится «суперасфальт» и другие новости за ночь

Росавтодор готовится к масштабному внедрению новой технологии объёмного проектирования дорожного покрытия под названием «суперасфальт». Асфальтобетонная смесь для такого покрытия будет создаваться в зависимости от условий эксплуатации: погоды, плотности движения, грунта. Асфальт замешивается поэтапно и на каждом этапе подвергается испытаниям. Срок службы такого покрытия увеличится с 4-5 до 12 лет, а капитальный ремонт будет проводится раз в 24 года вместо нынешних 12 лет.

Испытания технологии заняли около трёх лет – из «суперасфальта» уже построены около 550 километров федеральных трасс. Теперь Росавтодор планирует внести новое покрытие в ГОСТ, после чего в ближайшие два года им покроуют ещё тысячу километров дорог. Новая технология дороже обычного асфальта, но в ведомстве отмечают, что стоимость можно снизить за счёт частичного использования местных материалов и старого покрытия.