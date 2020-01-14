«Подогретые» Мазды, продажа 5070-сильного автомобиля и другие новости за ночь

Глава Tesla Илон Маск в своём Твиттере анонсировал новую функцию электро­мобилей — общение с пешеходами. В опублико­ванном топ-менеджером ролике Model 3 говорит «Чего уставился? Садись!» человеку, который снимает электрокар.

Пока неизвестно, общается ли с пеше­ходами искус­ственный интеллект или просто вос­произво­дится запись. В ком­ментариях у Илона спросили, будет ли добав­лена соответ­ствующая функция в «охранный» режим Sentry Mode, на что Маск ответил: «Конечно! Это может эпично ввести грабителя в заблуждение».