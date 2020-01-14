«Подогретые» Мазды, продажа 5070-сильного автомобиля и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Mazda показала оспортивленные версии хэтчбека Mazda3, родстера
Источник: Autoblog (англ.)
Спортивные Mazda должны стать серийными?
За 52-летний рекордный автомобиль отдали 31 миллион рублей
На аукционе Mecum продан болид Challenger II Streamliner 1968 года. Новому покупателю он обошёлся в 510 000 долларов (31 миллион рублей). В комплекте были ещё и пикап Ford, а также прицеп для перевозки 9,75-метрового гоночного автомобиля. В 2018 году Challenger II Streamliner установил абсолютный рекорд скорости среди машин с поршневыми двигателями, разогнавшись до 448,757 мили в час
Источник: Mecum (англ.)
Теслу научили разговаривать с пешеходами
Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa— Buff Mage (@elonmusk) 12 января 2020 г.
Глава Tesla Илон Маск в своём Твиттере анонсировал новую функцию электромобилей — общение с пешеходами. В опубликованном топ-менеджером ролике Model 3 говорит «Чего уставился? Садись!» человеку, который снимает электрокар.
Пока неизвестно, общается ли с пешеходами искусственный интеллект или просто воспроизводится запись. В комментариях у Илона спросили, будет ли добавлена соответствующая функция в «охранный» режим Sentry Mode, на что Маск ответил: «Конечно! Это может эпично ввести грабителя в заблуждение».
Источник: Илон Маск (англ.)
Японцы превратили Toyota Crown в монстра
センスブランドのクラウンのマフラー頭おかしくて好きwwwww— ふみ ❅*॰ॱ。 (@fumi_photo) 10 января 2020 г.
狂ってるwwwwww(褒めてる#東京オートサロン2020 pic.twitter.com/XrViM5s70Z
Компания Sense, занимающаяся выхлопными системами, представила на Токийском автосалоне доработанный седан Toyota Crown Athlete. Похоже, они установили на автомобиль все возможные варианты труб, чтобы показать клиентам, на что они способны. Хотели бы себе такой выхлоп?
Хотели бы такой же выхлоп на свою машину?
Сын разбил папин Shelby GT350R о стену гаража
В США парень решил похвастаться перед друзьями папиным Ford Mustang Shelby GT350R с «механикой». Однако юноша не учёл, что автомобиль стоял на передаче. Поэтому, когда он завёл двигатель и отпустил сцепление, 533-сильное купе поехало вперёд и врезалось в стену гаража. Похоже, парню предстоит серьёзный разговор с отцом.