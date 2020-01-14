Названы лучшие автомобили года в Северной Америке

«Подогретые» Мазды, продажа 5070-сильного автомобиля и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Mazda показала оспортивленные версии хэтчбека Mazda3, родстера MX-5 и кроссовера CX-5. Они получили заниженную подвеску, облегчённые колёса, небольшие сплиттеры, накладки на пороги и новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Пока машины имеют статус концептов и об их серийном производстве не сообщается.

Источник: Autoblog (англ.)

Спортивные Mazda должны стать серийными?

За 52-летний рекордный автомобиль отдали 31 миллион рублей

На аукционе Mecum продан болид Challenger II Streamliner 1968 года. Новому покупателю он обошёлся в 510 000 долларов (31 миллион рублей). В комплекте были ещё и пикап Ford, а также прицеп для перевозки 9,75-метрового гоночного автомобиля. В 2018 году Challenger II Streamliner установил абсолютный рекорд скорости среди машин с поршневыми двигателями, разогнавшись до 448,757 мили в час (722,2 км/ч).

Источник: Mecum (англ.)

Теслу научили разговаривать с пешеходами

Глава Tesla Илон Маск в своём Твиттере анонсировал новую функцию электро­мобилей — общение с пешеходами. В опублико­ванном топ-менеджером ролике Model 3 говорит «Чего уставился? Садись!» человеку, который снимает электрокар.

Пока неизвестно, общается ли с пеше­ходами искус­ственный интеллект или просто вос­произво­дится запись. В ком­ментариях у Илона спросили, будет ли добав­лена соответ­ствующая функция в «охранный» режим Sentry Mode, на что Маск ответил: «Конечно! Это может эпично ввести грабителя в заблуждение». 

Источник: Илон Маск (англ.)

Японцы превратили Toyota Crown в монстра

Компания Sense, занимающаяся выхлопными системами, пред­ставила на Токийском авто­салоне дорабо­танный седан Toyota Crown Athlete. Похоже, они устано­вили на автомобиль все возможные варианты труб, чтобы показать клиентам, на что они способны. Хотели бы себе такой выхлоп?

Хотели бы такой же выхлоп на свою машину?

Сын разбил папин Shelby GT350R о стену гаража

В США парень решил похвастаться перед друзьями папиным Ford Mustang Shelby GT350R с «механикой». Однако юноша не учёл, что авто­мобиль стоял на передаче. Поэтому, когда он завёл двигатель и отпустил сцепле­ние, 533-сильное купе поехало вперёд и врезалось в стену гаража. Похоже, парню предстоит серьёзный разговор с отцом.

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