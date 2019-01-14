Выход обновлённой Lada Granta Sport отложен и другие новости за ночь

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек заявил, что проект спортивной модификации рестайлинговой «Гранты» находится на ранней стадии и появление автомобиля в 2019 году, как было изначально запланировано, под вопросом.

Ожидалось, что новую Lada Granta Sport предложат в двух типах кузова – седан и хэтчбек. Они получат оригинальный аэродинамический обвес, изменённые настройки подвески и новые сидения с более выраженной боковой поддержкой. О моторной гамме информации пока нет.