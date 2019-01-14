General Motors превратит Cadillac в конкурента Tesla

Выход обновлённой Lada Granta Sport отложен и другие новости за ночь

Новости

Дорестайлинговый седан Lada Granta Sport

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек заявил, что проект спортивной модификации рестайлинговой «Гранты» находится на ранней стадии и появление автомобиля в 2019 году, как было изначально запланировано, под вопросом.

Ожидалось, что новую Lada Granta Sport предложат в двух типах кузова – седан и хэтчбек. Они получат оригинальный аэродинамический обвес, изменённые настройки подвески и новые сидения с более выраженной боковой поддержкой. О моторной гамме информации пока нет.

Источник: Российская газета

Официальные фотографии Toyota Supra «слили» до премьеры

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Сегодня открывается автосалон в Детройте, где покажут несколько важных премьер, включая долгожданное серийное купе Toyota Supra пятого поколения. А пока можно посмотреть на новинку как снаружи, так и внутри – и эти фотографии уже официальные. Остальные подробности станут известны после премьеры.

Источник: Carscoops (англ.)

В сеть утекли данные о новом Shelby GT500

В Детройте покажут самую мощную версию купе Ford Mustang – Shelby GT500. До премьеры в сеть утекли фотографии брошюры новинки, из которых стало известно про компрессорный 5.2 V8 и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями Tremec. Мощность не указана, но по слухам, двигатель будет выдавать 750 л.с.. Автомобиль получит шестипоршневые суппорта и тормозные диски диаметром 420 миллиметров спереди и 370-миллиметровые с четырёхпоршневыми суппортами сзади. От обычных «Мустангов» Shelby GT500 будет отличаться обвесом с деталями из карбона, расширенными колёсными арками и воздухозаборником на капоте.

Источник: Jalopnik (англ.)

Mazda готовит секретную премьеру в Женеве

Нынешний кроссовер Mazda CX-3

Компания Mazda анонсировала презентацию загадочной нового автомобиля, который покажут на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Никаких подробностей не сообщается, но, скорее всего, на выставке покажут кроссовер CX-3 второго поколения. Новинку построят на новой платформе, а она подрастёт в размерах и сможет конкурировать с Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross.

Источник: Carscoops (англ.)

Компания Nissan привезет в Женеву автономный концепт

Join Nissan at the 2019 North American International Auto Show for the reveal of a new concept model that embodies the future of Nissan Intelligent Mobility. The future is here! Nissan will show an exciting concept car and the latest production vehicles at this year’s NAIAS, giving customers a glimpse of the company’s newest and future innovations. Watch the live stream of the Nissan press conference here on the Nissan Global YouTube or follow us on Twitter @NissanMotor The auto show held at Cobo Center in Detroit, is open to the public from Jan. 19 to Jan. 27. Press days are Jan. 14-15. For more information: https://newsroom.nissan-global.com/ Nissan Global YouTube Channel: The Nissan worldwide channel is our virtual showroom, showcasing our newest models, heritage vehicles, NISMO sports news and tech advancements. Subscribe to stay up-to-date on Innovation that Excites. Nissan is a global full-line vehicle manufacturer that sells more than 60 models under the Nissan, Infiniti and Datsun brands. In fiscal year 2015, the company sold more than 5.4 million vehicles globally, generating revenue of 12.2 trillion yen. Nissan engineers, manufactures and markets the world's best-selling all-electric vehicle in history, the Nissan LEAF. Nissan's global headquarters in Yokohama, Japan manages operations in six regions: ASEAN & Oceania; Africa, Middle East & India; China; Europe; Latin America and North America. Nissan has been partnered with French manufacturer Renault since 1999 and Mitsubishi Motors since 2016 under the Renault-Nissan Alliance. Channel Link: https://www.youtube.com/nissan Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCIpK... Connect with us at: Google+: https://plus.google.com/+Nissan Facebook: https://www.facebook.com/nissan Twitter: https://twitter.com/nissan, https://twitter.com/nissanmotor Instagram: https://www.instagram.com/nissan/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/niss... Tumblr: http://nissan.tumblr.com/

Японский автопроизводитель показал видео-тизер концепт-кара, который обещает «воплощать будущее Nissan Intelligent Mobility» – стратегии построения транспорта будущего, охватывающей различные направления развития, от электрокаров до автономного транспорта. В декабре 2018 года компания зарегистрировала названия IMS и IMQ, одно из них может получить новый концепт, премьера которого состоится на Детройтском автосалоне.

Источник: Nissan

Посмотрите на максимально быстрое снятие машины с эвакуатора

В аэропорту «Внуково» водитель съехал на Kia Rio прямо с платформы эвакуатора, прилично помяв свой седан. По данным «Московского Комсомольца», сотрудники ГИБДД остановили белый Rio и после проверки документов заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации. Находившийся за рулем мужчина по имени Зариф позвонил фактическому владельцу автомобиля — Владимиру. По его словам, автомобиль был приобретен в кредит и переоформить его нельзя. Он подчеркнул, что все документы на ТС были в порядке, а эвакуация является незаконной – после чего сел в машину и эффектно спрыгнул с платформы.

Водитель такси, в Москве, не стал дожидаться сотрудников полиции и решил сам вернуть себе автомобиль! Можете оказать помощь в развитии канала: https://money.yandex.ru/to/410011021805856 или https://qiwi.com/n/KIAMASTER Группа вконтакте https://vk.com/kiaforum Канал в instagram https://instagram.com/kia_master_dm
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