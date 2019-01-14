Выход обновлённой Lada Granta Sport отложен и другие новости за ночь
Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек заявил, что проект спортивной модификации рестайлинговой «Гранты» находится на ранней стадии и появление автомобиля в 2019 году, как было изначально запланировано, под вопросом.
Ожидалось, что новую Lada Granta Sport предложат в двух типах кузова – седан и хэтчбек. Они получат оригинальный аэродинамический обвес, изменённые настройки подвески и новые сидения с более выраженной боковой поддержкой. О моторной гамме информации пока нет.
Источник: Российская газета
Официальные фотографии Toyota Supra «слили» до премьеры
Сегодня открывается автосалон в Детройте, где покажут несколько важных премьер, включая долгожданное серийное купе Toyota Supra пятого поколения. А пока можно посмотреть на новинку как снаружи, так и внутри – и эти фотографии уже официальные. Остальные подробности станут известны после премьеры.
Источник: Carscoops (англ.)
В сеть утекли данные о новом Shelby GT500
В Детройте покажут самую мощную версию купе Ford Mustang – Shelby GT500. До премьеры в сеть утекли фотографии брошюры новинки, из которых стало известно про компрессорный 5.2 V8 и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями Tremec. Мощность не указана, но по слухам, двигатель будет выдавать 750 л.с.. Автомобиль получит шестипоршневые суппорта и тормозные диски диаметром 420 миллиметров спереди и 370-миллиметровые с четырёхпоршневыми суппортами сзади. От обычных «Мустангов» Shelby GT500 будет отличаться обвесом с деталями из карбона, расширенными колёсными арками и воздухозаборником на капоте.
Источник: Jalopnik (англ.)
Mazda готовит секретную премьеру в Женеве
Компания Mazda анонсировала презентацию загадочной нового автомобиля, который покажут на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Никаких подробностей не сообщается, но, скорее всего, на выставке покажут кроссовер CX-3 второго поколения. Новинку построят на новой платформе, а она подрастёт в размерах и сможет конкурировать с Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross.
Источник: Carscoops (англ.)
Компания Nissan привезет в Женеву автономный концепт
Японский автопроизводитель показал видео-тизер концепт-кара, который обещает «воплощать будущее Nissan Intelligent Mobility» – стратегии построения транспорта будущего, охватывающей различные направления развития, от электрокаров до автономного транспорта. В декабре 2018 года компания зарегистрировала названия IMS и IMQ, одно из них может получить новый концепт, премьера которого состоится на Детройтском автосалоне.
Источник: Nissan
Посмотрите на максимально быстрое снятие машины с эвакуатора
В аэропорту «Внуково» водитель съехал на Kia Rio прямо с платформы эвакуатора, прилично помяв свой седан. По данным «Московского Комсомольца», сотрудники ГИБДД остановили белый Rio и после проверки документов заявили, что транспортное средство подлежит эвакуации. Находившийся за рулем мужчина по имени Зариф позвонил фактическому владельцу автомобиля — Владимиру. По его словам, автомобиль был приобретен в кредит и переоформить его нельзя. Он подчеркнул, что все документы на ТС были в порядке, а эвакуация является незаконной – после чего сел в машину и эффектно спрыгнул с платформы.