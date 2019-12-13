Дагестанский электрокар, дата премьеры нового Cadillac Escalade и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Дербент (Республика Дагестан) для испытаний привезли первый электрокар «Эльтавр-Дилижанс», построенный крымской компанией «Эльтавр». Электрокар рассчитан на перевозку 11 человек, разгоняется до
«Эльтавр-Дилижанс» планируют использовать в исторической части Дербента для перевозки туристов к достопримечательностям. В будущем производство электрокара наладят на местном заводе «Дагдизель», где разрабатывают и производят судовые дизельные и газовые двигатели, дверные замки, культиваторы и колёсные опоры.
Источник: derbent.ru
Названа дата премьеры нового Cadillac Escalade
Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения представят 4 февраля 2020 года на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Ранее в Сети появились фотографии новинки, сделанные на заводе General Motors. Внедорожник получит маленькие фары и необычную многослойную переднюю панель в салоне с тремя мониторами.
Источник: Motor1 (англ.)
Хэтчбек Opel Astra станет купеобразным
Новое поколение Opel Astra, которое построят на модернизированной платформе EMP2 материнской компании PSA, получит купеобразный профиль, как у снятой с производства трёхдверки GTC. Также в линейке модификаций пятидверного хэтчбека появится заряженная версия OPC, оснащённая электромотором. Летом компания Opel объявила, что новая Astra поступит в производство в 2021 году.
Источник: Auto Express (англ.)
Электрический флагман Mercedes-Benz похвастался крутыми фарами
Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер серийного электромобиля EQS, который должен получить переднюю оптику нового поколения. Однако вместо рассказа о ней автопроизводитель решил вспомнить все свои предыдущие достижения, связанные со световыми приборами. Ожидается, что премьера Mercedes-Benz EQS состоится в 2020 году.
Вот почему наливать бензин в пакет — плохая идея
В Хьюстоне, штат Техас, на заправке женщина залила бензин в обычный полиэтиленовый пакет. Топливо начало быстро разъедать мешок и выливаться наружу. Но это её не остановило, и она упаковала дырявый пакет в другой и спокойно положила его в багажник машины. К сожалению, мы так и не узнаем, чем всё закончилось.
Yeah, double bag it lady, that will work... pic.twitter.com/i4qPwZJsfk— Tesla Owners Online (@Model3Owners) 11 декабря 2019 г.