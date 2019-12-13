В Калифорнии на дороге нашли перевёрнутый Lamborghini

Дагестанский электрокар, дата премьеры нового Cadillac Escalade и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В Дербент (Республика Дагестан) для испытаний привезли первый электрокар «Эльтавр-Дилижанс», построенный крымской компанией «Эльтавр». Электрокар рассчитан на перевозку 11 человек, разгоня­ется до 40 км/ч и имеет запас хода в 70 километров.

«Эльтавр-Дилижанс» планируют использовать в историче­ской части Дербента для перевозки туристов к достоприме­чательностям. В будущем производство электрокара наладят на местном заводе «Дагдизель», где разра­батывают и производят судовые дизельные и газовые двигатели, дверные замки, культиваторы и колёсные опоры.

Источник: derbent.ru

Названа дата премьеры нового Cadillac Escalade

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Внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения представят 4 февраля 2020 года на специальном меро­приятии в Лос-Анджелесе. Ранее в Сети появились фото­графии новинки, сделанные на заводе General Motors. Внедорожник получит маленькие фары и необычную много­слойную переднюю панель в салоне с тремя мониторами.

Источник: Motor1 (англ.)

Хэтчбек Opel Astra станет купеобразным

Компьютерный рендер Opel/Vauxhall Astra от Auto Express

Новое поколение Opel Astra, которое построят на модернизи­рованной платформе EMP2 материнской компании PSA, получит купе­образный профиль, как у снятой с производ­ства трёхдверки GTC. Также в линейке модифи­каций пятидверного хэтчбека появится заряженная версия OPC, оснащённая электро­мотором. Летом компания Opel объявила, что новая Astra поступит в производство в 2021 году.

Источник: Auto Express (англ.)

Электрический флагман Mercedes-Benz похвастался крутыми фарами

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Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер серийного электро­мобиля EQS, который должен получить переднюю оптику нового поколения. Однако вместо рассказа о ней автопро­изво­ди­тель решил вспомнить все свои предыдущие дости­жения, связанные со световыми при­бо­рами. Ожидается, что премьера Mercedes-Benz EQS состоится в 2020 году.

Вот почему наливать бензин в пакет — плохая идея

В Хьюстоне, штат Техас, на заправке женщина залила бензин в обычный поли­этилено­вый пакет. Топливо начало быстро разъедать мешок и выливаться наружу. Но это её не остановило, и она упаковала дырявый пакет в другой и спокойно положила его в багажник машины. К сожалению, мы так и не узнаем, чем всё закончилось.

Делаем ставки, что в итоге произошло?

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