Дагестанский электрокар, дата премьеры нового Cadillac Escalade и другие новости за ночь

В Дербент (Республика Дагестан) для испытаний привезли первый электрокар «Эльтавр-Дилижанс», построенный крымской компанией «Эльтавр». Электрокар рассчитан на перевозку 11 человек, разгоня­ется до 40 км/ч и имеет запас хода в 70 километров.

«Эльтавр-Дилижанс» планируют использовать в историче­ской части Дербента для перевозки туристов к достоприме­чательностям. В будущем производство электрокара наладят на местном заводе «Дагдизель», где разра­батывают и производят судовые дизельные и газовые двигатели, дверные замки, культиваторы и колёсные опоры.