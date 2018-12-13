Volvo попросила не покупать свои автомобили (и другие новости за ночь)

Компания Volvo запустила в Германии новую рекламную кампанию с неожиданным слоганом «Не покупай этот автомобиль». Таким способом компания рекламирует собственный сервис подписки на автомобили Care by Volvo.

Как он работает? Клиенты оплачивают единый ежемесячный счет, покрывающий различные сборы и ремонтные работы, и пользуются любым автомобилем из модельного ряда. Но свободно менять машины в рамках этой программы нельзя: пересесть на другую модель можно не раньше, чем через 12 месяцев.

Volvo рассчитывает, что к 2025 году половина автомобилей марки будет эксплуатироваться через сервисы подписки.