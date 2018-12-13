Renault перестанет вешать свой логотип на машины Dacia

Volvo попросила не покупать свои автомобили (и другие новости за ночь)

Новости

Компания Volvo запустила в Германии новую рекламную кампанию с неожиданным слоганом «Не покупай этот автомобиль». Таким способом компания рекламирует собственный сервис подписки на автомобили Care by Volvo. 

Как он работает? Клиенты оплачивают единый ежемесячный счет, покрывающий различные сборы и ремонтные работы, и пользуются любым автомобилем из модельного ряда. Но свободно менять машины в рамках этой программы нельзя: пересесть на другую модель можно не раньше, чем через 12 месяцев. 

Volvo рассчитывает, что к 2025 году половина автомобилей марки будет эксплуатироваться через сервисы подписки.

Источник: Bloomberg (англ.)

ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России сделает паузу в изменениях ПДД. Как заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, постоянные изменения «всех замучили и запутали». При этом Митрошин отметил, что мораторий на поправки вводит только МВД и это не гарантирует, что собственные изменения не смогут предложить Минтранс или правительство РФ.

Источник: ТАСС

McLaren выпустил три спецверсии для одного дилера

Компания McLaren представила линейку спорткаров, получившую название Racing Through the Ages. Она создана по заказу американского дилерского центра McLaren Beverly Hills, который является мировым лидером по продаже машин этой марки в 2018 году.

Линейка Racing Through the Ages
McLaren 570S Muriwai Edition
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Линейка Racing Through the Ages

Всего выйдет три спецверсии купе 570S и родстера 570S Spider – Muriwai, Papaya Spark и Sarthe Grey. Они отличаются от стандартных моделей особым карбоновым антикрылом, другими колёсными дисками, титановой выхлопной системой и чёрными вставками на аэродинамических элементах из набора MSO Defined Black Pack. Каждый экземпляр получил по четыре полосы, идущие по передней части и крыше, одна из которых выполнена в цвет кузова.

В интерьере – декор сидений в стиле McLaren 570S GT4, оранжевая метка на руле, шильдики с указанием спецверсии и ключ зажигания, который окрашен в цветах ливреи конкретного экземпляра. Тираж и стоимость автомобилей из новой линейки не сообщается.

Toyota ищет «новый путь» для следующего поколения Prius

Гибрид Toyota Prius с каждым годом теряет популярность – например, в США за последние 5 лет спрос на Приусы упал вдвое. Заместитель главного инженера разработки модели Toyota Prius Коичи Канеко заявил, что гибридному хэтчбеку нужно меняться, но, по его словам, новое поколение не станет полноценным электромобилем или водородным автомобилем – потому что это повысит стоимость и только ухудшит продажи. Выход Канеко видит не только в удешевлении модели, но и в ином позиционировании: Prius должен более чётко обособляться в модельном ряду. Точных сроков появления нового Prius он не назвал.

Источник: The Detroit Bureau (англ.)

Посмотрите, как надо реагировать на аварии

Во Вьетнаме произошла серьёзная авария – огромная фура потеряла управление и вылетела в припаркованные автомобили, где стояла женщина с ребёнком. Но всё обошлось...

Occurred on December 10, 2018 / Vietnam An out of control truck crosses the street divider, takes out three cars and almost runs over a woman and small child. Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage to ViralHog @ https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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