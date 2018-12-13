Volvo попросила не покупать свои автомобили (и другие новости за ночь)
Компания Volvo запустила в Германии новую рекламную кампанию с неожиданным слоганом «Не покупай этот автомобиль». Таким способом компания рекламирует собственный сервис подписки на автомобили Care by Volvo.
Как он работает? Клиенты оплачивают единый ежемесячный счет, покрывающий различные сборы и ремонтные работы, и пользуются любым автомобилем из модельного ряда. Но свободно менять машины в рамках этой программы нельзя: пересесть на другую модель можно не раньше, чем через 12 месяцев.
Volvo рассчитывает, что к 2025 году половина автомобилей марки будет эксплуатироваться через сервисы подписки.
Источник: Bloomberg (англ.)
ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения
Госавтоинспекция России сделает паузу в изменениях ПДД. Как заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, постоянные изменения «всех замучили и запутали». При этом Митрошин отметил, что мораторий на поправки вводит только МВД и это не гарантирует, что собственные изменения не смогут предложить Минтранс или правительство РФ.
Источник: ТАСС
McLaren выпустил три спецверсии для одного дилера
Компания McLaren представила линейку спорткаров, получившую название Racing Through the Ages. Она создана по заказу американского дилерского центра McLaren Beverly Hills, который является мировым лидером по продаже машин этой марки в 2018 году.
Всего выйдет три спецверсии купе 570S и родстера 570S Spider – Muriwai, Papaya Spark и Sarthe Grey. Они отличаются от стандартных моделей особым карбоновым антикрылом, другими колёсными дисками, титановой выхлопной системой и чёрными вставками на аэродинамических элементах из набора MSO Defined Black Pack. Каждый экземпляр получил по четыре полосы, идущие по передней части и крыше, одна из которых выполнена в цвет кузова.
В интерьере – декор сидений в стиле McLaren 570S GT4, оранжевая метка на руле, шильдики с указанием спецверсии и ключ зажигания, который окрашен в цветах ливреи конкретного экземпляра. Тираж и стоимость автомобилей из новой линейки не сообщается.
Источник: The Detroit Bureau (англ.)
Посмотрите, как надо реагировать на аварии
Во Вьетнаме произошла серьёзная авария – огромная фура потеряла управление и вылетела в припаркованные автомобили, где стояла женщина с ребёнком. Но всё обошлось...