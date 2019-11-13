Угонщик попытался сбежать от полицейских на Ягуаре, но машина сломалась

Tesla немецкой сборки, кроссовер Maybach и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Tesla Model Y

Илон Маск объявил, что Tesla построит новый завод Gigafactory 4 в юго-восточном районе Берлина, рядом с новым международным аэропортом. На предприятии будут производиться электро­двигатели, аккумуляторы и кроссоверы Model Y по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Завод с 10 000 рабочих мест запустят в 2021 году.

Он станет вторым предприятием компании в Европе. Первое располагается в нидерландском Тилбурге, где с 2013 года методом крупноузловой сборки выпускают лифтбеки Model S. Там же есть крытый испытательный трек длиной 750 метров.

Источник: Илон Маск (англ.)

Теслы немецкой сборки станут качественней других?

Названа дата премьеры кроссовера Maybach

Mercedes-Benz GLS

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS представят 21 ноября. Дебют состоится на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Ранее в Сети появились фотографии новинки с минимальной маскировкой. Она отличается от стандартного Mercedes-Benz GLS лишь передним бампером, решёткой радиатора и колёсами другого дизайна. Главные изменения находятся в интерьере, который пока тщательно скрывают.

Ferrari опубликовала загадочный тизер новой модели

Тизер новой модели Ferrari
Прототип новой модели Ferrari. Фото: Motor1
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Тизер новой модели Ferrari

Компания Ferrari опубликовала тизер нового суперкара, однако его видно только в отражении солнце­защитных очков. Ожидается, что слоган La Nuova Dolce Vita («новая сладкая жизнь») посвящён переднемоторному купе, построенному на базе купе-кабри­олета Portofino. Последний оснащается 600-сильным 3.9 V8 с двумя турбинами и, скорее всего, этот двигатель перейдёт на новинку без изменений. Новую Ferrari представят в ближайшее время.

Источник: Motor1 (англ.)

Индийцы ищут для Jaguar Land Rover партнёров среди немцев и китайцев

Jaguar XE и Land Rover Discovery Sport

Индийский концерн Tata Motors, владеющий Jaguar Land Rover, ведёт переговоры с BMW и Geely о долгосрочном партнёрстве для совместной разработки автомобилей. За счёт этого планируется снизить себестоимость создания новых моделей. Однако пока соглашений нет и потенциальные бизнес-партнёры могут поменяться. В начале лета Jaguar Land Rover и BMW объявили о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и закупок компонентов для электромобилей.

Источник: Bloomberg (англ.)

Кен Блок подразнил роликом с дрифтом на «дороге в небеса»

Американский гонщик Кен Блок опубликовал тизер ролика, в котором он поднимается по 10,9-кило­метровому горному серпан­тину, ведущему к китайской горе Тяньмэнь, на 927-сильном пикапе. Полноценное видео опубликуют только 18 ноября. Ранее «дорогу в небеса» покорил 680-сильный электрический прототип Volkswagen ID.R.

Toyo Tires presents Ken Block’s Climbkhana TWO: Tianmen Mountain, the second film by rally/rallycross driver Ken Block. In an evolution of Ken Block’s Gymkhana series, Climbkhana TWO features Block’s 1977 Ford F-150 Hoonitruck with a 914hp twin turbo, custom-tuned, 3.5 liter, twin turbocharged, Ford Performance/Roush Yates EcoBoost V6 engine with a billet-aluminum block lifted di-rectly out of the Ford Racing Ford GT Le Mans development program - running on Toyo Proxes ST III tires in 315/35R20. Climbkhana TWO: https://youtu.be/ZX2uXBMkO8U SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=toyotires SOCIAL MEDIA: INSTAGRAM: @TOYOTIRES SNAP CHAT: @TOYO_TIRES TWITTER: @TOYOTIRES FACEBOOK: https://www.facebook.com/TOYOTIRES
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