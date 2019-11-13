Tesla немецкой сборки, кроссовер Maybach и другие новости за ночь
Николай Андреев
Илон Маск объявил, что Tesla построит новый завод Gigafactory 4 в юго-восточном районе Берлина, рядом с новым международным аэропортом. На предприятии будут производиться электродвигатели, аккумуляторы и кроссоверы Model Y по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Завод с 10 000 рабочих мест запустят в 2021 году.
Он станет вторым предприятием компании в Европе. Первое располагается в нидерландском Тилбурге, где с 2013 года методом крупноузловой сборки выпускают лифтбеки Model S. Там же есть крытый испытательный трек длиной 750 метров.
Источник: Илон Маск (англ.)
Теслы немецкой сборки станут качественней других?
Названа дата премьеры кроссовера Maybach
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS представят 21 ноября. Дебют состоится на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Ранее в Сети появились фотографии новинки с минимальной маскировкой. Она отличается от стандартного Mercedes-Benz GLS лишь передним бампером, решёткой радиатора и колёсами другого дизайна. Главные изменения находятся в интерьере, который пока тщательно скрывают.
Ferrari опубликовала загадочный тизер новой модели
Компания Ferrari опубликовала тизер нового суперкара, однако его видно только в отражении солнцезащитных очков. Ожидается, что слоган La Nuova Dolce Vita («новая сладкая жизнь») посвящён переднемоторному купе, построенному на базе купе-кабриолета Portofino. Последний оснащается 600-сильным 3.9 V8 с двумя турбинами и, скорее всего, этот двигатель перейдёт на новинку без изменений. Новую Ferrari представят в ближайшее время.
Источник: Motor1 (англ.)
Индийцы ищут для Jaguar Land Rover партнёров среди немцев и китайцев
Индийский концерн Tata Motors, владеющий Jaguar Land Rover, ведёт переговоры с BMW и Geely о долгосрочном партнёрстве для совместной разработки автомобилей. За счёт этого планируется снизить себестоимость создания новых моделей. Однако пока соглашений нет и потенциальные бизнес-партнёры могут поменяться. В начале лета Jaguar Land Rover и BMW объявили о сотрудничестве в области совместных исследований, разработок и закупок компонентов для электромобилей.
Источник: Bloomberg (англ.)
Кен Блок подразнил роликом с дрифтом на «дороге в небеса»
Американский гонщик Кен Блок опубликовал тизер ролика, в котором он поднимается по