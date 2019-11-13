Tesla немецкой сборки, кроссовер Maybach и другие новости за ночь

Илон Маск объявил, что Tesla построит новый завод Gigafactory 4 в юго-восточном районе Берлина, рядом с новым международным аэропортом. На предприятии будут производиться электро­двигатели, аккумуляторы и кроссоверы Model Y по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Завод с 10 000 рабочих мест запустят в 2021 году.

Он станет вторым предприятием компании в Европе. Первое располагается в нидерландском Тилбурге, где с 2013 года методом крупноузловой сборки выпускают лифтбеки Model S. Там же есть крытый испытательный трек длиной 750 метров.