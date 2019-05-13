Fiat откажется от перелицованного Mitsubishi L200 в Европе. России это тоже касается

Тюнинг через госуслуги, заднеприводные Мазды с «шестёрками» и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

ГИБДД разработала два административных регламента, которые упростят регистрацию изменений конструкции автомобилей. Указаны сроки проведения проверок, выдачи документов и время осмотра машин на площадке. Обратиться в ГИБДД за получением разрешения можно будет через портал Госуслуг, а за документами не придётся ехать в ГИБДД: их выдадут в электронном виде.

Ранее Правительство РФ утвердило новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Теперь порядок легализации тюнинга прописан официально. Это должно снизить стоимость и упростить процесс оформления доработок машин. Документ вступает в силу 1 июня 2019 года.

Источник: Коммерсантъ

Mazda сделает бензиновые и дизельные «шестёрки» для заднеприводных моделей

Концепт Mazda Vision Coupe 2017 года

Компания Mazda объявила о работе над семейством рядных шестицилиндровых двигателей,  как бензиновых, так и дизельных. Такие моторы установят на флагманские модели марки с продольным расположением двигателя, а также с задним или полным приводом. Эти машины станут ещё и «мягкими» гибридами, а также получат силовые агрегаты с возможностью зарядки батарей от внешних источников.

Источник: Jalopnik (англ.)

Хотели бы заднеприводную Мазду с шестицилиндровым мотором?

Раскрыт салон Porsche Taycan

Porsche Taycan
Porsche Taycan
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Porsche Taycan

Фотошпионы сфотографировали салон первого серийного электрокара Porsche – Taycan. Интерьер выполнен в стиле концептуального Mission E, представленного в 2016-м: серийная модель получит такую же приборку и несколько экранов на центральной консоли. Премьера Porsche Taycan состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Тогда же откроется приём заказов.

Источник: Taycan Forum (англ.)

Уникальный пикап Honda Civic Type R встретили на улице

Год назад компания Honda представила пикап, построенный на базе Civic Type R. Он получил название Project P и после премьеры исчез с радаров. Но недавно грузовой хот-хэтч встретили неподалеку от британского Суиндона, где находится завод Honda. Там и был создан этот 320-сильный пикап.

Источник: Reddit (англ.)

Alfa Romeo установила три рекорда, о которых раньше никто не думал

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с 2,9-литровым двигателем на 510 л.с. показал лучшее время прохождения круга сразу на трёх автодромах Великобритании – Сильверстоун, Донингтон Парк и Брэндс-Хэтч. Правда, рекорды установлены не в абсолютном зачёте, а среди кроссоверов и внедорожников. Вот только ни один такой автомобиль прежде не пытался установить рекордное время ни на одной из этих трасс...

Three days. Three tracks. Three records. Watch the Stelvio Quadrifoglio set the SUV production lap records at Donington Park, Silverstone and Brands Hatch.
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