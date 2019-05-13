Тюнинг через госуслуги, заднеприводные Мазды с «шестёрками» и другие новости за ночь
Николай Андреев
ГИБДД разработала два административных регламента, которые упростят регистрацию изменений конструкции автомобилей. Указаны сроки проведения проверок, выдачи документов и время осмотра машин на площадке. Обратиться в ГИБДД за получением разрешения можно будет через портал Госуслуг, а за документами не придётся ехать в ГИБДД: их выдадут в электронном виде.
Ранее Правительство РФ утвердило новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Теперь порядок легализации тюнинга прописан официально. Это должно снизить стоимость и упростить процесс оформления доработок машин. Документ вступает в силу 1 июня 2019 года.
Источник: Коммерсантъ
Mazda сделает бензиновые и дизельные «шестёрки» для заднеприводных моделей
Компания Mazda объявила о работе над семейством рядных шестицилиндровых двигателей, как бензиновых, так и дизельных. Такие моторы установят на флагманские модели марки с продольным расположением двигателя, а также с задним или полным приводом. Эти машины станут ещё и «мягкими» гибридами, а также получат силовые агрегаты с возможностью зарядки батарей от внешних источников.
Источник: Jalopnik (англ.)
Хотели бы заднеприводную Мазду с шестицилиндровым мотором?
Раскрыт салон Porsche Taycan
Фотошпионы сфотографировали салон первого серийного электрокара Porsche – Taycan. Интерьер выполнен в стиле концептуального Mission E, представленного в 2016-м: серийная модель получит такую же приборку и несколько экранов на центральной консоли. Премьера Porsche Taycan состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Тогда же откроется приём заказов.
Источник: Taycan Forum (англ.)
Уникальный пикап Honda Civic Type R встретили на улице
Год назад компания Honda представила пикап, построенный на базе Civic Type R. Он получил название Project P и после премьеры исчез с радаров. Но недавно грузовой хот-хэтч встретили неподалеку от британского Суиндона, где находится завод Honda. Там и был создан этот 320-сильный пикап.
Источник: Reddit (англ.)
Alfa Romeo установила три рекорда, о которых раньше никто не думал
Кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с 2,9-литровым двигателем на 510 л.с. показал лучшее время прохождения круга сразу на трёх автодромах Великобритании – Сильверстоун, Донингтон Парк и Брэндс-Хэтч. Правда, рекорды установлены не в абсолютном зачёте, а среди кроссоверов и внедорожников. Вот только ни один такой автомобиль прежде не пытался установить рекордное время ни на одной из этих трасс...