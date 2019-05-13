Тюнинг через госуслуги, заднеприводные Мазды с «шестёрками» и другие новости за ночь

ГИБДД разработала два административных регламента, которые упростят регистрацию изменений конструкции автомобилей. Указаны сроки проведения проверок, выдачи документов и время осмотра машин на площадке. Обратиться в ГИБДД за получением разрешения можно будет через портал Госуслуг, а за документами не придётся ехать в ГИБДД: их выдадут в электронном виде.

Ранее Правительство РФ утвердило новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Теперь порядок легализации тюнинга прописан официально. Это должно снизить стоимость и упростить процесс оформления доработок машин. Документ вступает в силу 1 июня 2019 года.