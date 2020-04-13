Наказание за поездки в самоизоляции, новый Renault Logan и другие новости недели

Пропуски и запрет каршеринга в Москве, интерьер маленького кроссовера Kia и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

C 13 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускная система для поездок на личных автомо­билях, такси и обще­ственном транс­порте. Такая мера введена для уменьше­ния темпов распро­странения коронавируса. 16-знач­ные коды можно получить через офици­альные порталы регионов (московский и подмосковный), по телефону или по СМС, указав цель поездки. С 15 апреля электрон­ные пропуска станут обязательными. Таксисты должны отказывать в поездке при его отсутствии, а полиция будет штрафовать за нарушение режима всеобщей самоизоляции.

Дополнительно с 13 по 19 апреля в столице прекращена работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Каршеринг также запрещено брать на длительный срок — компании-операторы начали возвращать деньги клиентам за приостановку аренды.

Будете оформлять пропуска для поездок?

Раскрыт салон маленького кроссовера Kia

В Сети появилась фотография интерьера Kia Sonet, который станет самым маленьким и доступным кроссовером марки. По архитектуре салон напоминает интерьер Sorento последнего поколения. На фотографии Sonet представлен в «спортивной» версии GT Line с кожаной отделкой и красной прострочкой сидений. Недавно стало известно, что в августе кроссовер поступит в продажу в Индии, где в базовой комплектации будет стоить около 700 тысяч рупий (680 тысяч рублей). Позднее Kia Sonet выйдет на другие рынки, но о России информации пока нет.

Источник: Autocar India (англ.)

Начало продаж обновлённого Chevrolet Traverse отложено до 2021 года

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В марте компания Chevrolet представила рестайлинговый кроссовер Traverse и объявила, что на домашнем рынке он появится в 2020 году. Однако из-за нынешних трудностей с производством, вызванных коронавирусом, сроки выхода новинки пересмотрели. Теперь в США продажи обновлённого Chevrolet Traverse начнутся не раньше весны 2021 года. В России за текущую версию модели с 318-сильным V6 и полным приводом просят минимум 3 440 000 рублей.

Последний Porsche 911 Speedster выставят на аукцион для благотворительности

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Компания Porsche решила пустить с молотка последний экземпляр 911 Speedster — это прощальная версия модели 911-го серии 991. 1948-й по счёту автомобиль собрали ещё в декабре, а ставки на онлайн-аукционе RM Sotheby’s будут приниматься до 22 апреля. В комплекте с 509-сильным суперкаром идут особые наручные часы, книга о процессе сборке этой машины и тур по штаб-квартире Porsche. Все вырученные средства перечислят в фонд по борьбе с коронавирусом.

Suzuki Jimny покорил пешеходный мост. Полицейский не оценил трюк

В Китае водитель Suzuki Jimny умудрился заехать по очень высокой лестнице надземного пешеходного перехода, чтобы развернуться. На мосту его уже ждал полицейский, который оштрафовал нарушителя на 200 юаней (2100 рублей).

More on Chinese society: http://sc.mp/chnsociety Subscribe to our YouTube channel for free here: https://sc.mp/subscribe-youtube A man in China’s Xinjiang was filmed driving his car onto a pedestrian overpass to make a U-turn on a motorway. He said that he had missed his exit. Follow us on: Website: https://scmp.com Facebook: https://facebook.com/scmp Twitter: https://twitter.com/scmpnews Instagram: https://instagram.com/scmpnews Linkedin: https://www.linkedin.com/company/south-china-morning-post/
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