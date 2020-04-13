Пропуски и запрет каршеринга в Москве, интерьер маленького кроссовера Kia и другие новости за ночь

C 13 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускная система для поездок на личных автомо­билях, такси и обще­ственном транс­порте. Такая мера введена для уменьше­ния темпов распро­странения коронавируса. 16-знач ­ные коды можно получить через офици­альные порталы регионов (московский и подмосковный), по телефону или по СМС, указав цель поездки. С 15 апреля электрон­ные пропуска станут обязательными. Таксисты должны отказывать в поездке при его отсутствии, а полиция будет штрафовать за нарушение режима всеобщей самоизоляции.

Дополнительно с 13 по 19 апреля в столице прекращена работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Каршеринг также запрещено брать на длительный срок — компании-операторы начали возвращать деньги клиентам за приостановку аренды.