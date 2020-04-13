Пропуски и запрет каршеринга в Москве, интерьер маленького кроссовера Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
C 13 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускная система для поездок на личных автомобилях, такси и общественном транспорте. Такая мера введена для уменьшения темпов распространения коронавируса.
Дополнительно с 13 по 19 апреля в столице прекращена работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Каршеринг также запрещено брать на длительный срок — компании-операторы начали возвращать деньги клиентам за приостановку аренды.
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Раскрыт салон маленького кроссовера Kia
В Сети появилась фотография интерьера Kia Sonet, который станет самым маленьким и доступным кроссовером марки. По архитектуре салон напоминает интерьер Sorento последнего поколения. На фотографии Sonet представлен в «спортивной» версии GT Line с кожаной отделкой и красной прострочкой сидений. Недавно стало известно, что в августе кроссовер поступит в продажу в Индии, где в базовой комплектации будет стоить около 700 тысяч рупий (680 тысяч рублей). Позднее Kia Sonet выйдет на другие рынки, но о России информации пока нет.
Источник: Autocar India (англ.)
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