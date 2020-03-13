Дешёвый купе-кроссовер VW, отмена этапа Формулы-1 и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Volkswagen опубликовала новый видеотизер компактного и бюджетного купе-кроссовера Nivus, разработанного бразильским подразделением марки. В ролике показали не только внешность, но также руль и мультимедийную систему новинки. Volkswagen Nivus построят на упрощённой
Гран-при Австралии Формулы-1 отменили из-за коронавируса
Международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Австралии
Ранее на неопределённый срок перенесли Гран-при Китая, который должен был стать четвёртым этапом чемпионата и пройти 17–19 апреля. Также под угрозой находятся второй и третий по счёту Гран-при. Их планировали принять Бахрейн и Вьетнам.
Дополнено: FIA подтвердила перенос Гран-при Бахрейна и Вьетнама на неопределённый срок.
Ford планирует продавать машины онлайн
Европейское подразделение Ford для снижения затрат собирается радикально сократить количество дилерских центров и перевести продажи в интернет. Например, только в Великобритании 180 из 400 автосалонов перестанут продавать автомобили. Часть салонов переквалифицируют в сервисные центры. О сроках реализации плана информации пока нет.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Старый Ford Explorer стилизовали под Мустанг
В США сфотографировали Ford Explorer первого поколения, на который установлены фары, бампер, капот и передние крылья от купе Ford Mustang. Сзади владелец внедорожника убрал бампер и на его место установил две большие выхлопные трубы. «Спортивный» облик подчеркнула яркая окраска с чёрными полосами.
Источник: Reddit (англ.)
Как вам?
Четыре Дизельных фургона сравнили в дрэге
YouTube-канал Carwow сравнил в дрэг-заезде 136-сильный Mercedes-Benz Vito, 170-сильный Ford Transit со спортивным обвесом фирмы