Дешёвый купе-кроссовер VW, отмена этапа Формулы-1 и другие новости за ночь

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Австралии Формулы-1 , который должен был пройти в Мельбурне, из-за коронавируса. Этап планировался на 13–15 марта и стоял первым в сезоне 2020 года, но у сотрудника команды McLaren Racing обнаружили заражение, и команда отказалась от участия. После этого отменили и сам Гран-при.

Ранее на неопределённый срок перенесли Гран-при Китая, который должен был стать четвёртым этапом чемпионата и пройти 17–19 апреля. Также под угрозой находятся второй и третий по счёту Гран-при. Их планировали принять Бахрейн и Вьетнам.

Дополнено: FIA подтвердила перенос Гран-при Бахрейна и Вьетнама на неопределённый срок.