Автомобильные шины оказались в 1000 раз опаснее для здоровья, чем выхлопные газы

Дешёвый купе-кроссовер VW, отмена этапа Формулы-1 и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

http://www.automotivebusiness.com.br

Компания Volkswagen опубликовала новый видео­тизер компактного и бюджетного купе-кроссовера Nivus, разработанного бразильским подразделением марки. В ролике показали не только внешность, но также руль и мультимедийную систему новинки. Volkswagen Nivus построят на упрощённой A0-версии платформы MQB, на которой создан и кроссовер T-Cross. Производство Nivus начнётся в мае 2020 года в Бразилии, а позднее выпуск купе-кроссовера наладят в Европе.

Гран-при Австралии Формулы-1 отменили из-за коронавируса

McLaren MCL35

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Австралии Формулы-1, который должен был пройти в Мельбурне, из-за коронавируса. Этап планировался на 13–15 марта и стоял первым в сезоне 2020 года, но у сотрудника команды McLaren Racing обнаружили заражение, и команда отказалась от участия. После этого отменили и сам Гран-при.

Ранее на неопределённый срок перенесли Гран-при Китая, который должен был стать четвёртым этапом чемпионата и пройти 17–19 апреля. Также под угрозой находятся второй и третий по счёту Гран-при. Их планировали принять Бахрейн и Вьетнам.

Дополнено: FIA подтвердила перенос Гран-при Бахрейна и Вьетнама на неопределённый срок.

Ford планирует продавать машины онлайн

Европейское подразделение Ford для снижения затрат собирается радикально сократить количество дилерских центров и перевести продажи в интернет. Например, только в Великобритании 180 из 400 автосалонов перестанут продавать автомобили. Часть салонов переквали­фицируют в сервисные центры. О сроках реализации плана информации пока нет.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Старый Ford Explorer стилизовали под Мустанг

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В США сфотографировали Ford Explorer первого поколения, на который установлены фары, бампер, капот и передние крылья от купе Ford Mustang. Сзади владелец внедорожника убрал бампер и на его место установил две большие выхлопные трубы. «Спортивный» облик подчеркнула яркая окраска с чёрными полосами.

Источник: Reddit (англ.)

Как вам?

Четыре Дизельных фургона сравнили в дрэге

YouTube-канал Carwow сравнил в дрэг-заезде 136-сильный Mercedes-Benz Vito, 170-сильный Ford Transit со спортивным обвесом фирмы MS-RT, 150-сильный Volkswagen Transporter T6.1 и 180-сильный Toyota Proace. Посмотрите, какой дизельный фургон придёт к финишу первым.

carwow is turning into ‘vanwow’ for our next drag race! Mat is in a VW Transporter 6.1, and he’s going up against a Toyota Proace, a custom Ford Transit and a Mercedes Vito! All four of them have 4-cylinder engines, but it’s still everything to play for! Will the Toyota’s 180hp give it the edge? Or will the Transit triumph with its 405Nm torque? The VW has the most impressive claimed 0-60mph time of 7 secs, while the Merc has a 2.2-litre engine – larger than the other vans’ 2.0-litre units. Which will win? Join Mat and see! Subscribe to our Local Channels! carwow Arabic - https://www.youtube.com/channel/UCqLFMEtmRNcyMmWqaqg70tA carwow Chinese - https://www.youtube.com/channel/UC7EiNbBHXn7kksTeS8ll1CQ carwow Germany - https://www.youtube.com/channel/UCcftUjNsimynCrKGFolLRKQ carwow Indonesia - https://www.youtube.com/carwowIndonesia carwow Japanese - http://www.youtube.com/carwow日本語 carwow Korean - https://www.youtube.com/channel/UCzm5GOElgUN-oLutNduDObA carwow Portuguese - https://www.youtube.com/channel/UC0vIp6Bzz1SeFNnFFdm_cUw carwow Russian - https://www.youtube.com/channel/UCh3gEkEeYjSNNyLWyuarITA carwow Spanish - http://www.youtube.com/c/carwowEspañol Subscribe to Mat’s Channel – https://www.youtube.com/user/MatWatsonCars Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE Visita nuestra página web para saber cuánto te puedes ahorrar en tu nuevo coche – http://bit.ly/carwow-ES
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