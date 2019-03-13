Infiniti уходит из Европы, но остаётся в России

Когда введут штраф за превышение на 10 км/ч, большой кроссовер Hyundai в России и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и рассчитывает, что его начнут применять в середине 2020 года. Он добавил, что для этого необходимо провести полную инспекцию дорог и выяснить, на каких из них максимально разрешённую скорость можно увеличить без ущерба безопасности. Ранее правительство отложило решение о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч.

Источник: ТАСС

Hyundai Palisade появится в России в 2020 году

Самый большой кроссовер Hyundai – восьмиместный Palisade – поступит в продажу на российском рынке не раньше первого квартала 2020 года. Модель, которая дебютировала осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, пользуется очень высоким спросом в родной для автомобиля Южной Корее. За два первых месяца этого года кроссовер занял третье место абсолютного рейтинга на местном рынке (17797 проданных машин), а очередь за ним растянулась на год.

Источник: Авторевю

Toyota показала луноход на топливных ячейках

Компания Toyota опубликовала анимационный ролик перспективного лунохода, который отправят на Луну в 2029 году в рамках экспедиции Японского агентства исследований космоса (JAXA). Заявленный запас хода с силовой установкой на водородных топливных ячейках — свыше 10 тысяч километров.

Габариты лунохода составляют 6,0x5,2x3,8 метра, внутренний объём – 13 кубометров. Пассажирский отсек рассчитан на двух человек, которые смогут работать внутри без скафандров, исследуя поверхность спутника Земли. В аварийной ситуации луноход примет на борт до четырёх человек.

Источник: Motor1 (англ.)

Mitsubishi Motors не планирует создавать спортивные автомобили

Mitsubishi Eclipse Cross 

Глава британского подразделения Mitsubishi Motors Роб Линдли рассказал, что компания сфокусировалась на внедорожниках, кроссоверах, полном приводе и поисках альтернативных источников топлива. А так как фирма является небольшой, у автопроизводителя нет возможности присутствовать во всех сегментах, поэтому о спорткарах Mitsubishi можно забыть.

Источник: Сar Throttle (англ.)

Посмотрите на драку «Раптора» против «Велоцираптора»

Американское ателье Hennessey Performance поставило в Ford F-150 Raptor 769-сильный компрессорный 5.0 V8 и назвала его Hennessey VelociRaptor V8. В базе экстремальный пикап предлагается только с 3.5 V6 с двумя турбинами мощностью 457 лошадиных сил. А чтобы наглядно продемонстрировать прибавку двух цилиндров, два автомобиля выставили против друг друга на одной прямой.

What happens when you race a stock 450 hp V6 Ford Raptor truck against a 758 hp supercharged V8 Ford Raptor? Yes, we know the V8 wins but by how much? Hint: The gap is measured by bus lengths! VelociRaptor V8 Vehicle Page: https://goo.gl/JjmcYf For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com
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