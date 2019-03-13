Когда введут штраф за превышение на 10 км/ч, большой кроссовер Hyundai в России и другие новости за ночь

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и рассчитывает, что его начнут применять в середине 2020 года. Он добавил, что для этого необходимо провести полную инспекцию дорог и выяснить, на каких из них максимально разрешённую скорость можно увеличить без ущерба безопасности. Ранее правительство отложило решение о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч.