Когда введут штраф за превышение на 10 км/ч, большой кроссовер Hyundai в России и другие новости за ночь
Николай Андреев
Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает введение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и рассчитывает, что его начнут применять в середине 2020 года. Он добавил, что для этого необходимо провести полную инспекцию дорог и выяснить, на каких из них максимально разрешённую скорость можно увеличить без ущерба безопасности. Ранее правительство отложило решение о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч.
Источник: ТАСС
Hyundai Palisade появится в России в 2020 году
Самый большой кроссовер Hyundai – восьмиместный Palisade – поступит в продажу на российском рынке не раньше первого квартала 2020 года. Модель, которая дебютировала осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, пользуется очень высоким спросом в родной для автомобиля Южной Корее. За два первых месяца этого года кроссовер занял третье место абсолютного рейтинга на местном рынке (17797 проданных машин), а очередь за ним растянулась на год.
Источник: Авторевю
Toyota показала луноход на топливных ячейках
Компания Toyota опубликовала анимационный ролик перспективного лунохода, который отправят на Луну в 2029 году в рамках экспедиции Японского агентства исследований космоса (JAXA). Заявленный запас хода с силовой установкой на водородных топливных ячейках — свыше 10 тысяч километров.
Габариты лунохода составляют 6,0x5,2x3,8 метра, внутренний объём – 13 кубометров. Пассажирский отсек рассчитан на двух человек, которые смогут работать внутри без скафандров, исследуя поверхность спутника Земли. В аварийной ситуации луноход примет на борт до четырёх человек.
Источник: Motor1 (англ.)
Mitsubishi Motors не планирует создавать спортивные автомобили
Глава британского подразделения Mitsubishi Motors Роб Линдли рассказал, что компания сфокусировалась на внедорожниках, кроссоверах, полном приводе и поисках альтернативных источников топлива. А так как фирма является небольшой, у автопроизводителя нет возможности присутствовать во всех сегментах, поэтому о спорткарах Mitsubishi можно забыть.
Источник: Сar Throttle (англ.)
Посмотрите на драку «Раптора» против «Велоцираптора»
Американское ателье Hennessey Performance поставило в Ford F-150 Raptor 769-сильный компрессорный 5.0 V8 и назвала его Hennessey VelociRaptor V8. В базе экстремальный пикап предлагается только с 3.5 V6 с двумя турбинами мощностью 457 лошадиных сил. А чтобы наглядно продемонстрировать прибавку двух цилиндров, два автомобиля выставили против друг друга на одной прямой.