Фонарь маленького кроссовера Nissan, серийный электрофургон VW и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Nissan опубликовала новый тизер компактного кроссовера, у которого пока нет названия. Основным рынком сбыта новинки станет Индия, но вседорожник может появиться и в других странах. Модель разработана в Японии при участии специалистов индийского подразделения марки. Дебют кроссовера намечен на 2020 год.
Названа дата начала производства электрофургона VW
Руководитель американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен рассказал, что электрический фургон и его пассажирскую версию начнут выпускать в 2022 году — через пять лет после дебюта концепта ID. Buzz. Крупносерийную сборку наладят в Германии, но электромобили будут импортироваться в другие страны, в том числе в США. В Volkswagen также планируют придумать новое название для модели: концептуальное ID. Buzz использоваться не будет.
Источник: MotorTrend (англ.)
Купили бы серийный Volkswagen ID. Buzz в России?
Электропикап Fisker случайно раскрыл его же создатель
Хенрик Фискер опубликовал в своём твиттере изображение электрического пикапа Fisker — Alaska. Однако почти сразу он удалил твит, признав, что разместил его по ошибке. Судя по изображению, дизайн Fisker Alaska выполнен в стиле электрического кроссовера Ocean, который должен поступить в производство в конце 2021 года.
Источник: Car and Driver (англ.)
Pininfarina начала испытания 1900-сильного гиперкара
Спустя 11 месяцев после премьеры стартовали ездовые испытания электрического гиперкара Pininfarina Battista. Его 1900-сильная установка с четырьмя электромоторами взята у хорватского Rimac Concept Two. Электромобиль разгоняется до «сотни» менее чем за две секунды, а до
Легковую Теслу сравнили с пикапами в перетягивании каната
Забава с перетягиванием каната набирает обороты. В этот раз электрический Tesla Model 3 попробовал победить тяжёлые пикапы — Ford