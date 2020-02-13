Пуленепробиваемый Renault президента Франции сломался в Польше

Фонарь маленького кроссовера Nissan, серийный электрофургон VW и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Nissan опубликовала новый тизер компактного кроссовера, у которого пока нет названия. Основным рынком сбыта новинки станет Индия, но вседорожник может появиться и в других странах. Модель разработана в Японии при участии специ­алистов индийского подразде­ления марки. Дебют кроссовера намечен на 2020 год.

Названа дата начала производства электрофургона VW

Концепт Volkswagen ID. Buzz
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Концепт Volkswagen ID. Buzz

Руководитель американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен рассказал, что электри­ческий фургон и его пассажир­скую версию начнут выпускать в 2022 году — через пять лет после дебюта концепта ID. Buzz. Крупно­серийную сборку наладят в Германии, но электро­мобили будут импорти­роваться в другие страны, в том числе в США. В Volkswagen также плани­руют придумать новое название для модели: концепту­альное ID. Buzz использоваться не будет.

Источник: MotorTrend (англ.)

Купили бы серийный Volkswagen ID. Buzz в России?

Электропикап Fisker случайно раскрыл его же создатель

Хенрик Фискер опубликовал в своём твиттере изображение электри­ческого пикапа Fisker — Alaska. Однако почти сразу он удалил твит, признав, что раз­местил его по ошибке. Судя по изобра­жению, дизайн Fisker Alaska выполнен в стиле электри­ческого крос­совера Ocean, который должен поступить в производство в конце 2021 года.

Источник: Car and Driver (англ.)

Pininfarina начала испытания 1900-сильного гиперкара

Спустя 11 месяцев после премьеры стартовали ездовые испыта­ния электри­ческого гиперкара Pininfarina Battista. Его 1900-сильная установка с четырьмя электро­моторами взята у хорватского Rimac Concept Two. Электро­мобиль разгоня­ется до «сотни» менее чем за две секунды, а до 300 км/ч — за 12 секунд. При этом запас хода достигает 450 кило­метров. Летом начнутся тест-драйвы прототипов для клиентов, а первые поставки пол­ностью готовых гиперкаров заплани­рованы на конец 2020 год. Всего выпустят 150 экзем­пляров Pininfarina Battista.

Легковую Теслу сравнили с пикапами в перетягивании каната

Забава с перетягиванием каната набирает обороты. В этот раз электрический Tesla Model 3 попробовал победить тяжёлые пикапы — Ford F-150, Ram 1500 и Toyota Tacoma. И вот что из этого вышло:

Today the Tesla model 3 SR+ goes up against the Ford F150 crew cab pickup, the Toyota tacoma pickup, and the Dodge ram 1500! The Tesla weighs the least of the 3, but the results are still shocking! All Vehicles are in rear wheel drive. Enjoy and be sure to leave a comment with suggestions on new tests for this car! Follow my instagram! https://www.instagram.com/lowlifeduramax/ Thinking of buying a Tesla? 1500 free supercharging miles - https://ts.la/michael11097 It’s Time by Jay Someday | https://soundcloud.com/jaysomeday Music promoted by https://www.free-stock-music.com Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
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