Фонарь маленького кроссовера Nissan, серийный электрофургон VW и другие новости за ночь

Руководитель американского подразделения Volkswagen Йохан де Найссен рассказал, что электри­ческий фургон и его пассажир­скую версию начнут выпускать в 2022 году — через пять лет после дебюта концепта ID. Buzz. Крупно­серийную сборку наладят в Германии, но электро­мобили будут импорти­роваться в другие страны, в том числе в США. В Volkswagen также плани­руют придумать новое название для модели: концепту­альное ID. Buzz использоваться не будет.