Инженеры Audi и Porsche разобрали Tesla Model 3. И неприятно удивились

Штраф за остановку на шоссе увеличат втрое и другие новости за ночь

Новости

Минтранс разработал законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафа – с 1000 до 3000 рублей – за остановку на автомагистралям в неположенных местах и движению по ним на скорости менее 40 км/ч. В ведомстве объяснили инициативу тем, что подобные нарушения провоцируют аварии с тяжёлыми последствиями.

Источник: Коммерсантъ

Honda показала концепт, нарисованный студентами

Honda Tomo
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Honda Tomo

В марте на Женевском автосалоне компания Honda представит концепт Tomo, придуманный 13 студентами Европейского института дизайна (Instituto Europeo di Design). Им поручили разработать весёлый автомобиль для молодежи, который мог бы выйти на рынок в середине следующего десятилетия.

В итоге получился маленький двухдверный электрический пикап. Из характеристик Tomo пока раскрыты только размеры: длина составляет 3997 миллиметров, ширина – 1893 мм, высота – 1556 мм, колёсная база – 2690 мм.

Источник: Motor1 (англ.)

Флагманом семейства Hyundai N станет гибридный полноприводный спорткар

Тестовый мул Hyundai N

Спортивное подразделение Hyundai N готовит модель, которая будет построена с нуля, а не на базе уже существующей модели. Этот автомобиль получит полный привод и гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя и электромотора. Главный инженер европейского подразделения Hyundai Клаус Кёстер отметил, что главная задача – сделать автомобиль доступным и надёжным для своего класса. Ожидается, что флагман Hyundai N появится в продаже до 2022 года.

Источник: Autocar (англ.)

Citroen готовит два юбилейных концепта

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Компания Citroen в честь столетнего юбилея в 2019 году покажет два концепт-кара. Первый представят уже 19 февраля, но пока опубликованы только тизеры этого прототипа. Руководитель маркетингового подразделения Citroen заявил, что этот автомобиль имеет для фирмы такое же значение, как легендарная модель Citroen 2CV.

Источник: Сarscoops (англ.)

Блогер научил дрифтить свою 70-летнюю маму

Для начала Мэт Вотсон с канала Carwow показал своей маме Салли, как правильно «крутить пятаки» на 410-сильном BMW M2 Competition. Она испугалась, но всё-таки попробовала сама – под руководством профессионального инструктора Сэма на 450-сильное купе BMW M4 Competition.

Sally Watson is no stranger to accepting challenges from Mat, but this may be the toughest one yet! She’s joined Mat in a BMW M2 Competition to find out just what it’s like to sit in a car while drifting - and then she’s going to try it herself! She'll be behind the wheel of an M4 Competition, but will she manage to successfully drift before the day’s over? Stick with Mat and Sally to find out! Thanks to The Supercar Clinic - https://the-supercar-clinic.com/ Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE
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