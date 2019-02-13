Штраф за остановку на шоссе увеличат втрое и другие новости за ночь

В марте на Женевском автосалоне компания Honda представит концепт Tomo, придуманный 13 студентами Европейского института дизайна (Instituto Europeo di Design). Им поручили разработать весёлый автомобиль для молодежи, который мог бы выйти на рынок в середине следующего десятилетия.

В итоге получился маленький двухдверный электрический пикап. Из характеристик Tomo пока раскрыты только размеры: длина составляет 3997 миллиметров, ширина – 1893 мм, высота – 1556 мм, колёсная база – 2690 мм.