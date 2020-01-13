Kia Seltos у российских дилеров, возрождение Hummer и другие новости за ночь

Концерн General Motors объявит о возрождении марки Hummer 2 февраля во время Супер­боула — финальной игры сезона амери­канского футбола. Также для про­движения бренда, прекратив­шего выпуск внедорожников 10 лет назад, подписан договор с одним из самых высоко­оплачиваемых спортс­менов мира — баскет­болистом NBA Леброном Джеймсом.

Ожидается, что под брендом Hummer с 2022 года начнут выпускать электри­ческие пикапы и внедорожники, которые получат угловатый дизайн в стиле первых моделей марки. Их произ­вод­ство наладят на предприятии D-HAM в Детройте.