Kia Seltos у российских дилеров, возрождение Hummer и другие новости за ночь
Николай Андреев
В российские дилерские центры Kia начали поступать компактные кроссоверы Seltos, которые собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас в автосалоны привозят машины в богатых комплектациях, но цена пока объявлена на модель только в среднем исполнении Luxe, с двухлитровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с., вариатором и передним приводом. Она составляет 1 349 900 рублей. Когда объявят официальный старт продаж — пока неизвестно.
Источник: Kia Seltos Club
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Названа дата премьеры возрождённого бренда Hummer
Концерн General Motors объявит о возрождении марки Hummer 2 февраля во время Супербоула — финальной игры сезона американского футбола. Также для продвижения бренда, прекратившего выпуск внедорожников 10 лет назад, подписан договор с одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира — баскетболистом NBA Леброном Джеймсом.
Ожидается, что под брендом Hummer с 2022 года начнут выпускать электрические пикапы и внедорожники, которые получат угловатый дизайн в стиле первых моделей марки. Их производство наладят на предприятии
Источник: The Wall Street Journal (англ.)
Компания Porsche запатентовала электрический самолёт
В американском бюро по патентам и товарным знакам появились эскизы двухместного электрического самолёта, созданного компанией Porsche. Он имеет четыре пропеллера, которые обеспечивают полёт и вертикальный взлёт с посадкой. Осенью 2019 года немецкий автопроизводитель заключил соглашение с американской авиакорпорацией Boeing для создания роскошного городского лайнера для личного использования.
Источник: Taycan EV Forum (англ.)
Инженеров Chevrolet арестовали за гонки на новых Corvette
В городе Боулинг-Грин штата Кентукки, где производят Chevrolet Corvette, полиция задержала двух инженеров концерна General Motors за то, что они участвовали в уличных гонках на прототипах среднемоторного Корвета.
Источник: Automobile Magazine (англ.)
Горящий MINI внезапно стал беспилотником
В Словении очевидцы снимали, как на парковке горит хэтчбек MINI, когда автомобиль неожиданно начал движение и врезался в Ford Ka, Toyota Yaris и Renault Clio. Похоже, что у горящего MINI неудачно замкнуло проводку, и он покатился на первой передаче.