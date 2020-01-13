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Kia Seltos у российских дилеров, возрождение Hummer и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В российские дилерские центры Kia начали поступать компактные кроссоверы Seltos, которые собираются на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас в автосалоны привозят машины в богатых комплектациях, но цена пока объявлена на модель только в среднем исполнении Luxe, с двух­литровым бензиновым атмо­сфер­ным двигателем мощностью 149 л.с., вариатором и передним приводом. Она составляет 1 349 900 рублей. Когда объявят официальный старт продаж — пока неизвестно.

Источник: Kia Seltos Club

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Названа дата премьеры возрождённого бренда Hummer

Hummer H1, H3 и H2

Концерн General Motors объявит о возрождении марки Hummer 2 февраля во время Супер­боула — финальной игры сезона амери­канского футбола. Также для про­движения бренда, прекратив­шего выпуск внедорожников 10 лет назад, подписан договор с одним из самых высоко­оплачиваемых спортс­менов мира — баскет­болистом NBA Леброном Джеймсом. 

Ожидается, что под брендом Hummer с 2022 года начнут выпускать электри­ческие пикапы и внедорожники, которые получат угловатый дизайн в стиле первых моделей марки. Их произ­вод­ство наладят на предприятии D-HAM в Детройте.

Источник: The Wall Street Journal (англ.)

Компания Porsche запатентовала электрический самолёт

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В американском бюро по патентам и товарным знакам появились эскизы двух­местного электри­ческого самолёта, созданного компанией Porsche. Он имеет четыре пропел­лера, которые обеспечи­вают полёт и вертикальный взлёт с посадкой. Осенью 2019 года немецкий автопроизво­дитель заключил соглаше­ние с амери­канской авиа­корпо­рацией Boeing для создания роскошного город­ского лайнера для личного использования.

Источник: Taycan EV Forum (англ.)

Инженеров Chevrolet арестовали за гонки на новых Corvette

В городе Боулинг-Грин штата Кентукки, где производят Chevrolet Corvette, полиция задержала двух инженеров концерна General Motors за то, что они участво­вали в уличных гонках на прототипах средне­моторного Корвета. 27-лет­ний Александр Тим, специалист по созданию систем впуска и выпуска ДВС, ехал на новом Chevrolet Corvette со скоростью 120 миль в час (193 кило­метра в час) по дороге с ограни­чением в 45 миль в час (72 км/ч), а 30-лет­ний Марк Деркац, инженер по разработке электронных систем, — со скоростью 100 миль в час (160 км/ч). General Motors начал собственное расследо­вание инцидента.

Источник: Automobile Magazine (англ.)

Горящий MINI внезапно стал беспилотником

В Словении очевидцы снимали, как на парковке горит хэтчбек MINI, когда автомобиль неожиданно начал движение и врезался в Ford Ka, Toyota Yaris и Renault Clio. Похоже, что у горящего MINI неудачно замкнуло проводку, и он покатился на первой передаче.

Occurred on December 25, 2019 / Ljubljana, Slovenia "I was walking by the river and I saw a fire, so I start filming." Contact licensing@viralhog.com to license this or any ViralHog video. Make money from your videos! Submit footage here: https://goo.gl/yejGkm Subscribe, Like, or Follow ViralHog: YouTube: https://goo.gl/A0gBKk Facebook: https://goo.gl/XQWqJt Instagram: https://goo.gl/NMq8dl Twitter: https://goo.gl/pF8Xop
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