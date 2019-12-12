Полноприводный хот-хэтч Toyota Yaris, Android Auto в BMW и другие новости за ночь
Николай Андреев
Премьера «заряженной» версии хэтчбека Yaris нового поколения с приставкой
Каким должен быть идеальный хот-хэтч?
Автомобили BMW получат Android Auto
Компания BMW объявила, что с июля 2020 года автомобили марки начнут оснащать системой Android Auto, позволяющей синхронизировать смартфоны на платформе Google Android с мультимедийкой машины. При этом подключение будет происходить по беспроводной связи, но только на моделях, где стоит мультимедийная система BMW OS 7.0.
Ранее фирма BMW отказалась брать за Apple CarPlay ежегодную плату. С начала 2018 года за возможность подключения смартфонов Apple к мультимедийке через провод, чтобы пользоваться основными функциями мобильника, в России надо было платить 8900 рублей в год.
Hyundai похвастался успехами сервиса подписки на машины в России
За почти два месяца работы российского сервиса Hyundai Mobility подписку на автомобили оформили 100 человек. Почти все выбрали годовой тариф Freedom, а из четырёх моделей наибольшей популярностью пользовались кроссоверы Santa Fe (на них остановились около 50 процентов клиентов) и Tucson (30 процентов). В тарифе Freedom при годовом пробеге в 30 000 километров за них ежемесячно необходимо платить 49 900 и 39 900 рублей соответственно.
Немецкий завод Tesla будет производить полмиллиона электрокаров в год
Предприятие Tesla Gigafactory 4, которое построят в юго-восточном районе Берлина рядом с новым международным аэропортом, сможет выпускать по 500 000 электромобилей в год. О создании завода на 10 000 рабочих мест объявили в ноябре — на нём будут производить кроссоверы Model Y по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов), электродвигатели и аккумуляторы. Открытие Gigafactory 4 должно состояться в 2021 году.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Полицейские австралии смонтировали ролик с погоней за преступником. С шутками и мемами
Полиция штата Западная Австралия устроила погоню за седаном Holden Commodore. Во время преследования у него отвалилось заднее колесо, поэтому заднеприводный автомобиль стало постоянно разворачивать. Водитель отчаянно пытался уехать, но за ним гнались три патрульных экипажа, а сверху следил полицейский вертолёт с тепловизором. В итоге беглеца арестовали на девять месяцев и лишили водительских прав на два года, а полицейский департамент сделал из кадров погони очень забавный ролик.