Полноприводный хот-хэтч Toyota Yaris, Android Auto в BMW и другие новости за ночь

Компания BMW объявила, что с июля 2020 года автомо­били марки начнут оснащать системой Android Auto, позволяющей синхрони­зировать смартфоны на плат­форме Google Android с мульти­медийкой машины. При этом подключе­ние будет происходить по беспровод­ной связи, но только на моделях, где стоит мульти­медийная система BMW OS 7.0.

Ранее фирма BMW отказалась брать за Apple CarPlay ежегодную плату. С начала 2018 года за возмож­ность подключе­ния смартфонов Apple к мульти­медийке через провод, чтобы пользо­ваться основными функциями мобильника, в России надо было платить 8900 рублей в год.