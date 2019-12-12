Владельцы электрокаров в знак протеста заблокировали обычную АЗС

Полноприводный хот-хэтч Toyota Yaris, Android Auto в BMW и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Watch the full video of TGR's Master Driver Morizo putting GR Yaris to its final test. World Premiere, Tokyo Auto Salon 2020, Jan 10th 2020.

Премьера «заряженной» версии хэтчбека Yaris нового поколения с приставкой GR-4 состоится на Токийском автошоу, которое пройдёт 10–12 января 2020 года. Ранее автомобиль хотели пред­ставить 17 ноября во время ралли Австралии, но этап чемпи­оната мира WRC отменили из-за лесных пожаров. Также Toyota показала новый ролик, из которого стало ясно, что полно­приводный Yaris GR-4 получит трёх­дверный кузов.

Каким должен быть идеальный хот-хэтч?

Автомобили BMW получат Android Auto

Компания BMW объявила, что с июля 2020 года автомо­били марки начнут оснащать системой Android Auto, позволяющей синхрони­зировать смартфоны на плат­форме Google Android с мульти­медийкой машины. При этом подключе­ние будет происходить по беспровод­ной связи, но только на моделях, где стоит мульти­медийная система BMW OS 7.0.

Ранее фирма BMW отказалась брать за Apple CarPlay ежегодную плату. С начала 2018 года за возмож­ность подключе­ния смартфонов Apple к мульти­медийке через провод, чтобы пользо­ваться основными функциями мобильника, в России надо было платить 8900 рублей в год.

Hyundai похвастался успехами сервиса подписки на машины в России

За почти два месяца работы российского сервиса Hyundai Mobility подписку на автомо­били оформили 100 человек. Почти все выбрали годовой тариф Freedom, а из четырёх моделей наибольшей популяр­ностью пользо­вались кроссоверы Santa Fe (на них останови­лись около 50 процентов клиентов) и Tucson (30 процентов). В тарифе Freedom при годовом пробеге в 30 000 кило­метров за них ежемесячно необходимо платить 49 900 и 39 900 рублей соответ­ственно.

Немецкий завод Tesla будет производить полмиллиона электрокаров в год

Tesla Model Y

Предприятие Tesla Gigafactory 4, которое построят в юго-восточном районе Берлина рядом с новым между­народным аэропортом, сможет выпускать по 500 000 электро­мобилей в год. О создании завода на 10 000 рабочих мест объявили в ноябре — на нём будут производить кроссоверы Model Y по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов), электро­­двигатели и аккуму­ляторы. Открытие Gigafactory 4 должно состояться в 2021 году.

Источник: Automotive News Europe (англ.)

Полицейские австралии смонтировали ролик с погоней за преступником. С шутками и мемами

Полиция штата Западная Австралия устроила погоню за седаном Holden Commodore. Во время преследо­вания у него отвали­лось заднее колесо, поэтому задне­приводный автомо­биль стало постоянно развора­чивать. Водитель отчаянно пытался уехать, но за ним гнались три патруль­ных экипажа, а сверху следил полицей­ский вертолёт с тепло­визором. В итоге беглеца аресто­вали на девять месяцев и лишили води­тельских прав на два года, а полицей­ский депар­тамент сделал из кадров погони очень забавный ролик.

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