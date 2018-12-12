Toyota и Subaru сделают еще один спорткар (и другие новости за ночь)

Hyundai и Kia рассказали о своём водородном будущем

Концерн Hyundai Motor Group, объединяющий марки Hyundai и Kia, объявил о начале реализации стратегии FCEV Vision 2030, которая направлена на разработку водородных топливных элементов и обойдётся в 6,7 миллиарда долларов.

К 2030 году концерн планирует выпускать ежегодно до 700 тысяч водородных силовых установок, причём их применение не будет ограничиваться автомобилями: они будут поставляться сторонним производителям автомобилей, судов, летательных аппаратов, железнодорожной и погрузочной техники.

В январе нынешнего года Hyundai представил серийный водородный кроссовер Nexo. Его электромотор выдаёт 163 л.с., а запас хода на одной заправке водородом (6,35 килограммов) составляет 600 километров.