Toyota и Subaru сделают еще один спорткар (и другие новости за ночь)
Недавно появилась информация о том, что компания Toyota рассматривает возможность перезапуска среднемоторной модели MR2. Сейчас стало известно, что в этом ей будет помогать фирма Subaru. В настоящее время оба производителя работают над новым 2,4-литровым двигателем для следующего поколения купе Toyota 86/Subaru BRZ, которое также разработают совместно, и новый мотор может быть использован для MR2.
Источник: Japanese Nostalgic Car (англ.)
Hyundai и Kia рассказали о своём водородном будущем
Концерн Hyundai Motor Group, объединяющий марки Hyundai и Kia, объявил о начале реализации стратегии FCEV Vision 2030, которая направлена на разработку водородных топливных элементов и обойдётся в 6,7 миллиарда долларов.
К 2030 году концерн планирует выпускать ежегодно до 700 тысяч водородных силовых установок, причём их применение не будет ограничиваться автомобилями: они будут поставляться сторонним производителям автомобилей, судов, летательных аппаратов, железнодорожной и погрузочной техники.
В январе нынешнего года Hyundai представил серийный водородный кроссовер Nexo. Его электромотор выдаёт 163 л.с., а запас хода на одной заправке водородом (6,35 килограммов) составляет 600 километров.
Немецкие тюнеры превратят Chevrolet Corvette в шутинг-брейк
Фирма Bitter, которая в прошлом веке занималась постройкой купе и кабриолетов на базе серийных моделей Opel, опубликовала компьютерные рендеры Chevrolet Corvette, превращённого в двухдверный универсал. Настоящий автомобиль покажут на Женевском автосалоне в 2020 году, а всего будет сделано 20 экземпляров, два из которых якобы уже заказаны.
Источник: Motor Authority (англ.)
Acura не будет создавать новые кроссоверы
Глава Acura Джон Икеда заявил, что в планы компании (премиального бренда Honda) не входит расширение линейки кроссоверов (сейчас их два: RDX и MDX) – этот вопрос возник после недавней премьеры Honda Passport. Вместо этого Acura будет активнее развивать свои седаны – ILX, TLX и RLX, несмотря на то, что доля кроссоверов в продажах фирмы составляет около 70 процентов, а ещё несколько лет назад ситуация была ровно противоположная.
Источник: Automotive News (англ.)
Дрэг двух Dodge Viper закончился взрывом
Дрэг-рейсинг считается одним из наиболее безопасных видов автоспорта, но и в нём случаются опасные инциденты – в Америке во время заезда двигатель Dodge Viper не выдержал нагрузок и очень эффектно загорелся!