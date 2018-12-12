Сколько людей ежегодно погибают в ДТП. Одной картинкой

Toyota и Subaru сделают еще один спорткар (и другие новости за ночь)

Новости

Недавно появилась информация о том, что компания Toyota рассматривает возможность перезапуска среднемоторной модели MR2. Сейчас стало известно, что в этом ей будет помогать фирма Subaru. В настоящее время оба производителя работают над новым 2,4-литровым двигателем для следующего поколения купе Toyota 86/Subaru BRZ, которое также разработают совместно, и новый мотор может быть использован для MR2. 

Источник: Japanese Nostalgic Car (англ.)

Hyundai и Kia рассказали о своём водородном будущем

Концерн Hyundai Motor Group, объединяющий марки Hyundai и Kia, объявил о начале реализации стратегии FCEV Vision 2030, которая направлена на разработку водородных топливных элементов и обойдётся в 6,7 миллиарда долларов.

К 2030 году концерн планирует выпускать ежегодно до 700 тысяч водородных силовых установок, причём их применение не будет ограничиваться автомобилями: они будут поставляться сторонним производителям автомобилей, судов, летательных аппаратов, железнодорожной и погрузочной техники.

В январе нынешнего года Hyundai представил серийный водородный кроссовер Nexo. Его электромотор выдаёт 163 л.с., а запас хода на одной заправке водородом (6,35 килограммов) составляет 600 километров.

Немецкие тюнеры превратят Chevrolet Corvette в шутинг-брейк

Фирма Bitter, которая в прошлом веке занималась постройкой купе и кабриолетов на базе серийных моделей Opel, опубликовала компьютерные рендеры Chevrolet Corvette, превращённого в двухдверный универсал. Настоящий автомобиль покажут на Женевском автосалоне в 2020 году, а всего будет сделано 20 экземпляров, два из которых якобы уже заказаны.

Источник: Motor Authority (англ.)

Acura не будет создавать новые кроссоверы

Глава Acura Джон Икеда заявил, что в планы компании (премиального бренда Honda) не входит расширение линейки кроссоверов (сейчас их два: RDX и MDX) – этот вопрос возник после недавней премьеры Honda Passport. Вместо этого Acura будет активнее развивать свои седаны – ILX, TLX и RLX, несмотря на то, что доля кроссоверов в продажах фирмы составляет около 70 процентов, а ещё несколько лет назад ситуация была ровно противоположная.

Источник: Automotive News (англ.)

Дрэг двух Dodge Viper закончился взрывом

Дрэг-рейсинг считается одним из наиболее безопасных видов автоспорта, но и в нём случаются опасные инциденты – в Америке во время заезда двигатель Dodge Viper не выдержал нагрузок и очень эффектно загорелся!

We really hate to see something like this happen. This Viper blew the motor and dumped oil all over the tires which made it swerve into the wall. Good thing the driver was ok. —————————————————— Subscribe ► http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=hightechcorvette Fan Page ► http://facebook.com/HighTechCorvette Instagram ► https://instagram.com/hightechcorvette Twitter ► http://twitter.com/HTCorvette Snapchat ► hightechvette
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