Последний Maserati GranTurismo, интерьер новой BMW 4 серии и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Maserati прекратила производство моделей GranTurismo и GranCabrio. Они выпускались более 12 лет и за это время создано 28 805 купе и 11 715 кабриолетов. Последней стала двухдверка Maserati GranTurismo Zeda, выкрашенная сразу в три цвета с плавными переходами между ними.
Завод в Модене закроют на реконструкцию, чтобы в 2020 году приступить к сборке полноприводного спорткара Alfieri. Новая модель получит две силовые установки – гибридную и полностью электрическую.
Будете скучать по GranTurismo и GranCabrio?
Раскрыт интерьер новой BMW 4 серии
В Сети появились фотографии неприкрытого салона купе BMW 4 серии второго поколения. Сюрпризов в нём нет: передняя панель полностью повторяет «трёшку» серии G20, а отличия заключаются лишь в дверях с безрамочными окнами и двухместном заднем сиденье. Ожидается, что новую, 4 серию представят в 2020 году.
Источник: Carscoops (англ.)
Chery Tiggo 7 готовится сменить поколение
Китайская компания Chery представила первые тизеры кроссовера Tiggo 7 второго поколения, хотя оригинальной модели ещё не исполнилось и четырёх лет. Новинка получит увеличенный кузов, полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику, а также новые опции. Премьера «второго» Chery Tiggo 7 состоится до конца ноября.
Jaguar Land Rover не собирается создавать маленькие автомобили
Коммерческий директор Jaguar Land Rover Феликс Бротигем рассказал, что две британские марки не будут выпускать компактные модели. Он добавил, что самая короткая модель компании – кроссовер Range Rover Evoque – чуть больше, чем европейский лидер продаж – Volkswagen Golf. Поэтому в Jaguar Land Rover не видят смысла запускать в серию более маленькие автомобили.
Источник: Autocar (англ.)
Самый дорогой кабриолет Toyota принял участие в инаугурации
В Японии состоялась торжественная инаугурация императора Нарухито. Специально для мероприятия компания Toyota создала в единственном экземпляре кабриолет, построенный на базе представительского седана Century. Маршрут открытого автомобиля, в котором находились император и его супруга, составил 4,6 километра от дворца до резиденции Акасака в Токио, а по пути их приветствовали 119 тысяч жителей.