Последний Maserati GranTurismo, интерьер новой BMW 4 серии и другие новости за ночь

Компания Maserati прекратила производство моделей GranTurismo и GranCabrio. Они выпускались более 12 лет и за это время создано 28 805 купе и 11 715 кабриолетов. Последней стала двухдверка Maserati GranTurismo Zeda, выкрашенная сразу в три цвета с плавными переходами между ними.

Завод в Модене закроют на реконструкцию, чтобы в 2020 году приступить к сборке полноприводного спорткара Alfieri. Новая модель получит две силовые установки – гибридную и полностью электрическую.