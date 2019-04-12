Lada уйдёт из Европы, официальные фото среднемоторного Корвета и другие новости за ночь
Николай Андреев
«АвтоВАЗ» прекратит поставки автомобилей на европейский рынок – из-за ужесточения экологических норм. Но в компании подчёркивают, что надеются возобновить продажи на территории Евросоюза в будущем – с новой моделью, которую разработают совместно с партнёрами по альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Когда это произойдёт и что это будет за модель, не уточняется.
Источник: РБК
Среднемоторный Chevrolet Corvette представят 18 июля
Компания Chevrolet объявила дату премьеры купе Corvette нового поколения, который впервые получит среднемоторную компоновку. Тестовые прототипы ездят по американским дорогам с 2016 года, а теперь опубликованы официальные снимки новинки в камуфляже, сделанные в Нью-Йорке.
Ожидается, что новый Корвет получит как минимум три модификации: базовую, с атмосферным 6.2 V8, среднюю – с турбированным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.
Источник: Motor1 (англ.)
Bentley будет делать больше кроссоверов и дорогих моделей
Член совета директоров Bentley, отвечающий за инжиниринг, Вернер Титц заявил, что компания приняла решение отказаться от создания серийных спорткаров по мотивам концепт-каров EXP 10 Speed 6 и EXP 12 Speed 6e – спортивного купе и родстера с гибридными силовыми установками. Такие модели могли встать на ступеньку ниже модели Continental GT и иметь более доступный ценник, однако вместо этого Bentley делает ставку на автомобили класса Grand Tourer и кроссоверы.
Источник: Autocar (англ.)
Volvo обновит уже проданные машины
Компания Volvo объявила, что модели XC90, S90 и V90 Cross Country, выпущенные в 2016–2018 годах, смогут обновить программное обеспечение комплекса электронных ассистентов IntelliSafe. Новая прошивка позволит добавит функции предотвращения съезда на обочину и выезда на встречную полосу, мониторинга слепых зон с автоматическим подруливанием, а также автоматического торможения при угрозе фронтального столкновения.
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Самый злой Jaguar XE установил рекорд трека в Дубае
Седан Jaguar XE SV Project 8 с 600-сильным пятилитровым V8 установил абсолютный рекорд 5,39-километрового автодрома в Дубае. Автомобиль под управлением пилота и инженера компании Jaguar Land Rover Хави Баррио проехал трек за 2 минуты 18,81 секунды. 600-сильный седан выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.