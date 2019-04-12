Lada уйдёт из Европы, официальные фото среднемоторного Корвета и другие новости за ночь

Компания Chevrolet объявила дату премьеры купе Corvette нового поколения, который впервые получит среднемоторную компоновку. Тестовые прототипы ездят по американским дорогам с 2016 года, а теперь опубликованы официальные снимки новинки в камуфляже, сделанные в Нью-Йорке.

Ожидается, что новый Корвет получит как минимум три модификации: базовую, с атмосферным 6.2 V8, среднюю – с турбированным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.