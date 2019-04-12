Кабриолеты Aurus впервые проехали по Красной площади

Lada уйдёт из Европы, официальные фото среднемоторного Корвета и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

«АвтоВАЗ» прекратит поставки автомобилей на европейский рынок – из-за ужесточения экологических норм. Но в компании подчёркивают, что надеются возобновить продажи на территории Евросоюза в будущем – с новой моделью, которую разработают совместно с партнёрами по альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Когда это произойдёт и что это будет за модель, не уточняется.

Источник: РБК

Среднемоторный Chevrolet Corvette представят 18 июля

Компания Chevrolet объявила дату премьеры купе Corvette нового поколения, который впервые получит среднемоторную компоновку. Тестовые прототипы ездят по американским дорогам с 2016 года, а теперь опубликованы официальные снимки новинки в камуфляже, сделанные в Нью-Йорке.

Ожидается, что новый Корвет получит как минимум три модификации: базовую, с атмосферным 6.2 V8, среднюю – с турбированным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.

Источник: Motor1 (англ.)

Bentley будет делать больше кроссоверов и дорогих моделей

Концепт Bentley EXP 10 Speed 6 2015 года
Концепт Bentley EXP 12 Speed 6e 2017 года
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Концепт Bentley EXP 10 Speed 6 2015 года

Член совета директоров Bentley, отвечающий за инжиниринг, Вернер Титц заявил, что компания приняла решение отказаться от создания серийных спорткаров по мотивам концепт-каров EXP 10 Speed 6 и EXP 12 Speed 6e – спортивного купе и родстера с гибридными силовыми установками. Такие модели могли встать на ступеньку ниже модели Continental GT и иметь более доступный ценник, однако вместо этого Bentley делает ставку на автомобили класса Grand Tourer и кроссоверы.

Источник: Autocar (англ.)

Volvo обновит уже проданные машины

Volvo S90, V90 и V90 Cross Country

Компания Volvo объявила, что модели XC90, S90 и V90 Cross Country, выпущенные в 2016–2018 годах, смогут обновить программное обеспечение комплекса электронных ассистентов IntelliSafe. Новая прошивка позволит добавит функции предотвращения съезда на обочину и выезда на встречную полосу, мониторинга слепых зон с автоматическим подруливанием, а также автоматического торможения при угрозе фронтального столкновения.

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Самый злой Jaguar XE установил рекорд трека в Дубае

Седан Jaguar XE SV Project 8 с 600-сильным пятилитровым V8 установил абсолютный рекорд 5,39-километрового автодрома в Дубае. Автомобиль под управлением пилота и инженера компании Jaguar Land Rover Хави Баррио проехал трек за 2 минуты 18,81 секунды. 600-сильный седан выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Another record broken! The #Jaguar #XE #Project8 is now the fastest four-door, four-seater saloon in the world to lap the 5.39km Dubai Autodrome in 2:18.81 minutes! Follow us on our social channels: Facebook: http://facebook.com/JaguarMENA Twitter: @JaguarMENA Instagram: @JaguarMENA Join the conversation using #JaguarMENA Explore more about Jaguar: http://jaguar-me.com/ Travel with Jaguar: https://bit.ly/2KVptH5 Register and keep up to date: http://bit.ly/1nbhSCJ
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