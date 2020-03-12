В США тюнеров обязали заплатить 850 тысяч долларов за грязный выхлоп

Отставка BMW i8, возрождённый Ford Bronco и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания BMW официально подтвердила, что семей­ство i8, состоящее из купе и родстера, снимут с произ­водства в середине апреля. Прямого преемника у модели не будет. На прощание двухдверке устроили фотосессию в музее марки.

BMW считает модель самым массовым гибридным спорткаром в мире: общий объём выпуска в декабре 2019 года превысил 20 000 экзем­пляров. 374-сильная установка BMW i8 состоит из «турботройки» 1.5, 143-сильного электро­мотора и аккуму­лятора ёмкостью 11,8 кВт·ч. В России модель всё ещё можно купить, цены начинаются с 9 910 000 рублей за купе и с 11 610 000 рублей за родстер.

BMW i8 станет легендарной классикой?

Раскрыта внешность рамного Ford Bronco

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После появившихся снимков кроссовера Ford Bronco Sport, построенного на базе Фокуса, в Сеть выложили фото­графии старшей модели возрож­дённого семейства Bronco. Она получит рамную конструкцию, трёх- или пятидверные кузов и будет конкури­ровать с Jeep Wrangler. Ожидается, что премьера внедорожника состоится уже совсем скоро — 18 марта.

Источник: Bronco6G (англ.)

Alpina готовит новую модель

Немецкая фирма Alpina, известная по доработке автомо­билей BMW, опублико­вала тизер новой модели. Дата премьеры новинки пока держится в тайне. В 2019 году глава Alpina Андреас Бовензипен рассказал, что фирма создаст собствен­ную версию BMW X7 с бензиновым 4.4 V8, форсиро­ванным до более чем 600 сил, доработан­ной подвеской и новой выпускной системой. В продажу она поступит до конца 2020 года.

Ателье Gemballa превратит старый Porsche 911 во внедорожник

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Тюнинг-ателье Gemballa показало эскизы полно­приводного купе Avalanche 4x4, построенного на базе Porsche 911 предыдущего поколения (991). Первый экзем­пляр внедорожного суперкара выпустят в течение 2020 года, а после малая партия поступит в продажу. При этом уже ведётся разработка Gemballa Avalanche 4x4 на базе последнего Porsche 911 серии 992.

Посмотрите, как новая Audi RS6 легко набирает максимальные 305 км/ч

Автору канала AutoTopNL удалось прокатиться на универсале Audi RS6 Avant последнего поколения по немецкому безлимит­ному автобану. В базе у модели стоит ограни­читель на 250 км/ч, однако тестовый автомобиль оснащён опциональным пакетом, отодвига­ющим лимит до 305 км/ч. Посмотрите, как 600-сильный универсал добира­ется до этой отметки.

AUDI RS6 C8 305km/h TOP SPEED on AUTOBAHN (NO SPEED LIMIT) by AutoTopNL Subscribe to be the first to see new content! http://bit.ly/2aWQXw9 Check out our 100-200 GPS Scoreboard https://bit.ly/2PSakev Check out our Brand Store: http://IgnitionCollection.com Instagram: http://bit.ly/22Yp1yw AutoTopNL Facebook Fanpage: http://on.fb.me/1jlG5pQ #AutoTopNL UK: Auto-Top is an honest and pure car filming and testing company. We're not interested in eco & green (unless it's like, really superfast). Screaming exhausts, whining superchargers and blowing turbo's is what we want to hear! We review all sorts of performance cars. In the different playlists you can enjoy exhaust sounds, acceleration tests (0-100, 0-200) with launch control, onboard cams and the revving sound of each car. Exotic cars, hothatches, power sedans. We have it all! DE: Wir nehmen alle möglichen leistungsstarken Autos unter die Lupe. In den verschiedenen Playlists könnt ihr ausreizende Sounds genießen, Beschleunigungstests (0-100, 0-200) mit Startkontrolle, onboard-Kameras und den hochtourigen Sound der Autos. Exotische Autos, sportliche Kompaktwagen und kraftvolle Limousinen. Wir haben sie alle! FR: A travers les différentes playlists, vous pourrez apprécier des bruits d’échappements, des tests d’accélérations (0- 100, 0-200), des caméras embarquées ainsi que le son à l’accélération des voitures. Des voitures de rallyes aux berlines surpuissantes en passant par des bolides hors-norme...nous avons tout ce qu’il vous faut ! PL: Testujemy i oceniamy samochody - w naszych playlistach posłuchasz dźwięku silników, obejrzysz testy przyspieszenia (0-100, 0-200) z launch control, kamerami wewnątrz kabiny i wibrującym dźwiękiem każdego samochodu. Egzotyczne auta, hothatch, sportowe sedany - znajdziesz je wszystkie tutaj! IT: Auto-Top è una società che si occupa di riprese e test drive. Non siamo interessati a macchine che consumano o inquinano poco (a meno che non siamo veramente veloci). Noi vogliamo sentire scarichi che urlano e turbo che soffiano!! Facciamo recensioni su ogni tipo di auto sportiva. Nelle nostre playlist troverai sound di scarichi, riprese onboard, test di accelerazione con launch control (0-100, 0-200) e il suono unico e riconoscibile di ogni auto. Supersportive, hothatches e berline cavallate.. Proviamo di tutto!! ES: Auto-Top es una empresa de pruebas y grabación de coches sincera. No estamos interesados en la ecología. Tubos de escape rugiendo y motores echando humo, es todo lo que nos interesa oir! Hacemos reviews de todo tipo de coches. En las listas de reproducción podéis encontrar desde sonidos del ultramundo hasta tests de aceleración (0-100, 0-200), cámaras a bordo de los coches, hasta el sonido de aceleración de cada coche. Coches exóticos, coches compactos, deportivos. Lo tenemos todo!
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