Отставка BMW i8, возрождённый Ford Bronco и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания BMW официально подтвердила, что семейство i8, состоящее из купе и родстера, снимут с производства в середине апреля. Прямого преемника у модели не будет. На прощание двухдверке устроили фотосессию в музее марки.
BMW считает модель самым массовым гибридным спорткаром в мире: общий объём выпуска в декабре 2019 года превысил 20 000 экземпляров. 374-сильная установка BMW i8 состоит из «турботройки» 1.5, 143-сильного электромотора и аккумулятора ёмкостью 11,8 кВт·ч. В России модель всё ещё можно купить, цены начинаются с
BMW i8 станет легендарной классикой?
Раскрыта внешность рамного Ford Bronco
После появившихся снимков кроссовера Ford Bronco Sport, построенного на базе Фокуса, в Сеть выложили фотографии старшей модели возрождённого семейства Bronco. Она получит рамную конструкцию, трёх- или пятидверные кузов и будет конкурировать с Jeep Wrangler. Ожидается, что премьера внедорожника состоится уже совсем скоро — 18 марта.
Источник: Bronco6G (англ.)
Alpina готовит новую модель
Немецкая фирма Alpina, известная по доработке автомобилей BMW, опубликовала тизер новой модели. Дата премьеры новинки пока держится в тайне. В 2019 году глава Alpina Андреас Бовензипен рассказал, что фирма создаст собственную версию BMW X7 с бензиновым 4.4 V8, форсированным до более чем 600 сил, доработанной подвеской и новой выпускной системой. В продажу она поступит до конца 2020 года.
Ателье Gemballa превратит старый Porsche 911 во внедорожник
Тюнинг-ателье Gemballa показало эскизы полноприводного купе Avalanche 4x4, построенного на базе Porsche 911 предыдущего поколения (991). Первый экземпляр внедорожного суперкара выпустят в течение 2020 года, а после малая партия поступит в продажу. При этом уже ведётся разработка Gemballa Avalanche 4x4 на базе последнего Porsche 911 серии 992.
Посмотрите, как новая Audi RS6 легко набирает максимальные 305 км/ч
Автору канала AutoTopNL удалось прокатиться на универсале Audi RS6 Avant последнего поколения по немецкому безлимитному автобану. В базе у модели стоит ограничитель на