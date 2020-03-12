Отставка BMW i8, возрождённый Ford Bronco и другие новости за ночь

Компания BMW официально подтвердила, что семей­ство i8, состоящее из купе и родстера, снимут с произ­водства в середине апреля. Прямого преемника у модели не будет. На прощание двухдверке устроили фотосессию в музее марки.

BMW считает модель самым массовым гибридным спорткаром в мире: общий объём выпуска в декабре 2019 года превысил 20 000 экзем­пляров. 374-сильная установка BMW i8 состоит из «турботройки» 1.5, 143-сильного электро­мотора и аккуму­лятора ёмкостью 11,8 кВт·ч. В России модель всё ещё можно купить, цены начинаются с 9 910 000 рублей за купе и с 11 610 000 рублей за родстер.

