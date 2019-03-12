Новая Supra с двигателем от старой, секретный концепт Porsche и другие новости за ночь
Николай Андреев
Профессиональный дрифтер Дайго Сайто первым в мире установил в новое купе Toyota Supra двигатель 2JZ-GTE от предыдущей модели, которая выпускалась с 1993 года. Превращение новой «Супры» в 800-сильного дрифт-монстра заняло 42 дня, и теперь Сайто готов выступить на автомобиле в чемпионате D1GP.
Ранее американское тюнинг-ателье CX Racing объявило о разработке комплекта на Toyota Supra для замены оригинального 340-сильного мотора BMW на легендарный 2JZ-GTE для всех желающих.
Источник: Дайго Сайто
Porsche представил концепт гоночного 917 к юбилею модели
В этом году Porsche отмечает 50-летие легендарного гоночного автомобиля 917, который выиграл марафон «24 часа Ле-Мана» в 1970 и 1971 годах. В честь этого в музее компании готовится экспозиция, на которой впервые покажут концепт, разработанный командой дизайнеров и инженеров. Информации об этой машине нет – непонятно даже, когда он был создан. И в Porsche уже дали понять, что этот прототип навсегда останется в статусе концепта.
Источник: Motor1 (англ.)
Karma показала тизер новой модели
Калифорнийская фирма Karma Automotive проведёт премьеру сразу трёх моделей на Шанхайском автосалоне, который пройдёт в апреле, а пока показала изображение второй модели без названия. Этот автомобиль был создан совместно с итальянским ателье Pininfarina.
Источник: Autocar (англ.)
Хенрик Фискер готовит новый электромобиль
Бывший дизайнер компании Aston Martin Хенрик Фискер (который раньше владел компанией Fisker Automotive, позднее проданной китайскому концерну Wanxiang, переименовавшему её в Karma Automotive) опубликовал тизер электромобиля своей новой фирмы Fisker Inc. Некоторые технические характеристики новой модели раскроют 18 марта, а пока известна только цена – 40 тысяч долларов.
Источник: Хенрик Фискер
Ничего особенного – просто 913-сильный тягач жжёт резину
В Австралии очень любят жечь покрышки, стоя на одном месте. Один из профессионалов этого дела – Майкл Лэйк из компании Truckin Stainless. Он потратил семь лет и 50 тысяч долларов, до неузнаваемости преобразив старый грузовик по прозвищу Filthy (переводится как мерзкий, отвратительный). «Сердцем» жуткого тягача является дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом, выдающий 913 л.с. и 5423 Н·м крутящего момента. И несмотря на сумасшедший вид, Filthy полностью легален на обычных дорогах.