В России стали реже угонять автомобили. В лидерах – Lada, Toyota и Hyundai

Новая Supra с двигателем от старой, секретный концепт Porsche и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Профессиональный дрифтер Дайго Сайто первым в мире установил в новое купе Toyota Supra двигатель 2JZ-GTE от предыдущей модели, которая выпускалась с 1993 года. Превращение новой «Супры» в 800-сильного дрифт-монстра заняло 42 дня, и теперь Сайто готов выступить на автомобиле в чемпионате D1GP.

Ранее американское тюнинг-ателье CX Racing объявило о разработке комплекта на Toyota Supra для замены оригинального 340-сильного мотора BMW на легендарный 2JZ-GTE для всех желающих.

Источник: Дайго Сайто

Porsche представил концепт гоночного 917 к юбилею модели

Концепт Porsche 917
Оригинальный Porsche 917
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Концепт Porsche 917

В этом году Porsche отмечает 50-летие легендарного гоночного автомобиля 917, который выиграл марафон «24 часа Ле-Мана» в 1970 и 1971 годах. В честь этого в музее компании готовится экспозиция, на которой впервые покажут концепт, разработанный командой дизайнеров и инженеров. Информации об этой машине нет – непонятно даже, когда он был создан. И в Porsche уже дали понять, что этот прототип навсегда останется в статусе концепта.

Источник: Motor1 (англ.)

Karma показала тизер новой модели

Калифорнийская фирма Karma Automotive проведёт премьеру сразу трёх моделей на Шанхайском автосалоне, который пройдёт в апреле, а пока показала изображение второй модели без названия. Этот автомобиль был создан совместно с итальянским ателье Pininfarina.

Источник: Autocar (англ.)

Хенрик Фискер готовит новый электромобиль

Бывший дизайнер компании Aston Martin Хенрик Фискер (который раньше владел компанией Fisker Automotive, позднее проданной китайскому концерну Wanxiang, переименовавшему её в Karma Automotive) опубликовал тизер электромобиля своей новой фирмы Fisker Inc. Некоторые технические характеристики новой модели раскроют 18 марта, а пока известна только цена – 40 тысяч долларов.

Источник: Хенрик Фискер

Ничего особенного – просто 913-сильный тягач жжёт резину

В Австралии очень любят жечь покрышки, стоя на одном месте. Один из профессионалов этого дела – Майкл Лэйк из компании Truckin Stainless. Он потратил семь лет и 50 тысяч долларов, до неузнаваемости преобразив старый грузовик по прозвищу Filthy (переводится как мерзкий, отвратительный). «Сердцем» жуткого тягача является дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом, выдающий 913 л.с. и 5423 Н·м крутящего момента. И несмотря на сумасшедший вид, Filthy полностью легален на обычных дорогах.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 BOASTING a twin-turbo engine with more than 900hp – ‘Filthy’ is the world’s first full custom-road registered burnout truck. Owner Michael Lake, from ‘Truckin Stainless’ in Brisbane, Australia, spent seven years working days and nights in his shed to perfect his latest burnout model. A ‘burnout’ is the practice of keeping a vehicle stationary whilst spinning its wheels, causing the tyres to heat up and smoke due to friction. Michael, 42, built ‘Filthy’ specifically for the entertainment of burning out to crowds across Australia, but he also made sure to produce a vehicle that was practical and street-legal for his own pleasure. To find out more, click here: https://www.facebook.com/truckinstainless1/ Video Credits: Videographer / director: Dean Swindell Producer: Danny Baggott, Ruby Coote Editor: Ethan Edwards Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en
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