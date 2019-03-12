Новая Supra с двигателем от старой, секретный концепт Porsche и другие новости за ночь

Профессиональный дрифтер Дайго Сайто первым в мире установил в новое купе Toyota Supra двигатель 2JZ-GTE от предыдущей модели, которая выпускалась с 1993 года. Превращение новой «Супры» в 800-сильного дрифт-монстра заняло 42 дня, и теперь Сайто готов выступить на автомобиле в чемпионате D1GP.

Ранее американское тюнинг-ателье CX Racing объявило о разработке комплекта на Toyota Supra для замены оригинального 340-сильного мотора BMW на легендарный 2JZ-GTE для всех желающих.