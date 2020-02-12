Роскошный Kia Mohave для России, рекордное падение прибыли Daimler и другие новости за ночь

В открытой базе Росстандарта опубликовали сертификаци­онные документы на рамный внедорожник Kia Mohave с салоном на шесть мест. Два отдельных кресла на втором ряду появились у модели во время крупного обнов­ления в 2019 году. Они полагаются топ-версиям Mohave.

Производство шести- и семиместных внедорожников с 249-сильным дизельным 3.0 V6 и восьми­ступен­чатым «автоматом» для России наладят на заводе «Автотор» в Калинин­граде. О дате начала продаж информации пока нет.