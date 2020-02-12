В честь Nissan Skyline GT-R в Японии выпустили юбилейные марки

Роскошный Kia Mohave для России, рекордное падение прибыли Daimler и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В открытой базе Росстандарта опубликовали сертификаци­онные документы на рамный внедорожник Kia Mohave с салоном на шесть мест. Два отдельных кресла на втором ряду появились у модели во время крупного обнов­ления в 2019 году. Они полагаются топ-версиям Mohave.

Производство шести- и семиместных внедорожников с 249-сильным дизельным 3.0 V6 и восьми­ступен­чатым «автоматом» для России наладят на заводе «Автотор» в Калинин­граде. О дате начала продаж информации пока нет.

Источник: Росстандарт

Daimler отчитался о рекордно низкой прибыли

Концерн Daimler отчитался о финансовых результатах за 2019 год. Чистая прибыль компании в прошлом году упала на 60 процентов, до 2,7 миллиарда евро, что стало худшим резуль­татом за десять лет. Это связано с большими расходами на создание гибридов и электро­мобилей, а также с выплатами различных штрафов. При этом выручка выросла на 3 процента, до 172,7 миллиарда евро.

Исполнительный директор Daimler Ола Каллениус объявил о принятии экстренных мер по снижению расходов и наращи­ванию прибыли. Ради этого к концу 2022 года сократят более 10 000 работников и 10 процентов менеджеров, а также оптими­зируют модельный ряд. Согласно слухам, откажутся от купе и кабриолета Mercedes-Benz S-класса, компактвэна B-класса, седана CLS и лифтбека Mercedes-AMG GT.

Yamaha представила свой первый электромотор для автомобилей

An electric motor unit developed by Yamaha Motor that achieves the industry-leading high power density for automobiles and other types of vehicles. #YamahaMotor

Компания Yamaha показала электродвигатель, который можно устанав­ливать на мото­циклы, автомобили и другую технику. Агрегат с синхронным магнитом в зави­симости от модифи­кации способен развивать от 48 до 272 лоша­диных сил. Самую мощную версию электро­мотора испытали на купе Alfa Romeo 4С, которое сняли с производ­ства. Yamaha уже начала принимать заявки от мото- и автопроиз­водителей на новый электро­двигатель.

Самый мощный VW Golf почти лишился маскировки

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На испытаниях замечен прототип нового Volkswagen Golf R с минимальным камуфляжем. Хот-хэтч получит передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, большие тормозные диски с синими суппортами и четыре патрубка выпускной системы. По последней информации, Golf R оснастят 333-сильной двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» и полным приводом. R-версия дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде в июле.

Источник: Motor1 (англ.)

Сможете отличить R-версию от обычного Volkswagen Golf?

Посмотрите на гиганский фургон высотой четыре метра

Автор канала Barcroft Cars встретился с создателем двухэтажного Volkswagen T1 и показал его во всех деталях. Огромный автомобиль построен в масштабе 2:1 на базе старой пожарной машины. Он имеет кучу разной светодиодной подсветки и 85 динамиков — чтобы его было не только хорошо видно, но и слышно издалека.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 85 SPEAKERS, neon lights, and an incredible 13ft 2” height are just some of the incredible features on a giant replica VW bus. Kirk Strawn is the owner of Walter The Bus, a super-sized version of the Volkswagen classic custom-built on the chassis of a 1963 fire truck. Once Kirk and friends discovered the truck in a junk yard, they decided to build the world’s biggest VW bus and Walter, named after the Walter Truck Company that originally built the fire truck, was born. Kirk, of Arizona, told Barcroft Studios: “There’s always a smile whenever anybody sees Walter. You just don’t see something like this driving the road every day.” Videographer / director: Andrew Keil Producer: Frazer Randalls Editor: Ian Phillips Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en
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