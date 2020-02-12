Роскошный Kia Mohave для России, рекордное падение прибыли Daimler и другие новости за ночь
Николай Андреев
В открытой базе Росстандарта опубликовали сертификационные документы на рамный внедорожник Kia Mohave с салоном на шесть мест. Два отдельных кресла на втором ряду появились у модели во время крупного обновления в 2019 году. Они полагаются топ-версиям Mohave.
Производство шести- и семиместных внедорожников с 249-сильным дизельным 3.0 V6 и восьмиступенчатым «автоматом» для России наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. О дате начала продаж информации пока нет.
Источник: Росстандарт
Daimler отчитался о рекордно низкой прибыли
Концерн Daimler отчитался о финансовых результатах за 2019 год. Чистая прибыль компании в прошлом году упала на 60 процентов, до 2,7 миллиарда евро, что стало худшим результатом за десять лет. Это связано с большими расходами на создание гибридов и электромобилей, а также с выплатами различных штрафов. При этом выручка выросла на 3 процента, до 172,7 миллиарда евро.
Исполнительный директор Daimler Ола Каллениус объявил о принятии экстренных мер по снижению расходов и наращиванию прибыли. Ради этого к концу 2022 года сократят более 10 000 работников и 10 процентов менеджеров, а также оптимизируют модельный ряд. Согласно слухам, откажутся от купе и кабриолета Mercedes-Benz
Yamaha представила свой первый электромотор для автомобилей
Компания Yamaha показала электродвигатель, который можно устанавливать на мотоциклы, автомобили и другую технику. Агрегат с синхронным магнитом в зависимости от модификации способен развивать от 48 до 272 лошадиных сил. Самую мощную версию электромотора испытали на купе Alfa Romeo 4С, которое сняли с производства. Yamaha уже начала принимать заявки от мото- и автопроизводителей на новый электродвигатель.
Самый мощный VW Golf почти лишился маскировки
На испытаниях замечен прототип нового Volkswagen Golf R с минимальным камуфляжем. Хот-хэтч получит передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, большие тормозные диски с синими суппортами и четыре патрубка выпускной системы. По последней информации, Golf R оснастят 333-сильной двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» и полным приводом. R-версия дебютирует на Фестивале скорости в британском Гудвуде в июле.
Источник: Motor1 (англ.)
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