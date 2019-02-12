Alpina «зарядила» обновлённую семёрку BMW и другие новости за ночь

Баварское ателье Alpina представило обновлённую версию флагманского седана B7, который построен на базе уже рестайлинговой BMW 7 серии. У Alpina B7 – модернизированный битурбомотор V8 4.4, который выдаёт прежние 608 л.с., но на максимальную тягу в 800 Н·м этот двигатель выходит уже на 2000 об/мин вместо прежних 3000 об/мин. Время разгона до сотни сократилось на 0,1 секунды и теперь занимает 3,6 секунды. Максималка не изменилась – 330 км/ч.

От обычной «семёрки» Alpina B7 отличается аэродинамическим обвесом с круглыми выпускными патрубками, фирменными колёсами диаметром 20 или 21 дюйм и отделкой салона кожей Lavalina (фотографий интерьера пока нет). В продажу Alpina B7 поступит в третьем квартале 2019 года. Европейская цена начинается с 154 800 евро (11,5 миллиона рублей).