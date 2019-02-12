Alpina «зарядила» обновлённую семёрку BMW и другие новости за ночь
Баварское ателье Alpina представило обновлённую версию флагманского седана B7, который построен на базе уже рестайлинговой BMW 7 серии. У Alpina B7 – модернизированный битурбомотор V8 4.4, который выдаёт прежние 608 л.с., но на максимальную тягу в 800 Н·м этот двигатель выходит уже на 2000 об/мин вместо прежних 3000 об/мин. Время разгона до сотни сократилось на 0,1 секунды и теперь занимает 3,6 секунды. Максималка не изменилась – 330 км/ч.
От обычной «семёрки» Alpina B7 отличается аэродинамическим обвесом с круглыми выпускными патрубками, фирменными колёсами диаметром 20 или 21 дюйм и отделкой салона кожей Lavalina (фотографий интерьера пока нет). В продажу Alpina B7 поступит в третьем квартале 2019 года. Европейская цена начинается с 154 800 евро (11,5 миллиона рублей).
Источник: Motor1 (англ.)
Volkswagen Jetta может получить заряженную версию R
Вице-президент по продажам и маркетингу американского офиса Volkswagen Деррик Хатами рассказал, что компания настроена сделать из седана Jetta серьёзный спортивный автомобиль. По его мнению, мощный седан Jetta может привлечь больше покупателей, чем хот-хэтчи Golf GTI/R. В феврале на автосалоне в Чикаго Volkswagen представил 231-сильный переднеприводный седан Jetta GLI, который позаимствовал мотор у Golf GTI. VW Golf R оснащается двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 300 л.с. и полным приводом.
Источник: Motor Trend (англ.)
Seat покажет непонятный концепт на мобильной выставке
Фирма Seat опубликовала тизер концепт-кара, который представят на Международном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне 25 февраля 2019 года. Глава Seat Лука ди Мео заявил, что автопроизводитель предложит новые продукты для мобильности, которые станут ключевыми в городах будущего. Никаких подробностей о новинке нет.
Седаны Jaguar XE и XF заменят одним электромобилем
Вместо нового поколения XE и XF компания Jaguar в 2023 году выпустит один электромобиль. Его создадут на алюминиевой платформе MLA, которая поддерживает создание автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками и полностью электрическими моторами. К 2025 году именно на ней будут базироваться все ключевые модели Jaguar и Land Rover.
Источник: Autocar (англ.)
Американские уличные гонщики перекрыли шоссе. Полиция недовольна
В городе Нэшвилл живут отчаянные любители погонять. Им не хватило заездов по пустым пригородным дорогам и они решили покрутить «пончики» на шоссе, устроив огромную пробку. Местная полиция назвала это вопиющим пренебрежением к общественной безопасности и начала поиск нарушителей.