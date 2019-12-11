7 фактов про новый Chevrolet Tahoe, ставший дизельным

Последний тизер нового Mercedes-Benz GLA, автомобили от китайского производителя смартфонов и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

The roomier and sleeker 2020 Mercedes GLA compact crossover will have its official debut on December 11. More here: https://www.carscoops.com/2019/12/2020-mercedes-benz-gla-sheds-most-camouflage-two-days-before-debut/ . ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------

Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик, в котором мелькает непри­крытый GLA второго поколения. Похоже, автопро­изводитель намекает, что кроссовер улучшит свои внедорожные качества. Все подроб­ности о новинке станут известны уже сегодня днём, после официальной презентации.

Компания OPPO планирует выпускать автомобили

Основатель и президент компании OPPO Electronics Тони Чэнь заявил, что произво­дитель смартфонов в долго­срочной перс­пективе собирается выйти на автомо­бильный рынок, однако это произойдёт не раньше, чем через десять лет. Пока же фирма объявила, что в ближайшие три года инвести­рует семь милли­ардов долларов на развитие техно­логий в сфере мобильных устройств.

Источник: IThome (кит.)

Слышали про OPPO раньше?

Семейство Audi RS5 слегка изменилось

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Купе и лифтбек Audi RS5 прошли плановое обнов­ление спустя пару месяцев после премьеры рестайлинговых A5 и S5. Самые мощные модифи­кации сохранили 2,9-литровый битурбиро­ванный V6 с отдачей 450 л.с. (600 Н·м), восьми­ступен­чатый «автомат» и полный привод. Купе и лифтбек разгоня­ются до «сотни» за 3,9 секунды, а макси­мальная скорость составляет 250 км/ч или 280 км/ч с опци­ональным пакетом RS dynamic.

Снаружи на Audi RS5 изменились светодиодная оптика и бамперы, а в салоне появилась новая мульти­­медийка MIB 3 с сенсорным экраном, который сменил враща­ющуюся шайбу-контроллер MMI – вместо неё на центральном тоннеле теперь есть отсек для вещей. В Германии начальная стоимость мощных купе и лифтбека одинакова — 83 500 евро (5,9 миллиона рублей).

Болгары доработали салон Tesla Model 3

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Болгарское тюнинг-ателье Vilner переделало интерьер электро­мобиля Tesla Model 3, который многие считают слишком мини­мали­стичным и скучным. Тюнеры попытались исправить это с помощью ярких оран­жевых и бирюзовых вставок из ткани и искус­ственной кожи. Оранжевыми стали даже ремни безопас­ности. О стоимости доработок инфор­мации нет.

Послушайте, как звучит 1622-сильный Koenigsegg Jesko

Компания Koenigsegg опубликовала видео с теста силовой установки гиперкара Jesko, пред­ставленного в марте на Женевском автосалоне. Купе оснащено пяти­литровым V8, который на этаноле Е85 выдаёт 1622 лоша­диные силы. Расчётная макси­мальная скорость достигает 482 км/ч. Всего плани­руется выпустить 125 экзем­пляров модели.

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