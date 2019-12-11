Последний тизер нового Mercedes-Benz GLA, автомобили от китайского производителя смартфонов и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик, в котором мелькает неприкрытый GLA второго поколения. Похоже, автопроизводитель намекает, что кроссовер улучшит свои внедорожные качества. Все подробности о новинке станут известны уже сегодня днём, после официальной презентации.
Компания OPPO планирует выпускать автомобили
Основатель и президент компании OPPO Electronics Тони Чэнь заявил, что производитель смартфонов в долгосрочной перспективе собирается выйти на автомобильный рынок, однако это произойдёт не раньше, чем через десять лет. Пока же фирма объявила, что в ближайшие три года инвестирует семь миллиардов долларов на развитие технологий в сфере мобильных устройств.
Источник: IThome (кит.)
Слышали про OPPO раньше?
Семейство Audi RS5 слегка изменилось
Купе и лифтбек Audi RS5 прошли плановое обновление спустя пару месяцев после премьеры рестайлинговых A5 и S5. Самые мощные модификации сохранили 2,9-литровый битурбированный V6 с отдачей 450 л.с. (600 Н·м), восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. Купе и лифтбек разгоняются до «сотни» за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет
Снаружи на Audi RS5 изменились светодиодная оптика и бамперы, а в салоне появилась новая мультимедийка MIB 3 с сенсорным экраном, который сменил вращающуюся шайбу-контроллер MMI – вместо неё на центральном тоннеле теперь есть отсек для вещей. В Германии начальная стоимость мощных купе и лифтбека одинакова — 83 500 евро (5,9 миллиона рублей).
Болгары доработали салон Tesla Model 3
Болгарское тюнинг-ателье Vilner переделало интерьер электромобиля Tesla Model 3, который многие считают слишком минималистичным и скучным. Тюнеры попытались исправить это с помощью ярких оранжевых и бирюзовых вставок из ткани и искусственной кожи. Оранжевыми стали даже ремни безопасности. О стоимости доработок информации нет.
Послушайте, как звучит 1622-сильный Koenigsegg Jesko
Компания Koenigsegg опубликовала видео с теста силовой установки гиперкара Jesko, представленного в марте на Женевском автосалоне. Купе оснащено пятилитровым V8, который на этаноле Е85 выдаёт 1622 лошадиные силы. Расчётная максимальная скорость достигает