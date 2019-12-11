Последний тизер нового Mercedes-Benz GLA, автомобили от китайского производителя смартфонов и другие новости за ночь

Купе и лифтбек Audi RS5 прошли плановое обнов­ление спустя пару месяцев после премьеры рестайлинговых A5 и S5. Самые мощные модифи­кации сохранили 2,9-литровый битурбиро­ванный V6 с отдачей 450 л.с. (600 Н·м), восьми­ступен­чатый «автомат» и полный привод. Купе и лифтбек разгоня­ются до «сотни» за 3,9 секунды, а макси­мальная скорость составляет 250 км/ч или 280 км/ч с опци­ональным пакетом RS dynamic.

Снаружи на Audi RS5 изменились светодиодная оптика и бамперы, а в салоне появилась новая мульти­­медийка MIB 3 с сенсорным экраном, который сменил враща­ющуюся шайбу-контроллер MMI – вместо неё на центральном тоннеле теперь есть отсек для вещей. В Германии начальная стоимость мощных купе и лифтбека одинакова — 83 500 евро (5,9 миллиона рублей).