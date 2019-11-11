Интерьер кроссовера Genesis, Tesla Roadster за 250 долларов и другие новости за ночь

Компания Tesla начала продажи масштабных (1:18) копий модели Roadster второго поколения по 250 долларов (16 000 рублей) за штуку. Каждый экземпляр выполнен из более чем 180 пластиковых и металлических деталей, у него открываются двери и крышка багажника, снимается часть крыши, поворачиваются колёса, а в салоне есть тканевые ремни безопасности.

Настоящий Tesla Roadster представили в 2017 году. Начало производства электрического суперкара, который сможет разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 1,9 секунды, запланировано на 2020 год.