Интерьер кроссовера Genesis, Tesla Roadster за 250 долларов и другие новости за ночь
Николай Андреев
Благодаря корейским фотошпионам теперь известно, как выглядит салон Genesis GV80. Первый кроссовер премиального бренда Hyundai получил двухспицевый руль и массивный центральный тоннель с тремя шайбами – для управления коробкой передач, мультимедийной системой и режимами движения. Также для модели будет предлагаться аналоговая приборная панель, что уже является редкостью в премиум-сегменте. Ожидается, что премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года.
Источник: Bobaedream (кор.)
Понравился салон кроссовера Genesis?
Новый Tesla Roadster поступил в продажу в виде масштабной модели
Компания Tesla начала продажи масштабных (1:18) копий модели Roadster второго поколения по 250 долларов (16 000 рублей) за штуку. Каждый экземпляр выполнен из более чем 180 пластиковых и металлических деталей, у него открываются двери и крышка багажника, снимается часть крыши, поворачиваются колёса, а в салоне есть тканевые ремни безопасности.
Настоящий Tesla Roadster представили в 2017 году. Начало производства электрического суперкара, который сможет разгоняться до 60 миль в час
Немцы воссоздали Берлинскую стену из Трабантов
В Германии 9 ноября отметили тридцатую годовщину падения Берлинской стены. В честь этого события клуб владельцев восточно-германских автомобилей Trabant устроил парад в немецкой столице. Сначала 65 автомобилей выстроились вдоль уже несуществующей преграды, образовав импровизированную стену, а после они проехали через ворота бывшей пограничной зоны.
Источник: Autoblog (англ.)
В США электрокары обогнали по продажам машины с «механикой»
Агентство J.D. Power выяснило, что в третьем квартале нынешнего года в США впервые в истории продали больше автомобилей с электрическими силовыми установками, чем машин с механической коробкой передач. Они заняли долю рынка в 1,9 и 1,1 процента соответственно. По данным авторов исследования, это связано с тем, что с американского рынка ушли множество бюджетных автомобилей, оснащённых «механикой», и теперь данный вид трансмиссии в основном можно встретить только на суперкарах.
Источник: Driving (англ.)
135000-сильный болид преодолел новую скоростную планку
Реактивный болид Bloodhound LSR на 20-километровой прямой в южноафриканской пустыне Калахари смог разогнаться до 501 мили в час