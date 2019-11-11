Дешевый кроссовер Toyota, заброшенные легенды и другие события недели

Интерьер кроссовера Genesis, Tesla Roadster за 250 долларов и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Благодаря корейским фотошпионам теперь известно, как выглядит салон Genesis GV80. Первый кроссовер премиального бренда Hyundai получил двухспицевый руль и массивный центральный тоннель с тремя шайбами – для управления коробкой передач, мультимедийной системой и режимами движения. Также для модели будет предлагаться аналоговая приборная панель, что уже является редкостью в премиум-сегменте. Ожидается, что премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года.

Источник: Bobaedream (кор.)

Понравился салон кроссовера Genesis?

Новый Tesla Roadster поступил в продажу в виде масштабной модели

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Компания Tesla начала продажи масштабных (1:18) копий модели Roadster второго поколения по 250 долларов (16 000 рублей) за штуку. Каждый экземпляр выполнен из более чем 180 пластиковых и металлических деталей, у него открываются двери и крышка багажника, снимается часть крыши, поворачиваются колёса, а в салоне есть тканевые ремни безопасности.

Настоящий Tesla Roadster представили в 2017 году. Начало производства электрического суперкара, который сможет разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 1,9 секунды, запланировано на 2020 год.

Немцы воссоздали Берлинскую стену из Трабантов

В Германии 9 ноября отметили тридцатую годовщину падения Берлинской стены. В честь этого события клуб владельцев восточно-германских автомобилей Trabant устроил парад в немецкой столице. Сначала 65 автомобилей выстроились вдоль уже несуществующей преграды, образовав импровизированную стену, а после они проехали через ворота бывшей пограничной зоны.

Источник: Autoblog (англ.)

В США электрокары обогнали по продажам машины с «механикой»

Агентство J.D. Power выяснило, что в третьем квартале нынешнего года в США впервые в истории продали больше автомобилей с электрическими силовыми установками, чем машин с механической коробкой передач. Они заняли долю рынка в 1,9 и 1,1 процента соответственно. По данным авторов исследования, это связано с тем, что с американского рынка ушли множество бюджетных автомобилей, оснащённых «механикой», и теперь данный вид трансмиссии в основном можно встретить только на суперкарах.

Источник: Driving (англ.)

135000-сильный болид преодолел новую скоростную планку

Реактивный болид Bloodhound LSR на 20-километровой прямой в южноафриканской пустыне Калахари смог разогнаться до 501 мили в час (806,3 км/ч). В течение нескольких недель испытатели попробуют преодолеть 600 миль в час (965,6 км/ч), а главная цель – установление абсолютного рекорда наземной скорости. Действующий рекорд (1228 км/ч) держится с 1998 года.

Watch as the team completes run profile 6 and goes 501mph with a double chute deployment. --------- We’d love to hear from you! Please let us know what you think or any questions you’d like answering in the comments section below. Don't forget to subscribe to our channel to never miss any of our exclusive videos about Bloodhound LSR: http://bit.ly/31C1RyT http://www.bloodhoundlsr.com/ https://www.instagram.com/Bloodhound_LSR/ https://www.facebook.com/BLOODHOUNDSSC/ https://twitter.com/Bloodhound_LSR https://www.linkedin.com/company/35648633/admin/
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