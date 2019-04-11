Будущее седанов Infiniti, новый кроссовер Kia и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Infiniti опубликовала первое изображение концептуального спортседана Qs Inspiration, который прямо называют предвестником будущей серийной модели (правда, пока непонятно какой). В Сети появились фотографии и с других ракурсов.
Подтверждено, что концепт построен на новой «универсальной» платформе, спроектированной специально для электромобилей, и оснащён полным приводом e-AWD. Мировая премьера Infiniti Qs Inspiration состоится 16 апреля на автосалоне в Шанхае.
Tesla Model 3 стал абсолютным лидером продаж в Швейцарии
Электрический седан Tesla Model 3 в марте 2019 года стал самой популярной моделью швейцарского рынка. За месяц в Швейцарии было продано 1094 Model 3, далее идёт Skoda Octavia (801 автомобиль) и Volkswagen Golf (546 экземпляров). У электромобиля неплохо складываются дела и в других странах Европы: по итогам февраля Tesla Model 3 стала самым продаваемым электрическим автомобилем в Старом Свете и самым продаваемым седаном, обогнав седаны Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса.
Источник: Electrek (англ.)
Смогла бы Тесла стать лидером продаж у нас?
Организаторы автосалона в Нью-Йорке случайно раскрыли концепт Kia
Компания Kia привезёт в Нью-Йорк концепт-кар Habaniro – об стало известно из информационной рассылки от организаторов выставки. Картинка в письме плохого качества, но и по ней видно, что концептуальный кроссовер не похож на другие модели марки: у него нет даже фирменной решётки радиатора «улыбка тигра». Подробности о Kia Habaniro расскажут в день открытия автосалона – 17 апреля.
Источник: Сarvariety (англ.)
Новый Mercedes-Benz GLS показал спортивный обвес
На том же Нью-Йоркском автосалоне покажут серийный Mercedes-Benz GLS. Мы уже знаем, что по колёсной базе он перегонит главного конкурента – BMW X7. А теперь появились фотографии самого большого кроссовера Mercedes-Benz в AMG-обвесе с минимальным количеством камуфляжной плёнки.
Источник: Сarscoops (англ.)
Молочные реки? Молочный фонтан!
В Техасе водитель молоковоза заснул за рулём и вылетел с дороги – цистерна не выдержала и треснула. Никто не пострадал, но спасательным службам потом пришлось долго очищать дорогу.