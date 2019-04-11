Toyota RAV4 научился вызывать вертолёт. Но только в Японии

Будущее седанов Infiniti, новый кроссовер Kia и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Компания Infiniti опубликовала первое изображение концептуального спортседана Qs Inspiration, который прямо называют предвестником будущей серийной модели (правда, пока непонятно какой). В Сети появились фотографии и с других ракурсов.

Infiniti Qs Inspiration
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Infiniti Qs Inspiration

Подтверждено, что концепт построен на новой «универсальной» платформе, спроектированной специально для электромобилей, и оснащён полным приводом e-AWD. Мировая премьера Infiniti Qs Inspiration состоится 16 апреля на автосалоне в Шанхае.

Tesla Model 3 стал абсолютным лидером продаж в Швейцарии

Tesla Model 3

Электрический седан Tesla Model 3 в марте 2019 года стал самой популярной моделью швейцарского рынка. За месяц в Швейцарии было продано 1094 Model 3, далее идёт Skoda Octavia (801 автомобиль) и Volkswagen Golf (546 экземпляров). У электромобиля неплохо складываются дела и в других странах Европы: по итогам февраля Tesla Model 3 стала самым продаваемым электрическим автомобилем в Старом Свете и самым продаваемым седаном, обогнав седаны Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса.

Источник: Electrek (англ.)

Смогла бы Тесла стать лидером продаж у нас?

Организаторы автосалона в Нью-Йорке случайно раскрыли концепт Kia

Компания Kia привезёт в Нью-Йорк концепт-кар Habaniro – об стало известно из информационной рассылки от организаторов выставки. Картинка в письме плохого качества, но и по ней видно, что концептуальный кроссовер не похож на другие модели марки: у него нет даже фирменной решётки радиатора «улыбка тигра». Подробности о Kia Habaniro расскажут в день открытия автосалона – 17 апреля.

Источник: Сarvariety (англ.)

Новый Mercedes-Benz GLS показал спортивный обвес

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На том же Нью-Йоркском автосалоне покажут серийный Mercedes-Benz GLS. Мы уже знаем, что по колёсной базе он перегонит главного конкурента – BMW X7. А теперь появились фотографии самого большого кроссовера Mercedes-Benz в AMG-обвесе с минимальным количеством камуфляжной плёнки.

Источник: Сarscoops (англ.)

Молочные реки? Молочный фонтан! 

В Техасе водитель молоковоза заснул за рулём и вылетел с дороги – цистерна не выдержала и треснула. Никто не пострадал, но спасательным службам потом пришлось долго очищать дорогу.

Traffic cams in Grand Prairie caught a milk truck crashing off of I-30. Fortunately, the driver only suffered minor injuries. VIDEO: Grand Prairie Fire Department
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