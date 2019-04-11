Будущее седанов Infiniti, новый кроссовер Kia и другие новости за ночь

Компания Kia привезёт в Нью-Йорк концепт-кар Habaniro – об стало известно из информационной рассылки от организаторов выставки. Картинка в письме плохого качества, но и по ней видно, что концептуальный кроссовер не похож на другие модели марки: у него нет даже фирменной решётки радиатора «улыбка тигра». Подробности о Kia Habaniro расскажут в день открытия автосалона – 17 апреля.