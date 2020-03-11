Премиальный «китаец» для России, перенос премьеры электрического Cadillac и другие новости за ночь
Николай Андреев
В открытой базе Росстандарта появились сертификационные документы на 4,8-метровый кроссовер TXL премиального бренда китайской Exeed, принадлежащего Chery. По габаритам модель близка к Kia Sorento Prime, но новинка может быть только пятиместной. В списке оснащения вседорожника значатся колёсные диски диаметром 18 или 19 дюймов, панорамная крыша, электропривод пятой двери и двухзонный климат-контроль.
В Россию Exeed TXL приедет с 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 186 л.с. (275 Н·м) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный. Российские продажи кроссовера начнутся в третьем квартале 2020 года.
Источник: Росстандарт
Рассмотрели бы Exeed TXL для покупки?
Премьеру электрокроссовера Cadillac отложили из-за коронавируса
Компания Cadillac из-за вспышки коронавируса отменила презентацию электрического кроссовера Lyriq, которая должна была пройти 2 апреля. Новая дата премьеры пока не определена. Дополнительно концерн General Motors временно отказался от проведения других массовых мероприятий, включая тест-драйвы новых моделей с большим количеством журналистов.
Источник: Automotive News (англ.)
Автомобильной персоной года стал глава группы PSA
Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) назвали персоной 2020 года Карлоса Тавареса, председателя правления группы PSA. Он улучшил финансовые показатели компаний Peugeot и Citroen, а также удачно приобрёл марки Opel и Vauxhall, сделав их прибыльными. Ещё Таварес добился объединения с концерном FCA (Fiat Chrysler), став генеральным директором новой корпорации, которая занимает четвёртое место в мире по объёму производства (около 8,7 миллиона автомобилей в год).
Mercedes-Benz обновил модель Vito
Грузовую и пассажирскую версии Mercedes-Benz Vito модернизировали спустя год после обновления более дорогого вэна V-класса. Vito получил новую решётку радиатора, адаптивный круиз-контроль, пневмоподвеску Airmatic, цифровое зеркало заднего вида, новую обивку сидений и доработанные мультимедийные системы, которые теперь поддерживают Android Auto и Apple CarPlay. В Европе продажи новинок начнутся в апреле.
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