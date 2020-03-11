Премиальный «китаец» для России, перенос премьеры электрического Cadillac и другие новости за ночь

В открытой базе Росстандарта появились сертификационные документы на 4,8-метровый кроссовер TXL премиального бренда китайской Exeed, принадлежащего Chery. По габаритам модель близка к Kia Sorento Prime, но новинка может быть только пятиместной. В списке оснащения вседорожника значатся колёсные диски диаметром 18 или 19 дюймов, панорамная крыша, электропривод пятой двери и двухзонный климат-контроль.

В Россию Exeed TXL приедет с 1,6-литровой «турбочетвёркой» мощностью 186 л.с. (275 Н·м) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный. Российские продажи кроссовера начнутся в третьем квартале 2020 года.