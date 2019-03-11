Шёл за BMW, купил Volkswagen: между какими марками выбирают покупатели автомобилей

Новый кроссовер Tesla, электромобиль Porsche и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

На прошлой неделе глава компании Tesla Илон Маск рассказал о дате премьеры кроссовера Model Y – она состоится уже 14 марта. Пока же фирма подогревает интерес к мировому дебюту новинки тизером – и кажется, этот кроссовер будет очень похожим на седан Model 3.

Источник: Electrek (англ.)

Названа дата начала производства электрического Porsche Taycan

Концепт Porsche Mission E

Компания Porsche похвасталась спросом на свой первый серийный электромобиль Taycan – более 20 000 человек по всему миру оставили предзаказ с первоначальным взносом в 2500 евро. При этом автомобиль официально ещё не представлен и нет даже точной даты премьеры. Зато теперь известно, что серийный выпуск автомобиля начнётся в сентябре 2019 года.

Новый «Гольф» засветился в фирменном цвете

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Фотошпионы в очередной раз поймали хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, и уже не в чёрном, а в ярком зелёном цвете, который не скрывает гранёный дизайн кузова. Премьера модели состоится в 2019 году.

Источник: Autoevolution (англ.) 

McLaren готовит четырёхместную модель

Первый McLaren из серии GT

Глава McLaren Майк Флюитт рассказал, что в планы компании входит создание суперкара с посадочной формулой 2+2 (сзади появятся небольшие сиденья), который войдёт в новую линейку «комфортных» моделей GT (Grand Tourer). Однако появится он ещё не скоро – только после 2025 года. А пока инженеры фирмы будут работать над тем, как совместить среднемоторную компоновку и дополнительные места для пассажиров.

Источник: Autocar (англ.)

Посмотрите на самые крутые суперкары Женевы

На Женевский автосалон приехало множество очень дорогих и быстрых автомобилей – а мы собрали для вас самые интересные.

Машины, не вошедшие в это видео: – Самая дорогая машина в мире Bugatti La Voiture Noire: https://autoru.me/FJbLX – Суперкар с максималкой под 500 км/ч Koenigsegg Jesko: https://autoru.me/FJeXX – Новейшая Ferrari – F8 Tributo: https://autoru.me/FKxS5 Машины из этого видео: 0:31 Pininfarina Battista 2:43 Italdesign DaVinci 5:30 GFG Kangaroo 8:25 Ginetta Akula 11:15 Aston Martin Valkyrie и другие 16:38 Открытые Lamborghini Huracan Evo и Aventador SVJ 19:00 Mercedes-AMG GT R Roadster 20:52 Hispano-Suiza Carmen Пока одни люди делают быстрые и мощные спортивные тачки, а другие люди их покупают, у этого мира есть автомобильное будущее. А если судить по Женевскому автосалону, будущее это выглядит большим и светлым – ведь суперкаров сюда приехало великое множество! #женева2019 #gims2019
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