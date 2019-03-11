Новый кроссовер Tesla, электромобиль Porsche и другие новости за ночь

Компания Porsche похвасталась спросом на свой первый серийный электромобиль Taycan – более 20 000 человек по всему миру оставили предзаказ с первоначальным взносом в 2500 евро. При этом автомобиль официально ещё не представлен и нет даже точной даты премьеры. Зато теперь известно, что серийный выпуск автомобиля начнётся в сентябре 2019 года.