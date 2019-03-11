Новый кроссовер Tesla, электромобиль Porsche и другие новости за ночь
Николай Андреев
На прошлой неделе глава компании Tesla Илон Маск рассказал о дате премьеры кроссовера Model Y – она состоится уже 14 марта. Пока же фирма подогревает интерес к мировому дебюту новинки тизером – и кажется, этот кроссовер будет очень похожим на седан Model 3.
Источник: Electrek (англ.)
Названа дата начала производства электрического Porsche Taycan
Компания Porsche похвасталась спросом на свой первый серийный электромобиль Taycan – более 20 000 человек по всему миру оставили предзаказ с первоначальным взносом в 2500 евро. При этом автомобиль официально ещё не представлен и нет даже точной даты премьеры. Зато теперь известно, что серийный выпуск автомобиля начнётся в сентябре 2019 года.
Новый «Гольф» засветился в фирменном цвете
Фотошпионы в очередной раз поймали хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, и уже не в чёрном, а в ярком зелёном цвете, который не скрывает гранёный дизайн кузова. Премьера модели состоится в 2019 году.
Источник: Autoevolution (англ.)
McLaren готовит четырёхместную модель
Глава McLaren Майк Флюитт рассказал, что в планы компании входит создание суперкара с посадочной формулой 2+2 (сзади появятся небольшие сиденья), который войдёт в новую линейку «комфортных» моделей GT (Grand Tourer). Однако появится он ещё не скоро – только после 2025 года. А пока инженеры фирмы будут работать над тем, как совместить среднемоторную компоновку и дополнительные места для пассажиров.
Источник: Autocar (англ.)
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