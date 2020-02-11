Яхта в стиле Гелика, слияние Geely и Volvo и другие новости за ночь

Компания Chery объявила о создании марки Vantas, под которой плани­руется продавать авто­мобили в Северной Америке. Модели не будут разработаны с нуля — под новыми названиями скрываются машины премиального бренда Exeed: кроссоверы TX и TXL — последний появится в России в третьем квартале 2020 года.

Продажами китайских машин в США и Канаде займётся холдинг HAAH Automotive, который также готовится привезти на континент машины компании Zotye. Обе марки должны появиться в Северной Америке в 2021 году, а для Vantas даже заплани­рована локальная сборка.