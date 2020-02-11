Яхта в стиле Гелика, слияние Geely и Volvo и другие новости за ночь
Николай Андреев
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Яхта похожа на Гелик?
Geely и Volvo задумались о полном слиянии
Шведская компания Volvo Cars с 2010 года принадлежит китайскому концерну Geely, однако до сих пор они являются разными юридическими лицами со своими финансовыми активами. Теперь компании Volvo Cars и Geely Automobile создали совместную рабочую группу, которая готовит план полного слияния, ради оптимизации затрат. Сроки начала объединения пока не определены.
Китайская Chery придумала новую марку для США и Канады
Компания Chery объявила о создании марки Vantas, под которой планируется продавать автомобили в Северной Америке. Модели не будут разработаны с нуля — под новыми названиями скрываются машины премиального бренда Exeed: кроссоверы TX и TXL — последний появится в России в третьем квартале 2020 года.
Продажами китайских машин в США и Канаде займётся холдинг HAAH Automotive, который также готовится привезти на континент машины компании Zotye. Обе марки должны появиться в Северной Америке в 2021 году, а для Vantas даже запланирована локальная сборка.
Тюнер Ягуаров показал свой электрический гиперкар
Британская компания Lister, занимающаяся постройкой ретроспорткаров и доработанных моделей Jaguar, опубликовала первое изображение полностью электрического гиперкара Storm. Пока о нём нет никакой информации, но, согласно слухам, новинка станет прямым конкурентом купе Lotus Evija, оснащённого четырьмя 500-сильными электромоторами. Лотус полгода числился самой мощной серийной машиной в мире, после чего этот титул перешёл японскому 2012-сильному Aspark Owl.
Источник: Auto Express (англ.)
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