Изъятые у йоги-мошенника 22 автомобиля выставлены на аукцион

Яхта в стиле Гелика, слияние Geely и Volvo и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Судостроительная фирма Cigarette Racing совместно с Mercedes-Benz создала скоростной катер, посвящённый внедорожнику G-класса. Дизайн новинки стили­зован под Гелик, однако других подроб­ностей о проекте пока нет. Катер дебюти­рует на выставке яхт и катеров в Майами 13 февраля.

Яхта похожа на Гелик?

Geely и Volvo задумались о полном слиянии

Шведская компания Volvo Cars с 2010 года принад­лежит китайскому концерну Geely, однако до сих пор они являются разными юридиче­скими лицами со своими финансо­выми активами. Теперь компании Volvo Cars и Geely Automobile создали совместную рабочую группу, которая готовит план полного слияния, ради оптими­зации затрат. Сроки начала объеди­нения пока не определены.

Китайская Chery придумала новую марку для США и Канады

Компания Chery объявила о создании марки Vantas, под которой плани­руется продавать авто­мобили в Северной Америке. Модели не будут разработаны с нуля — под новыми названиями скрываются машины премиального бренда Exeed: кроссоверы TX и TXL — последний появится в России в третьем квартале 2020 года.

Продажами китайских машин в США и Канаде займётся холдинг HAAH Automotive, который также готовится привезти на континент машины компании Zotye. Обе марки должны появиться в Северной Америке в 2021 году, а для Vantas даже заплани­рована локальная сборка.

Тюнер Ягуаров показал свой электрический гиперкар

Британская компания Lister, занимающаяся постройкой ретро­спорткаров и доработанных моделей Jaguar, опублико­вала первое изображение полностью электри­ческого гиперкара Storm. Пока о нём нет никакой информации, но, согласно слухам, новинка станет прямым конку­рентом купе Lotus Evija, оснащённого четырьмя 500-сильными электро­моторами. Лотус полгода числился самой мощной серийной машиной в мире, после чего этот титул перешёл японскому 2012-сильному Aspark Owl.

Источник: Auto Express (англ.)

Старенький Opel Kadett сразился в дрэге с современными суперкарами

В Германии во время состязаний по дрэгу появился Opel Kadett из 1980-х, модифици­рованная «турбочетвёрка» которого развивает 700 лошадиных сил. Посмотрите, как он едет в сравнении с тюнингованными современ­ными автомобилями: 760-сильным Porsche 911 Turbo S и двумя 750-сильными Audi RS6, один из которых из России.

This time I have filmed a 700HP Opel Kadett Turbo in action on the 1/2 Mile drag race event in Germany. You can see it in action racing against a 750HP Audi RS6 Avant C7 tuned by VAGPlus, 760HP Porsche 991 Turbo S tuned by HPT and a 700HP Audi RS6 Avant C7 tuned by LCE Performance. Best Vmax 1/2 Mile: 700HP Opel Kadett Turbo: 278,85 km/h 750HP Audi RS6 Avant C7 VAGPlus: 247,25 seconds 760HP HPT Porsche 991 Turbo S: 279,28 km/h 700HP Audi RS6 Avant C7 LCE Performance: 249,82 km/h Liked the video? Click the 'like' button, comment, and feel free to subscribe! Click the bell to join the notification squad! Follow me: Subscribe: http://www.YouTube.com/GUMBAL FACEBOOK: http://www.fb.com/GUMBALTV INSTAGRAM: http://www.instagram.com/GUMBALTV TWITTER: http://Twitter.com/GUMBALTV http://www.gumbal.tv #gumbaltv
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